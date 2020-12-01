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Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія

Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія

Комісія департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА оприлюднила попередні висновки щодо смерті двох пацієнтів, які перебували на ШВЛ лікарні в Жовкві при відключенні електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

На власника лікарні - Жовківську районну раду - підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

"Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії", - наголосив голова комісії Андрій Голдун.

Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.

Автор: 

лікарня (1356) Комісія (83) смерть (6740) Електрика (2042) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+9
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 1550
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01.12.2020 23:29
+6
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 2727
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01.12.2020 23:30
+6
А причина отключения то в чем? Кому там обленерго суркису принадлежит? Не он случайно должен обеспечивать бесперебойную подачу електроэнергии, а в больничке той электрик хоть есть дежурный? Сильно сомневаюсь про наличие дежурного электрика в ЦРБ, произошло то все вечером, вообще то толи инфу у нас так подают толи все через жопу делается, провели расследование так огласите результаты, расследование это когда во столько то отключилось электричество, такие то причины, тому то и туда то позвонили то и то делали, а не вот это ваше провели расследование и наказали администрацию, я откуда знаю мож у вас уже электрики из больниц поувольнялись а суровая реальность показала что реанимационная бригада без электрика дяди Пети могут только смерти констатировать
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01.12.2020 23:44
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Где там скулеж ЗеПлесени о том, как он любит людей и что за людей он готов весь асфальт мира отдать?
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01.12.2020 23:13 Відповісти
Все таки проще простого виновных найти и привлечь к ответственности.
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01.12.2020 23:14 Відповісти
ЗеМародер уже записал очередной веселый видосик?
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01.12.2020 23:14 Відповісти
Это называется служебная халатность со стороны работников больницы повлекшие смерти пациентов
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01.12.2020 23:15 Відповісти
Сколько можно было ИВЛ купить хотя бы на 5% от 60 ярдов ковидного фонда?
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01.12.2020 23:17 Відповісти
Мозги себе купи вначале.
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01.12.2020 23:27 Відповісти
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 1550
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01.12.2020 23:29 Відповісти
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 2727
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01.12.2020 23:30 Відповісти
Резервне живлення це що, генератор?
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01.12.2020 23:37 Відповісти
Казали в теленовинах, що у тій лікарні є генератор (мабуть, бензиновий) але ніхто його не запустив у роботу. Це відношення до своїх обов'язків декількох людей (головний лікар, електрик чи технік). Ніхто з цих людей не вважає, що частина відповідальністі за роботу генератора лежить саме на ньому. Головний (чи хто там) відповідає за те, щоб генератор мав необхідні підключення (заказати кабелі, вимикачі, бензин), а електрик відповідає за те, щоб виконати підключення, а також знати інструкцію з експлуатації генератора. Кожен думає, що то не його відповідальніть, а когось іншого. Спихотехніка. Настав день розплати.
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02.12.2020 00:23 Відповісти
Біля мого будинку є торгівельна фірма, так там коли зникає напруга в мережі, то автоматично запускається такий генератор і чути як він гуде.
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02.12.2020 08:14 Відповісти
Автоматичний запуск електрогенератора можливий, якщо цей генератор має вбудовані єлектростартер + акумулятор. Це більш дорогі моделі. Потрібно також реле, яке буде спрацьовувати при падінні напруги у мережі 220 В і замикати контакти, що подають напругу від акумулятора до електростартера. Також потрібне ще одне реле, яке підключає споживачів не відразу, а через 2-3 хвилини після запуску бензинового двигуна, коли він досягне стабільної роботи.
Автоматика не вирішує головної проблеми - хтось має її замовити і хтось має за нею слідкувати. Слідкувати треба також за рівнем масла, бензину і напругою акумулятора.
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02.12.2020 13:40 Відповісти
У Латвії страхові компанії відмовляються страхувати рибоводні установки з замкнутим циклом водопостачання, якщо вони не мають резервного генератора, що вмикається АВТОМАТИЧНО при відсутності напруги в електромережі.
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02.12.2020 10:35 Відповісти
Дивись мій комент вище.
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02.12.2020 13:41 Відповісти
А причина отключения то в чем? Кому там обленерго суркису принадлежит? Не он случайно должен обеспечивать бесперебойную подачу електроэнергии, а в больничке той электрик хоть есть дежурный? Сильно сомневаюсь про наличие дежурного электрика в ЦРБ, произошло то все вечером, вообще то толи инфу у нас так подают толи все через жопу делается, провели расследование так огласите результаты, расследование это когда во столько то отключилось электричество, такие то причины, тому то и туда то позвонили то и то делали, а не вот это ваше провели расследование и наказали администрацию, я откуда знаю мож у вас уже электрики из больниц поувольнялись а суровая реальность показала что реанимационная бригада без электрика дяди Пети могут только смерти констатировать
