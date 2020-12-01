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Конституционный Суд собирается возобновить работу 8 декабря

Конституционный Суд собирается возобновить работу 8 декабря

Конституционный суд Украины, ранее перешедший в режим дистанционной работы, возобновит заседания.

Повестка дня заседаний обнародована на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 8 и 10 декабря запланированы заседания Большой палаты КС, 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного суда.

Во вторник, 8 декабря, суд планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов о толковании положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о "достойных условиях жизни" (закрытая часть заседания). Также планируется рассмотреть вопрос о начале конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины о спецконфискации и рассмотреть вопрос о продлении срока постановления коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС постановлений об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам о конституционных жалобах и по конституционным представлениям.

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10 декабря суд продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека о соответствии Конституции Украины некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.

Как сообщалось, 12 ноября в КС заявили о переходе на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 у нескольких судей.

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КС (2248) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На нарах.
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01.12.2020 17:06 Ответить
без кворуму будуть пісні співать
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01.12.2020 17:15 Ответить
Продолжат принятие антиукраинских решений в авральном порядке.
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01.12.2020 17:17 Ответить
 
 