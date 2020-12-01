Бізнесмен Митрофанов: Російський бізнесмен Ростовцев фінансує найманців РФ на сході України

Великий російський бізнесмен Руслан Ростовцев причетний до фінансування найманців РФ і крадіжки українського вугілля на території так званих ОРДЛО, заявив підприємець, представник громадської організації StopArrest, політичний біженець Олександр Митрофанов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він володіє інформацією, яка підтверджує, що українське вугілля вивозили з території держави в Росію, а слідом за підробленими документами продавали в Україні. Керує схемою одіозний російський підприємець Руслан Ростовцев, що кілька років тому став фігурантом розслідування американського видання Forbes.

"Продаж краденого вугілля в Україну здійснювався компанією "Газ-Альянс" українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка (за численними даними, пов'язаним з Януковичем). Отримані в результаті гроші легалізувалися і на них закуповувалася продукція подвійного призначення (зокрема — телескопічні приціли "Марс" для снайперських гвинтівок) для бойовиків з т.зв. "ДНР" і "ЛНР", — зазначив він.

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За словами Олександра Митрофанова, є інформація, що Руслан Ростовцев безпосередньо передавав кошти бойовику Арсену Павлову (позивний "Моторола"). Також Руслан Ростовцев фінансував відкриття представництв т.зв. "ДНР" і "ЛНР" в Турині, Мілані та Празі.

Олександр Митрофанов заявив, що передав усю наявну у нього інформацію українським слідчим органам. Ведеться слідство.

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