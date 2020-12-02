Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству начать масштабную вакцинацию граждан от коронавируса уже на следующей неделе.

Соответствующее распоряжение он озвучил вице-президенту Татьяне Голиковой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российсие СМИ.

Согласно информации, она предложила сначала доложить о готовности.

"Давайте вы не доложите, а начнете", — ответил Путин.

При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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Ранее сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса. Также Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.