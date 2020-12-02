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Новини
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Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня

Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду почати масштабну вакцинацію громадян від коронавірусу вже наступного тижня.

Відповідне розпорядження він озвучив віцепрезиденту Тетяні Голіковій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з інформацією, вона запропонувала спочатку доповісти про готовність.

"Давайте ви не доповісте, а почнете", - відповів Путін.

При цьому російські засоби масової інформації запевняють, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною.

Раніше повідомлялося, що понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію від коронавірусу. Також Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною від коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Автор: 

вакцина (4419) путін володимир (23760) росія (64926) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+18
И главное - никаких побочных эффектов!!!
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 35
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02.12.2020 16:51
+13
новічком надіюсь
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02.12.2020 16:18
+13
старинная традиция - фараона хоронят вместе с его рабами, тоже должна быть соблюдена )) лучше - если всех с собой возмёт ))
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02.12.2020 16:20
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новічком надіюсь
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02.12.2020 16:18 Відповісти
новичком дорого.. боярышником.. так пойдет
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02.12.2020 16:21 Відповісти
В аленєй є вакцина для ВРХ!!! Алені цеж ВРХ !!!)))
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02.12.2020 16:22 Відповісти
поголовье пора вакцинировать лучшей рюзьге вакциной, а потом подсчитать что останется
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02.12.2020 16:52 Відповісти
Вакциной от якутского скульптора!
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02.12.2020 16:52 Відповісти
старинная традиция - фараона хоронят вместе с его рабами, тоже должна быть соблюдена )) лучше - если всех с собой возмёт ))
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02.12.2020 16:20 Відповісти
А может все проще. Какаю не будь китайскую вакцину, испытывают на холопах в РФ. Не бесплатно разумеется. ***** до бабок жадный
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02.12.2020 16:29 Відповісти
главное шоб повыздыхали все! )
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02.12.2020 16:34 Відповісти
Из жизни жЫвотных...
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02.12.2020 16:21 Відповісти
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 9872
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02.12.2020 16:21 Відповісти
более 400 тысяч российских военных https://censor.net/ru/news/3233646/************************************************************************ вакцинацию от коронавируса. Вакцинация будет такой же "бесплатной", как и "добровольной"
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02.12.2020 16:24 Відповісти
І донбаситів-обдолбенців теж мают вакцинувати !!)))
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02.12.2020 16:25 Відповісти
Чекаєм на "падьож" худоби))
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02.12.2020 16:54 Відповісти
Вакцинація великої рогатої худоби(ВРХ) починається !!)))
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02.12.2020 16:24 Відповісти
Погодите, еще не известно что наши ушлепки придумают.
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02.12.2020 17:03 Відповісти
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 2476
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02.12.2020 16:25 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!
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02.12.2020 16:25 Відповісти
Ну и пусть!))
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02.12.2020 16:27 Відповісти
МЫ СПАСЕНЫ, ВЕДЬ ЕСТЬ МОСКАЛИ!!!!
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 591


