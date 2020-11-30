УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4546 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 069 16

Проєкт "Без цензури": Велике крадівництво. Як через передвиборчий Зе-піар країна виявилася не готовою до коронавірусу. ВIДЕО

Великий дерибан, тобто Велике будівництво - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем. Так-так, те саме, на яке виділили майже половину коронавірусного фонду.

Про що мовчать великі канали, бо нащо ж казати правду про реальні діяння найвидатнішого лідера сучасності?

Раптом ви не в курсі - цього року ми маємо рекордний бюджет на дороги. За підрахунками міністра фінансів - 129 мільярдів гривень. Це як п’ять бюджетів на державне оборонне замовлення воюючої України! Скільки це кисневих концентраторів, апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів чи тимчасових шпиталів - навіть думати не хочеться. Бо стає реально страшно.

Навіщо держава вперто і невпинно закатує гроші в асфальт, коли люди помирають під прийомними відділеннями лікарень, а киснем хворих на ковід забезпечують волонтери?

Як ЗЕ!-команда під час пандемії витратила десятки мільярдів наших із вами гривень на власну піар-програму перед місцевими виборами?

Та чому все це Велике будівництво ризикує перетворитися на "величезний довгобуд"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. 

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, незважаючи на пандемію і кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на хвилину. У липні він заявив. що до кінця цього року планується відновити понад 6000 км автодоріг. Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучені ще 35 млрд грн додаткових коштів. У підсумку, на будівництво українських доріг в цьому році будуть спрямовані понад 100 млрд гривень.

14 листопада ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

Автор: 

дороги (3055) Зеленський (23642) карантин (18172) фонд (246) COVID-19 (19765) Буткевич Богдан (438) коронавірус (19922) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
30.11.2020 09:39
+4
да, ходить не по болоту приятно, но на это надо иметь бабки, а не тогда когда на пенсии денег не хватает
показати весь коментар
30.11.2020 09:49
+3
показати весь коментар
30.11.2020 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
через два года фуры разобьют эти дороги, и деньги вылктят в трубу. дороги это конечно хорошо, но для тех кто может себе позволить... и в перву. очереть те что важны для промышленности, а не те по еоторвм два с половиной туриста проедет и что никогда не окупит эту дорогу
показати весь коментар
30.11.2020 09:38 Відповісти
А до сіл треба відновлювати дороги, чи хай і надалі по багнюці їздять, тому, що такі капіталовкладення себе еіколи "нє окупят"?
показати весь коментар
30.11.2020 09:46 Відповісти
и что, обновляют до сел? или ложат асфальт поверх основных построенных дорог
показати весь коментар
30.11.2020 09:48 Відповісти
да, ходить не по болоту приятно, но на это надо иметь бабки, а не тогда когда на пенсии денег не хватает
показати весь коментар
30.11.2020 09:49 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 09:39 Відповісти
И что ?Что это даст?просто все еще больше поймут что воровать можно больше.Только делись и воруй.Все равно не посадят.Это как реклама,чтоб знал кому нести
показати весь коментар
30.11.2020 09:48 Відповісти
Походу этот проект безцензуры самимим ворами и оплачивается.Такая рекоама
показати весь коментар
30.11.2020 09:52 Відповісти
какие же вы смешные? какая лучшая аналитика? где вы были со своей аналитикой, когда говно лезло во власть?
показати весь коментар
30.11.2020 09:54 Відповісти
Сказочный звизь дежь
показати весь коментар
30.11.2020 09:56 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 09:57 Відповісти
"Проект "Без цензуры": Большое воровство. Как из-за предвыборного Зе-пиара страна оказалась не готовой к коронавирусу." - так что, Зеленский и тут нас обманул, он не чемпион по борьбе с коронавирусом? И мама Рима нас перед выборами обманула - https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать".
показати весь коментар
30.11.2020 10:13 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 10:49 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 16:06 Відповісти
Країна не готова до епідемії це як? Епідемія, що тільки рпочинається? Пора вже ставити питання про цілеспрямований ЕТНОЦИД! Спустошення спецфонду на другорядні речі коли люди помирають це ЗЛОЧИН. І не вийде його списати на некомпетентність.
показати весь коментар
30.11.2020 22:30 Відповісти
Страшно представить, как бы верещала мосийчучка, если-бы нечто подобное отмочила предыдущая власть...
показати весь коментар
30.11.2020 23:04 Відповісти
 
 