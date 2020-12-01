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Новости Агрессия России против Украины
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Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины

Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины
Фото: vchasnoua.com

Крупный российский бизнесмен Руслан Ростовцев причастен к финансированию наемников РФ и краже украинского угля на территории ОРДЛО, заявил предприниматель, представитель общественной организации StopArrest, политический беженец Александр Митрофанов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИА "Интерфакс-Украина".

По его словам он обладает информацией, подтверждающей, что украинский уголь вывозили с территории государства в Россию, а следом по поддельным документам продавали в Украину. Руководит схемой одиозный российский предприниматель Руслан Ростовцев, несколько лет назад ставший фигурантом расследования американского издания Forbes.

"Продажа ворованного угля в Украину осуществлялась компанией "Газ-Альянс" беглого украинского бизнесмена Сергеем Курченко (по многочисленным данным, связанным с Януковичем). Полученные в результате деньги легализовались и на них закупалась продукция двойного назначения (в частности — телескопические прицелы "Марс" для снайперских винтовок) для боевиков из т.н. "днр" и "лнр"", - отметил он.

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По словам Александра Митрофанова, есть информация, что Руслан Ростовцев напрямую передавал денежные средства боевику Арсену Павлову (позывной "Моторола"). Также Руслан Ростовцев финансировал открытие представительств т.н. "днр" и "лнр" в Турине, Милане и Праге.

Александр Митрофанов заявил, что передал всю имеющуюся у него информацию украинским следственным органам. Ведется следствие.

Также читайте: Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

Митрофанов (7) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+6
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 8408
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01.12.2020 18:13
+4
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 7526Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4494Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 9581Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 6631
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01.12.2020 18:21
+3
Українські слідчі органи вивчатимуть вічно.
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01.12.2020 19:14
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01.12.2020 18:06 Ответить
Українські слідчі органи вивчатимуть вічно.
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01.12.2020 19:14 Ответить
Поки не вийдуть на Порошенка.
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01.12.2020 19:15 Ответить
Про це на Донбасі навіть баба Галя знає.
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01.12.2020 18:09 Ответить
...беглого украинского бизнесмена Сергеем Курченко

єто тот шо михомайдан финансировал?
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01.12.2020 18:09 Ответить
ага.. а сейчас Курченко финансирует реформы в Украине..
вы слышали про "100 + 1 реформу Михуила Саакашивло" в Украине.. нет?!..
а Михуил говорит, что их (реформ) уже 105.. простите 107.. пока писал этот коммент, Михуил настрогал еще две реформы..
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01.12.2020 18:15 Ответить
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 8408
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01.12.2020 18:13 Ответить
Есть более эффективное средство!
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4057

Тут не так важен диаметр, как протяженность!
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01.12.2020 18:16 Ответить
Какой калибр ?
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01.12.2020 18:19 Ответить
в ОПЖЖ упаковочку через Крим вишліть.
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01.12.2020 18:24 Ответить
В Органы Передал , - А что Органы больны распадом и схема доволее Интересная , или Своя.
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01.12.2020 18:14 Ответить
И при этом, если этот Ростовцев приедет в Украину, я уверен на 100% что сто стороны правоохранителей ему ничто не угрожает.
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01.12.2020 18:15 Ответить
Блт, если кучерявый еще петляет, несмотря ни на что. Значит кому то это надо. Вопрос - кому.
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01.12.2020 18:19 Ответить
Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 7526Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4494Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 9581Бизнесмен Митрофанов: Российский бизнесмен Ростовцев финансирует наемников РФ на востоке Украины - Цензор.НЕТ 6631
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01.12.2020 18:21 Ответить
А хто крышует ЦентрЭнерго ?
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01.12.2020 18:25 Ответить
Все об этом давно знают. А вспомнили сейчас, когда у этого Ростовцева начались разборки с кузбасским миллиардером Щукиным. Сдается Митрофанов срыватель покровов по вызову, аж из Лондона заказали.
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01.12.2020 18:35 Ответить
И что?У нас президент финансировал рассею и все спокойно.
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01.12.2020 18:48 Ответить
Медведчуку и Ахметову можно финансировать российских коллаборантов на временно оккупированных территориях, а Ростовцеву нельзя?
Как там, хуже российских ростовцевых только украинские гниды.
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01.12.2020 19:04 Ответить
 
 