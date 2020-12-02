Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань

Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, яке було розпочато за заявою нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича проти п'ятого Президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Ми всі слухали лицемірне привітання президента Зеленського, коли він, наприклад, говорив про необхідність захисту України від зовнішнього ворога. А в той же час 26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване "досудове розслідування" заяви Шуфрича, який вимагає оголосити злочином наказ п’ятого Президента України Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії Російської Федерації", – наголосив адвокат.

За словами Голованя, ДБР 1,5 року розслідувало цю справу.

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"Звичайно, що нічого вони не розслідували, але вони хочуть продовжувати витрачати кошти платників податків на цю маячню. І ми розуміємо, що справа не в Шуфричі, а справа в системній роботі проросійських сил, що міцно окопалися в президентському Офісі. Це так звана "юридична команда" Портнова-Татарова, які й координують всі ці десятки кримінальних справ, спрямовані проти опозиції, проти п’ятого Президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії", – додав правозахисник.

Головань повідомив, що ще одне провадження зареєстроване Офісом Генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури. Адвокат додав, що таким чином влада намагається зруйнувати досягнення нашої держави на європейському шляху.

"Вже більш ніж півтора року продовжується і ще рік буде начебто розслідуватись провадження стосовно відомого опозиційного телеканалу "Прямий". Вже багато хто й забув, що це було спочатку провадження, яке було розпочато за заявою того ж таки Портнова, який стверджував усілякі вигадки про начебто порушення закону Петром Порошенком", – нагадав адвокат.

"Вже у вересні цього року заступник Генерального прокурора Говда був вимушений визнати офіційно в своїй постанові, що жодних матеріалів, які б свідчили про будь-які порушення закону з боку п’ятого Президента, матеріали цього провадження не містять. Отже, відповідно до закону, навіть розслідувати ДБР тут не має повноважень. Однак це триває вже більше півтора року, а збираються розслідувати ще рік це кримінальне провадження. Скоювати обшуки, інші так звані слідчі дії з єдиною метою – організацією політичних переслідувань і тиску на опозиційний телеканал", – підсумовує Головань.

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