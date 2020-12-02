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Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань

Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань

Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, яке було розпочато за заявою нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича проти п'ятого Президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Ми всі слухали лицемірне привітання президента Зеленського, коли він, наприклад, говорив про необхідність захисту України від зовнішнього ворога. А в той же час 26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване "досудове розслідування" заяви Шуфрича, який вимагає оголосити злочином наказ п’ятого Президента України Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії Російської Федерації", – наголосив адвокат.

За словами Голованя, ДБР 1,5 року розслідувало цю справу.

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"Звичайно, що нічого вони не розслідували, але вони хочуть продовжувати витрачати кошти платників податків на цю маячню. І ми розуміємо, що справа не в Шуфричі, а справа в системній роботі проросійських сил, що міцно окопалися в президентському Офісі. Це так звана "юридична команда" Портнова-Татарова, які й координують всі ці десятки кримінальних справ, спрямовані проти опозиції, проти п’ятого Президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії", – додав правозахисник.

Головань повідомив, що ще одне провадження зареєстроване Офісом Генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури. Адвокат додав, що таким чином влада намагається зруйнувати досягнення нашої держави на європейському шляху.

"Вже більш ніж півтора року продовжується і ще рік буде начебто розслідуватись провадження стосовно відомого опозиційного телеканалу "Прямий". Вже багато хто й забув, що це було спочатку провадження, яке було розпочато за заявою того ж таки Портнова, який стверджував усілякі вигадки про начебто порушення закону Петром Порошенком", – нагадав адвокат.

"Вже у вересні цього року заступник Генерального прокурора Говда був вимушений визнати офіційно в своїй постанові, що жодних матеріалів, які б свідчили про будь-які порушення закону з боку п’ятого Президента, матеріали цього провадження не містять. Отже, відповідно до закону, навіть розслідувати ДБР тут не має повноважень. Однак це триває вже більше півтора року, а збираються розслідувати ще рік це кримінальне провадження. Скоювати обшуки, інші так звані слідчі дії з єдиною метою – організацією політичних переслідувань і тиску на опозиційний телеканал", – підсумовує Головань.

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Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань 01
Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань 02
Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань 03

Автор: 

Порошенко Петро (15161) суд (11653) Донбас (22354) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+44
Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2270
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02.12.2020 13:54
+35
Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1088
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02.12.2020 14:01
+34
какая отвратительная рожа.
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02.12.2020 13:55
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Без сумніву. Кобзар був провидцем, і яскраво описав нарідний вибір 2019.
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02.12.2020 18:16 Відповісти
Кобзар про такі дріб'язки не писав точно.
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02.12.2020 18:35 Відповісти
БЫСТРЕЕ БЫ ПРИЕХАЛ БАЙДЕН ДА РАЗОБРАЛСЯ С ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ - ВЕНЕДИКТОВА ТАРТАРОВ ЕРМАК - ДА ХОРОШОБЫ ПРОШЕЛСЯ БИТОЮ ПО ЗЕ !
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02.12.2020 16:34 Відповісти
Свого часу Порох пожалів суддівську мафію, розраховуючи на лояльність. Тепер вони нахабно знущаються з країни, бо знають, що їм нічого не буде.
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02.12.2020 16:35 Відповісти
тобто Петя відмовився брати по мільйону доларів за посаду судді, як то було за Януковоща, чи шо?
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02.12.2020 16:41 Відповісти
А тебе, что, квитанции про оплату показывали? Чи що?

