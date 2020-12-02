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Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели

Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству начать масштабную вакцинацию граждан от коронавируса уже на следующей неделе.

Соответствующее распоряжение он озвучил вице-президенту Татьяне Голиковой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российсие СМИ.

 Согласно информации, она предложила сначала доложить о готовности.

"Давайте вы не доложите, а начнете", — ответил Путин.

При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Читайте также: Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже в декабре, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса. Также Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Автор: 

вакцина (3815) путин владимир (31214) россия (95365) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
И главное - никаких побочных эффектов!!!
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 35
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02.12.2020 16:51
+13
новічком надіюсь
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02.12.2020 16:18
+13
старинная традиция - фараона хоронят вместе с его рабами, тоже должна быть соблюдена )) лучше - если всех с собой возмёт ))
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02.12.2020 16:20
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новічком надіюсь
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02.12.2020 16:18 Ответить
новичком дорого.. боярышником.. так пойдет
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02.12.2020 16:21 Ответить
В аленєй є вакцина для ВРХ!!! Алені цеж ВРХ !!!)))
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02.12.2020 16:22 Ответить
поголовье пора вакцинировать лучшей рюзьге вакциной, а потом подсчитать что останется
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02.12.2020 16:52 Ответить
Вакциной от якутского скульптора!
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02.12.2020 16:52 Ответить
старинная традиция - фараона хоронят вместе с его рабами, тоже должна быть соблюдена )) лучше - если всех с собой возмёт ))
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02.12.2020 16:20 Ответить
А может все проще. Какаю не будь китайскую вакцину, испытывают на холопах в РФ. Не бесплатно разумеется. ***** до бабок жадный
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02.12.2020 16:29 Ответить
главное шоб повыздыхали все! )
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02.12.2020 16:34 Ответить
Из жизни жЫвотных...
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02.12.2020 16:21 Ответить
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 9872
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02.12.2020 16:21 Ответить
более 400 тысяч российских военных https://censor.net/ru/news/3233646/************************************************************************ вакцинацию от коронавируса. Вакцинация будет такой же "бесплатной", как и "добровольной"
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02.12.2020 16:24 Ответить
І донбаситів-обдолбенців теж мают вакцинувати !!)))
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02.12.2020 16:25 Ответить
Чекаєм на "падьож" худоби))
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02.12.2020 16:54 Ответить
Вакцинація великої рогатої худоби(ВРХ) починається !!)))
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02.12.2020 16:24 Ответить
Погодите, еще не известно что наши ушлепки придумают.
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02.12.2020 17:03 Ответить
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 2476
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02.12.2020 16:25 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!
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02.12.2020 16:25 Ответить
Ну и пусть!))
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02.12.2020 16:27 Ответить
МЫ СПАСЕНЫ, ВЕДЬ ЕСТЬ МОСКАЛИ!!!!
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 591


