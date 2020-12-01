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Новини Агресія Росії проти України
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Бізнесмен Митрофанов: Російський бізнесмен Ростовцев фінансує найманців РФ на сході України

Бізнесмен Митрофанов: Російський бізнесмен Ростовцев фінансує найманців РФ на сході України
Фото: vchasnoua.com

Великий російський бізнесмен Руслан Ростовцев причетний до фінансування найманців РФ і крадіжки українського вугілля на території так званих ОРДЛО, заявив підприємець, представник громадської організації StopArrest, політичний біженець Олександр Митрофанов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він володіє інформацією, яка підтверджує, що українське вугілля вивозили з території держави в Росію, а слідом за підробленими документами продавали в Україні. Керує схемою одіозний російський підприємець Руслан Ростовцев, що кілька років тому став фігурантом розслідування американського видання Forbes.

"Продаж краденого вугілля в Україну здійснювався компанією "Газ-Альянс" українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка (за численними даними, пов'язаним з Януковичем). Отримані в результаті гроші легалізувалися і на них закуповувалася продукція подвійного призначення (зокрема — телескопічні приціли "Марс" для снайперських гвинтівок) для бойовиків з т.зв. "ДНР" і "ЛНР", — зазначив він.

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За словами Олександра Митрофанова, є інформація, що Руслан Ростовцев безпосередньо передавав кошти бойовику Арсену Павлову (позивний "Моторола"). Також Руслан Ростовцев фінансував відкриття представництв т.зв. "ДНР" і "ЛНР" в Турині, Мілані та Празі.

Олександр Митрофанов заявив, що передав усю наявну у нього інформацію українським слідчим органам. Ведеться слідство.

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Автор: 

Митрофанов (1) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+6
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 8408
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01.12.2020 18:13
+4
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 7526Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4494Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 9581Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 6631
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01.12.2020 18:21
+3
Українські слідчі органи вивчатимуть вічно.
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01.12.2020 19:14
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01.12.2020 18:06 Відповісти
Українські слідчі органи вивчатимуть вічно.
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01.12.2020 19:14 Відповісти
Поки не вийдуть на Порошенка.
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01.12.2020 19:15 Відповісти
Про це на Донбасі навіть баба Галя знає.
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01.12.2020 18:09 Відповісти
...беглого украинского бизнесмена Сергеем Курченко

єто тот шо михомайдан финансировал?
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01.12.2020 18:09 Відповісти
ага.. а сейчас Курченко финансирует реформы в Украине..
вы слышали про "100 + 1 реформу Михуила Саакашивло" в Украине.. нет?!..
а Михуил говорит, что их (реформ) уже 105.. простите 107.. пока писал этот коммент, Михуил настрогал еще две реформы..
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01.12.2020 18:15 Відповісти
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 8408
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01.12.2020 18:13 Відповісти
Есть более эффективное средство!
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4057

Тут не так важен диаметр, как протяженность!
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01.12.2020 18:16 Відповісти
Какой калибр ?
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01.12.2020 18:19 Відповісти
в ОПЖЖ упаковочку через Крим вишліть.
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01.12.2020 18:24 Відповісти
В Органы Передал , - А что Органы больны распадом и схема доволее Интересная , или Своя.
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01.12.2020 18:14 Відповісти
И при этом, если этот Ростовцев приедет в Украину, я уверен на 100% что сто стороны правоохранителей ему ничто не угрожает.
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01.12.2020 18:15 Відповісти
Блт, если кучерявый еще петляет, несмотря ни на что. Значит кому то это надо. Вопрос - кому.
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01.12.2020 18:19 Відповісти
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 7526Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4494Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 9581Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 6631
показати весь коментар
01.12.2020 18:21 Відповісти
А хто крышует ЦентрЭнерго ?
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01.12.2020 18:25 Відповісти
Все об этом давно знают. А вспомнили сейчас, когда у этого Ростовцева начались разборки с кузбасским миллиардером Щукиным. Сдается Митрофанов срыватель покровов по вызову, аж из Лондона заказали.
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01.12.2020 18:35 Відповісти
И что?У нас президент финансировал рассею и все спокойно.
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01.12.2020 18:48 Відповісти
Медведчуку и Ахметову можно финансировать российских коллаборантов на временно оккупированных территориях, а Ростовцеву нельзя?
Как там, хуже российских ростовцевых только украинские гниды.
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01.12.2020 19:04 Відповісти
 
 