Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня

Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду почати масштабну вакцинацію громадян від коронавірусу вже наступного тижня.

Відповідне розпорядження він озвучив віцепрезиденту Тетяні Голіковій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з інформацією, вона запропонувала спочатку доповісти про готовність.

"Давайте ви не доповісте, а почнете", - відповів Путін.

При цьому російські засоби масової інформації запевняють, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною.

Раніше повідомлялося, що понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію від коронавірусу. Також Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною від коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.