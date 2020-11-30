Проєкт "Без цензури": Велике крадівництво. Як через передвиборчий Зе-піар країна виявилася не готовою до коронавірусу. ВIДЕО

Великий дерибан, тобто Велике будівництво - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем. Так-так, те саме, на яке виділили майже половину коронавірусного фонду.

Про що мовчать великі канали, бо нащо ж казати правду про реальні діяння найвидатнішого лідера сучасності?

Раптом ви не в курсі - цього року ми маємо рекордний бюджет на дороги. За підрахунками міністра фінансів - 129 мільярдів гривень. Це як п’ять бюджетів на державне оборонне замовлення воюючої України! Скільки це кисневих концентраторів, апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів чи тимчасових шпиталів - навіть думати не хочеться. Бо стає реально страшно.

Навіщо держава вперто і невпинно закатує гроші в асфальт, коли люди помирають під прийомними відділеннями лікарень, а киснем хворих на ковід забезпечують волонтери?

Як ЗЕ!-команда під час пандемії витратила десятки мільярдів наших із вами гривень на власну піар-програму перед місцевими виборами?

Та чому все це Велике будівництво ризикує перетворитися на "величезний довгобуд"?

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Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, незважаючи на пандемію і кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на хвилину. У липні він заявив. що до кінця цього року планується відновити понад 6000 км автодоріг. Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучені ще 35 млрд грн додаткових коштів. У підсумку, на будівництво українських доріг в цьому році будуть спрямовані понад 100 млрд гривень.

14 листопада ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".