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02.12.2020 16:28 Ответить
Чого ви злорадієте? На нас те ж саме чекає. Вже й законопроект поданий.
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02.12.2020 16:28 Ответить
Агасі. Введуть нам усім чіп і будуть керувати через мережу 5G. Меркавочка, а ти шапочку з фольги бодай коли на вулицю виходиш знімаєш?
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 2182
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02.12.2020 16:33 Ответить
Боже, яке ти нікчемне, ще з цією шапочкою, скіки ж тобі рочків?
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02.12.2020 16:35 Ответить
Та ти що, себе не впізнала?- То ж ти камеру на ноутбуці забула заклеїти.
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02.12.2020 16:37 Ответить
80.
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02.12.2020 18:14 Ответить
Шо мале, шо старе.
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02.12.2020 18:19 Ответить
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 7827
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02.12.2020 18:26 Ответить
Він ще такий анекдот знає про Біла Гейтса і Чіпа з Дейлом.. Може, ще не забув і розкаже.
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02.12.2020 19:08 Ответить
О, Єлєна італійка, донецька переселенка 1956 р.н., випускниця Ростовського медбару. Вітаю з 37 ніком на Цензорі!
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02.12.2020 21:03 Ответить
Зачем шапочка? Маска давно заменила то что под шапочкой.
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02.12.2020 16:40 Ответить
То такий місцевий петросян.
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02.12.2020 16:43 Ответить
это же гениально!!!
НАТО ничего не нужно делать! Не нужно нападать на росиюшку
путин истребит сам население росии
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02.12.2020 16:34 Ответить
Вакцинированная путинским скотомицином прессек лукашеску слегла с ковидом, журнализд нтв пивоваров тоже слег после вакцины, хло колет своему скоту фуфломицин.
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02.12.2020 16:35 Ответить
Чудова новина! Сподіваюся, побічки через пару місяців вилізуть такі, що вони всі передохнуть як кролики від геморагічки.
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02.12.2020 16:36 Ответить
В этом вопросе массового истребления лапотников, обитающих в зловонных мокшанских болотах, я кремлёвскую крысу поддерживаю....Прививать скрепной отравой надо всех лапотников, поголовно....Отлавливать, бить по голове и прививать....
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02.12.2020 16:43 Ответить
Медведчука, ахметку і других представників партії регіонів теж, тим більш вони за.
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02.12.2020 20:31 Ответить
Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели - Цензор.НЕТ 1343
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02.12.2020 16:45 Ответить
Нарешті в Московії зворотній генетичний відбір - зміниться на нормальний.)))
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02.12.2020 16:47 Ответить
И главное - никаких побочных эффектов!!!
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 35
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02.12.2020 16:51 Ответить
А у Кабаевой ничего на лбу не появилось?
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02.12.2020 16:59 Ответить
Как это не появилось! Так там же рога от Кривоногих!
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02.12.2020 17:01 Ответить
...всім бажаючим,та,просто всім кацапам,подвійну дозу,будь ласка !
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02.12.2020 16:56 Ответить
При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной - Не будут вакцинироваться - отключим газ. Колхоз дело добровольное. Не хочешь - застрелим.
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02.12.2020 16:58 Ответить
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 48
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02.12.2020 17:00 Ответить
Не нужно откладывать, чем раньше начнёте тем меньше их погибнет на Донбассе.
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02.12.2020 17:00 Ответить
Самоликвидация со следуйщей недели- это хорошо..
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02.12.2020 17:00 Ответить
да этот "крупный" российский скот прививай не прививай - один хрен безмозглые создания!
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02.12.2020 17:09 Ответить
в крым звонил вчера- пенсионеры военные не на радуются, что их в первом числе вакцинировать будут!
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02.12.2020 17:10 Ответить
Вакцинація буде проводитися беспосередньо в пряму кишку, У них все через те місце робиться і руками, які з того місця ростуть.
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02.12.2020 17:14 Ответить
Пусть продолжат в ордло. Именно среди лишнехромосомных. Гуманитарная палеотическая помощь. Чтоб не мучались тоскуя по родной говени.
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02.12.2020 17:40 Ответить
Мне аж невтерпеж чем эта авантюра закончится....а..а можно ускорить ...вакцинацию России????
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02.12.2020 17:44 Ответить
Осложнения от вакцинации взорвут Рассейку. Это будет последней каплей спермы в очко мацковскому народонаселению.
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02.12.2020 18:19 Ответить
Еще раз напомню, вирус создавался в лаборатории в которой был пожар. Впоследствии туда занесли газовый балон, который взорвался...характерный штрих!, на газовом балоне, должна быть обломана горловина. Именно ЭТА! лаборатория сделала вирус. И это не значит, что его создавали люди.
А теперь, сложим пазл. Единственная лаборатория, где был пожар такого уровня....это только Россия! Более того, некто Пропердон(зеленый создатель вируса) очень сожалел за его потерей, там погибла целая коллекция штаммов.
И теперь вопрос, для чего? Для чего Россия, собрала коллекцию штаммов, в неработающем помещении и закрыла туда доступ?
Не ищите вирус в Ухане, Лухане, и т.д. вот место, где он создан!!! И теперь еще один вопросик, вы поверите вакцине стране, где этот вирус был создан.????..аааа!!....Мертветчук! Слыыышшшь, кремлевская гнида, ты сожрешь этот вирус у нас на глазах.
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02.12.2020 18:25 Ответить
пусть начинают с югозападных военных округов
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02.12.2020 18:02 Ответить
Угробил экономику, щас угробит и население. Давай, мракобес Вовка, жги!
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02.12.2020 18:17 Ответить
Сдается путе осталось недолго и он действует по принципу если я, то пусть и другие.
Тут главное спеленать его чтобьі на кнопку не успело ето гуано нажать
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02.12.2020 18:19 Ответить
Отэта парень! И серет, и х...й стоит. Ху...ло само ширяцца мокшанской вакциной не спешит. Оно ж еще не совсем из ума выжыло. А кацапов-терпилоидов своих приказал вакцинировать отечественным фуфломицином. Куле, бабье (то шо не падохнет от ковида и побочных эффектов) ищо наражает
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02.12.2020 19:04 Ответить
Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня - Цензор.НЕТ 79
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02.12.2020 19:05 Ответить
Щось відчували росіяни, коли говорили що після вакцинування залишиться лише третина😂
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02.12.2020 19:39 Ответить
Интересно , какая будет цена на вакцину в Украине , которую хотят закупить с начала года? Думаю все прозреем!!
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03.12.2020 00:10 Ответить
 
 