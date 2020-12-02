Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня
Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду почати масштабну вакцинацію громадян від коронавірусу вже наступного тижня.
Відповідне розпорядження він озвучив віцепрезиденту Тетяні Голіковій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Згідно з інформацією, вона запропонувала спочатку доповісти про готовність.
"Давайте ви не доповісте, а почнете", - відповів Путін.
При цьому російські засоби масової інформації запевняють, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною.
Раніше повідомлялося, що понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію від коронавірусу. Також Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною від коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.
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НАТО ничего не нужно делать! Не нужно нападать на росиюшку
путин истребит сам население росии
А теперь, сложим пазл. Единственная лаборатория, где был пожар такого уровня....это только Россия! Более того, некто Пропердон(зеленый создатель вируса) очень сожалел за его потерей, там погибла целая коллекция штаммов.
И теперь вопрос, для чего? Для чего Россия, собрала коллекцию штаммов, в неработающем помещении и закрыла туда доступ?
Не ищите вирус в Ухане, Лухане, и т.д. вот место, где он создан!!! И теперь еще один вопросик, вы поверите вакцине стране, где этот вирус был создан.????..аааа!!....Мертветчук! Слыыышшшь, кремлевская гнида, ты сожрешь этот вирус у нас на глазах.
Тут главное спеленать его чтобьі на кнопку не успело ето гуано нажать