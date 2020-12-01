Конституційний Суд збирається відновити роботу 8 грудня

Конституційний суд України, який раніше перейшов у режим дистанційної роботи, відновить засідання.

Порядок денний засідань оприлюднено на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 8 і 10 грудня заплановано засідання Великої палати КС, 9 грудня - засідання Першого сенату Конституційного суду.

У вівторок, 8 грудня, суд планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції України про "гідні умови життя" (закрита частина засідання). Також планується розглянути питання про початок конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів щодо конституційності низки положень Кримінального процесуального кодексу України про спецконфіскації і розглянути питання про продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого сенатів КС постанов про відкриття або відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами і за конституційними поданнями.

10 грудня суд продовжить розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції України деяких положень законів про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, 12 листопада в КС заявили про перехід на дистанційний режим роботи у зв'язку з попереднім підтвердженням захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 кількох суддів.

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