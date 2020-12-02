Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству начать масштабную вакцинацию граждан от коронавируса уже на следующей неделе.
Соответствующее распоряжение он озвучил вице-президенту Татьяне Голиковой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российсие СМИ.
Согласно информации, она предложила сначала доложить о готовности.
"Давайте вы не доложите, а начнете", — ответил Путин.
При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
Ранее сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса. Также Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
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НАТО ничего не нужно делать! Не нужно нападать на росиюшку
путин истребит сам население росии
А теперь, сложим пазл. Единственная лаборатория, где был пожар такого уровня....это только Россия! Более того, некто Пропердон(зеленый создатель вируса) очень сожалел за его потерей, там погибла целая коллекция штаммов.
И теперь вопрос, для чего? Для чего Россия, собрала коллекцию штаммов, в неработающем помещении и закрыла туда доступ?
Не ищите вирус в Ухане, Лухане, и т.д. вот место, где он создан!!! И теперь еще один вопросик, вы поверите вакцине стране, где этот вирус был создан.????..аааа!!....Мертветчук! Слыыышшшь, кремлевская гнида, ты сожрешь этот вирус у нас на глазах.
Тут главное спеленать его чтобьі на кнопку не успело ето гуано нажать