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02.12.2020 16:28 Відповісти
Чого ви злорадієте? На нас те ж саме чекає. Вже й законопроект поданий.
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02.12.2020 16:28 Відповісти
Агасі. Введуть нам усім чіп і будуть керувати через мережу 5G. Меркавочка, а ти шапочку з фольги бодай коли на вулицю виходиш знімаєш?
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 2182
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02.12.2020 16:33 Відповісти
Боже, яке ти нікчемне, ще з цією шапочкою, скіки ж тобі рочків?
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02.12.2020 16:35 Відповісти
Та ти що, себе не впізнала?- То ж ти камеру на ноутбуці забула заклеїти.
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02.12.2020 16:37 Відповісти
80.
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02.12.2020 18:14 Відповісти
Шо мале, шо старе.
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02.12.2020 18:19 Відповісти
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 7827
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02.12.2020 18:26 Відповісти
Він ще такий анекдот знає про Біла Гейтса і Чіпа з Дейлом.. Може, ще не забув і розкаже.
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02.12.2020 19:08 Відповісти
О, Єлєна італійка, донецька переселенка 1956 р.н., випускниця Ростовського медбару. Вітаю з 37 ніком на Цензорі!
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02.12.2020 21:03 Відповісти
Зачем шапочка? Маска давно заменила то что под шапочкой.
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02.12.2020 16:40 Відповісти
То такий місцевий петросян.
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02.12.2020 16:43 Відповісти
это же гениально!!!
НАТО ничего не нужно делать! Не нужно нападать на росиюшку
путин истребит сам население росии
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02.12.2020 16:34 Відповісти
Вакцинированная путинским скотомицином прессек лукашеску слегла с ковидом, журнализд нтв пивоваров тоже слег после вакцины, хло колет своему скоту фуфломицин.
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02.12.2020 16:35 Відповісти
Чудова новина! Сподіваюся, побічки через пару місяців вилізуть такі, що вони всі передохнуть як кролики від геморагічки.
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02.12.2020 16:36 Відповісти
В этом вопросе массового истребления лапотников, обитающих в зловонных мокшанских болотах, я кремлёвскую крысу поддерживаю....Прививать скрепной отравой надо всех лапотников, поголовно....Отлавливать, бить по голове и прививать....
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02.12.2020 16:43 Відповісти
Медведчука, ахметку і других представників партії регіонів теж, тим більш вони за.
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02.12.2020 20:31 Відповісти
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 1343
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02.12.2020 16:45 Відповісти
Нарешті в Московії зворотній генетичний відбір - зміниться на нормальний.)))
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02.12.2020 16:47 Відповісти
И главное - никаких побочных эффектов!!!
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 35
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02.12.2020 16:51 Відповісти
А у Кабаевой ничего на лбу не появилось?
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02.12.2020 16:59 Відповісти
Как это не появилось! Так там же рога от Кривоногих!
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02.12.2020 17:01 Відповісти
...всім бажаючим,та,просто всім кацапам,подвійну дозу,будь ласка !
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02.12.2020 16:56 Відповісти
При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной - Не будут вакцинироваться - отключим газ. Колхоз дело добровольное. Не хочешь - застрелим.
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02.12.2020 16:58 Відповісти
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 48
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02.12.2020 17:00 Відповісти
Не нужно откладывать, чем раньше начнёте тем меньше их погибнет на Донбассе.
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02.12.2020 17:00 Відповісти
Самоликвидация со следуйщей недели- это хорошо..
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02.12.2020 17:00 Відповісти
да этот "крупный" российский скот прививай не прививай - один хрен безмозглые создания!
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02.12.2020 17:09 Відповісти
в крым звонил вчера- пенсионеры военные не на радуются, что их в первом числе вакцинировать будут!
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02.12.2020 17:10 Відповісти
Вакцинація буде проводитися беспосередньо в пряму кишку, У них все через те місце робиться і руками, які з того місця ростуть.
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02.12.2020 17:14 Відповісти
Пусть продолжат в ордло. Именно среди лишнехромосомных. Гуманитарная палеотическая помощь. Чтоб не мучались тоскуя по родной говени.
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02.12.2020 17:40 Відповісти
Мне аж невтерпеж чем эта авантюра закончится....а..а можно ускорить ...вакцинацию России????
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02.12.2020 17:44 Відповісти
Осложнения от вакцинации взорвут Рассейку. Это будет последней каплей спермы в очко мацковскому народонаселению.
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02.12.2020 18:19 Відповісти
Еще раз напомню, вирус создавался в лаборатории в которой был пожар. Впоследствии туда занесли газовый балон, который взорвался...характерный штрих!, на газовом балоне, должна быть обломана горловина. Именно ЭТА! лаборатория сделала вирус. И это не значит, что его создавали люди.
А теперь, сложим пазл. Единственная лаборатория, где был пожар такого уровня....это только Россия! Более того, некто Пропердон(зеленый создатель вируса) очень сожалел за его потерей, там погибла целая коллекция штаммов.
И теперь вопрос, для чего? Для чего Россия, собрала коллекцию штаммов, в неработающем помещении и закрыла туда доступ?
Не ищите вирус в Ухане, Лухане, и т.д. вот место, где он создан!!! И теперь еще один вопросик, вы поверите вакцине стране, где этот вирус был создан.????..аааа!!....Мертветчук! Слыыышшшь, кремлевская гнида, ты сожрешь этот вирус у нас на глазах.
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02.12.2020 18:25 Відповісти
пусть начинают с югозападных военных округов
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02.12.2020 18:02 Відповісти
Угробил экономику, щас угробит и население. Давай, мракобес Вовка, жги!
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02.12.2020 18:17 Відповісти
Сдается путе осталось недолго и он действует по принципу если я, то пусть и другие.
Тут главное спеленать его чтобьі на кнопку не успело ето гуано нажать
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02.12.2020 18:19 Відповісти
Отэта парень! И серет, и х...й стоит. Ху...ло само ширяцца мокшанской вакциной не спешит. Оно ж еще не совсем из ума выжыло. А кацапов-терпилоидов своих приказал вакцинировать отечественным фуфломицином. Куле, бабье (то шо не падохнет от ковида и побочных эффектов) ищо наражает
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02.12.2020 19:04 Відповісти
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 79
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02.12.2020 19:05 Відповісти
Щось відчували росіяни, коли говорили що після вакцинування залишиться лише третина😂
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02.12.2020 19:39 Відповісти
Интересно , какая будет цена на вакцину в Украине , которую хотят закупить с начала года? Думаю все прозреем!!
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03.12.2020 00:10 Відповісти
 
 