А, дай угадаю - по 1+1 "правду" рассказали?
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02.12.2020 17:04 Відповісти
на "Цензорі" писали свого часу про те, як суддівські посади продаються і за скільки за часів Януковоща чи ти читати не вміло ще тоді?)
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02.12.2020 17:07 Відповісти
На цензорі писали? Не продолжай, малыш, иди - там 95-й квартал начинается. Смотри не пропусти новую серию
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02.12.2020 17:12 Відповісти
тобто Петя тих суддів призначав з ідейних міркувань, хочеш сказати...)
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02.12.2020 17:31 Відповісти
нет конечно, просто бизнес. Он каждого лично выбрал, проверил, каждого подкупил а потом принял с каждого по миллиону долларов. Откуда я знаю? Знакомый зе-фанат рассказывал...
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03.12.2020 17:15 Відповісти
тобто якщо призначені ним судді на такій прозорій основі його засудять до довічного - це буде правильне рішення... я правильно зрозумів?)
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03.12.2020 17:25 Відповісти
я не зе-фанат, не надо меня спрашивать - Когда посадят Порошенко

А если серьезно, то они смогут все - и его засудить, и оправдать. Как там со Свинарчуками дела, за гратами? Или герои Украины?

Так же как и ЗЕ будет в будущем, кстати...
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03.12.2020 19:25 Відповісти
дарма, що ти не зе-фанат... спробуй, в тебе вийде. ну якщо розчаруєшся у сивочолому, звісно. )
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03.12.2020 22:53 Відповісти
Не, не выйдет. Настолько я не смогу деградировать
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04.12.2020 10:13 Відповісти
ти й готовий заприсягнутися?)
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04.12.2020 20:57 Відповісти
Почем опиум для народа?
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02.12.2020 16:45 Відповісти
Есть ряд вопросов - где именно на Донбассе Порошенко отдал приказ о контрнаступлении в 2014 году? Это ложь, но с какой целью? Порошенко урезал солдатские пайки - факт, слил Дебальцево - факт, ввел запрет на открытие ответного огня - факт. В чём он хороший? В том, что его сынок сказал, что он русский, а у папы просто бизнес такой? Что вы вообще плетёте в этой статье???
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02.12.2020 16:48 Відповісти
Хорошие только кацапы. Они ласковые и милые зверушки. Агент Зельцман не даст соврать.
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02.12.2020 18:52 Відповісти
Плюс просрав купу артскладів
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02.12.2020 21:07 Відповісти
Притвет, махнарылый!
Что ты всё Петя да Петя?
А где соросята?
А где внешнее управление?
Теряешь хваику!
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02.12.2020 17:25 Відповісти
Зелених садити не будуть.Будуть живими закопувати.
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02.12.2020 17:59 Відповісти
Рюське-малороське пропихнуло своих и ловит момент максимально нагадить стране, а в идеале сделать вассалом рюське царь.
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02.12.2020 18:49 Відповісти
И мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе пророссийских сил, которые прочно окопались в президентском Офисе. Это так называемая "юридическая команда" Портнова-Татарова, которые и координируют все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого Президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России"Источник: https://censor.net/ru/n3234517

Крім названих фамілій - добавляємо - Медведчук , Рабінович , Льовочкін, Новинський, Колесніков, Столар і т.д. і т.п - та відкриваємо досудове розслідування за зраду Батьківщині -Україні !

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02.12.2020 19:46 Відповісти
Лукаш, бондаренку та дурепу Савченку с ПИховшеком забули
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02.12.2020 21:35 Відповісти
Об этой дурно пахнущей навозной кучи и вспоминать не хочется.
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02.12.2020 23:02 Відповісти
Давно мальдівський мав би сидіти.
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02.12.2020 20:16 Відповісти
щиро зичу і тобі, щоб загратоване вікно твоєї та твоїх поціновувачів (Дроздова, Хмари, Тягнибока, Фаріон) тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
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02.12.2020 21:33 Відповісти
Круто!!!
Такого комента я давно не читав🤣
Однозначний лайк!
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03.12.2020 13:28 Відповісти
найти того, кто подал иск на Порошенко за организацию контрнаступления, опустить по полной программе, записать признание и заставить выступить с признанием в прямом эфире по всем украинским каналам вживую... после чего поступить с инициаторами и организаторами просто по людски - дать каждому по шелковой нитке...
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02.12.2020 21:06 Відповісти
Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9196
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03.12.2020 00:36 Відповісти
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