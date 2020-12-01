Бізнесмен Митрофанов: Російський бізнесмен Ростовцев фінансує найманців РФ на сході України
Великий російський бізнесмен Руслан Ростовцев причетний до фінансування найманців РФ і крадіжки українського вугілля на території так званих ОРДЛО, заявив підприємець, представник громадської організації StopArrest, політичний біженець Олександр Митрофанов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Інтерфакс-Україна".
За його словами, він володіє інформацією, яка підтверджує, що українське вугілля вивозили з території держави в Росію, а слідом за підробленими документами продавали в Україні. Керує схемою одіозний російський підприємець Руслан Ростовцев, що кілька років тому став фігурантом розслідування американського видання Forbes.
"Продаж краденого вугілля в Україну здійснювався компанією "Газ-Альянс" українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка (за численними даними, пов'язаним з Януковичем). Отримані в результаті гроші легалізувалися і на них закуповувалася продукція подвійного призначення (зокрема — телескопічні приціли "Марс" для снайперських гвинтівок) для бойовиків з т.зв. "ДНР" і "ЛНР", — зазначив він.
За словами Олександра Митрофанова, є інформація, що Руслан Ростовцев безпосередньо передавав кошти бойовику Арсену Павлову (позивний "Моторола"). Також Руслан Ростовцев фінансував відкриття представництв т.зв. "ДНР" і "ЛНР" в Турині, Мілані та Празі.
Олександр Митрофанов заявив, що передав усю наявну у нього інформацію українським слідчим органам. Ведеться слідство.
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єто тот шо михомайдан финансировал?
вы слышали про "100 + 1 реформу Михуила Саакашивло" в Украине.. нет?!..
а Михуил говорит, что их (реформ) уже
105.. простите 107.. пока писал этот коммент, Михуил настрогал еще две реформы..
Тут не так важен диаметр, как протяженность!
Как там, хуже российских ростовцевых только украинские гниды.