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01.12.2020 23:44 Відповісти
Електрики не було 2год 10хв. Про все уже писали. В них був аварійний генератор, тільки стояв в гаражі не підключений, бо не вважали за потрібне.
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01.12.2020 23:59 Відповісти
Про что все писали что электричества два часа небыло? Причина отключения раз, кто куда и во сколько доложил два, кто должен подключать генератор в случае аварии? Уж точно не медработники это три? Как по вашему отключение электричества в реанимации это черезвычайная ситуация? Почему не вызвали МЧС которые подключили бы временно свой генератор за 15 я думаю минут? Про это писали или я пропустил, там ответственный медик прощелкал но сейчас медиков наказывать нельзя во избежание недовольств чтоб последние неразбежались так что спишут на завхоза хотя и его вина наверное есть
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02.12.2020 00:12 Відповісти
Почему не вызвали МЧС которые подключили бы временно свой генератор за 15 я думаю минут?Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія - Цензор.НЕТ 930
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02.12.2020 08:39 Відповісти
ВИ ПРАВІ,НЕ ТАМ ШУКАЮТЬ,ЛІКАР ЛІКУЄ, СУРКІС ПРОДАЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, КОЖЕН ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЮ СПРАВУ.
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02.12.2020 03:25 Відповісти
То есть виноват НИКТО! Родственники погибших ,за жизнь ваших родных Чиновник в управлении больницы , не ответит так как ему важнее было думать только о себе? Если Вам ваши родители не чего не стоят, то пойдите и поблагодарите чинушу. Пусть продолжают в том же духе...
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01.12.2020 23:46 Відповісти
О чём вы все спорите, какой генератор? В комплекте каждого аппарата ШВЛ входит аккумулятор. Он находится в середине аппарата и автоматически подзаряжается. Но если аккумулятор старый, он теряет емкость и ШВЛ от него работать не может. Проверка аккумулятора прямая обязанность штатного медтехника или инженера метролога. Вот они и есть ответственные за произошедшее. Ну а генератор это само собой провтык.
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02.12.2020 00:35 Відповісти
акумулятор розрахований не на години автономної робот а на час підключення до генератора
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02.12.2020 08:43 Відповісти
У паспорті пишуть про 1-2 години безперервної роботи від акумулятора. Будь-який генератор за цей час можна підключити.
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02.12.2020 15:52 Відповісти
З акумуляторами стара , як світ історія. У 80 роках, гроза,вирубило електрику. Є резервні безтіньові , пересувні лампи, Посажені акумулятори, працювали з керосиновими лампами. А шо було робити.Зробили.
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02.12.2020 09:33 Відповісти
С случае подачи кислорода от концентратора, при обесточивании, кислородоподача прекращается.. Закупка концентраторов - тупиковый путь, т.к. необходима централизованная система подачи кислорода от криоцилиндра, или, на крайний случай, от кислородной рампы (закольцованных 5 или 10 баллонов).
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02.12.2020 09:46 Відповісти
чушь пишите, все больницы по протоколу должны иметь резервные автономные источники энергообеспечения, а приборы поддерживающие жизнение функции организма человека еще и отдельные бесперебойники (как минимум на 30 минут работы)!
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02.12.2020 12:03 Відповісти
чушевый грамотей, уясни плотнейшим образом - концентраторы предназначены для форсмажорных обстоятельств (напр., катастрофы), когда разворачиваются мобильные госпитали. Стационары в цивилизованных странах запитаны сжатым кислородом. И на умняк не падай, когда не в теме.
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02.12.2020 14:09 Відповісти
Это не тупиковый путь у каждого способа обеспечения есть плюсы и минусы. Мало кто даже из врачей знает о том, что Украина присоединилась к Европейским нормам и правилам обеспечения кислородом. Так вот там прописано тройное дублирование систем: газ из баллонов, газ из криоцилиндра и газ из адсорбера, он же концентратор кислорода в разных модификациях.
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02.12.2020 15:57 Відповісти
Все ли госпитали Украины обеспечены надежной электросистемой, способной выдержать (в ICU, в частности) , например, нагрузку 6 концентраторов, по киловатту каждый? При срабатывании защиты от перегрузки включение концентратора произойдет через 3-5 мин по возобновлении электроподачи. Вопрос - сколько времени тяжелой гипоксемии выдержат кислородозависимые пациенты?
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02.12.2020 16:25 Відповісти
находящиеся на ИВЛ..
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02.12.2020 16:27 Відповісти
Взагалі то лікарні є об'єктами 1 категорії по надійности електропостачання, всі вони при совдепії будувались з двома незалежними джерелами живлення Простіше кажучи, до щитової підходять два кабелі від різних трансформаторів, що підключені до різних високовольтних ліній. Але все те господарство не ремонтувалося на протязі десятиріч.Ніякої чергової служби персоналу немає Я не здивувався б якщо електрик там по сумісництву, або на пів ставки. Не кажучи щоб тримати бригаду електриків. Матеріального забезпечення ніякого - бо грошей нема.Підключити окремо реанімацію коли десь стоїть на складі генератор то не таке просте діло.Не підключите ви його переносками. Він повинен бути підключений до окремого резервного кабеля що йде до реанімації Якщо немає автоматичного підключення при відсутності основного живлення (до речі система не така вже й дорога - приблизно з тисячу гривень) то потрібно тримати чергового щоб запускав той генератор. Я до чого веду, Це не тільки і скільки недоробки адмістрації конкретної лікарні як результат багаторічного недофінансування всієї системи МОЗ. Практично в будь якій лікарні міг би статись подібний випадок.
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11.12.2020 10:19 Відповісти
 
 