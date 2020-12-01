Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія

Комісія департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА оприлюднила попередні висновки щодо смерті двох пацієнтів, які перебували на ШВЛ лікарні в Жовкві при відключенні електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

На власника лікарні - Жовківську районну раду - підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

"Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії", - наголосив голова комісії Андрій Голдун.

Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.