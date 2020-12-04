Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій"
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Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук поборов коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив на сторінці в мережі Facebook.
"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Правда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюся, що скоро приступлю до виконання своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.
Стефанчук подякував усім за підтримку.
"Вірус більш підступний, ніж здається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук - неодмінні супутники", - підсумував віцеспікер.
Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук повідомив, що заразився коронавірусом.
Топ коментарі
+10 andrey pupkin ea0c262a
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+6 Eugeniusz 1
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Будь ласка, зачекайте...
Первый вопрос: а КОМУ "принес позитивное настроение"?
У нас позитивным оно было бы, если б все слуги во главе с Ишаком завтра б кончились от бубонной чумы или застарелого сифилиса...
одне питання - чим, власне, вам подобається це лайно?
ну, по-перше, схоже на те, що малоросу ані НАТО ані ЄС не потрібні (попередня якщо й кричала, то були й конкретні кроки й в бік ЄС й в бік НАТО).
по-друге, й НАТО й ЄС, як на мене, перебувають в шоці від політики зеленського.
по-третє, чому не дали добровольцям УБД я не в курсі;
по-четверте, (щодо того, що саджали), щось я не чув за два роки зеленського про виправдальні вироки/перегляд справ/звільнення добровольців незаконно засуджених в попередні роки (то може все ж таки було за що чи зеленське зовсім не проти ув'язнення добровольців?).
а власне, яку кількість добровольців було засуджено?
по-шосте, Антоненко, Дугарь це добровольці? що там в них за справа така?
по-сьоме, ви навели чим вам не подобалась попередня влада, а от чим вам подобається ця?
мовчанням (не кричать халва) й чим ще?
призначення зеленського (татаров, гриневецький, шмигаль, вєнєдіктова та вся ця прокацапська кодла) як вам?
2017 2018 2019 2020
январь 82,5 86,1 86,2 91,6
февраль 97,8 96,5 98,1 100,4
март 108,9 107,6 112,0 103,6
апрель 93,1 95,0 98,2 87,2
май 103,4 103,1 99,5 104,9
июнь 100,1 100,2 96,3 104,1
июль 100,3 101,4 103,6 103,9
август 103,0 99,5 98,6 96,5
сентябрь 102,5 101,7 101,7 104,5
октябрь 106,9 110,0 105,6 105,8
ноябрь 100,3 97,9 95,4
декабрь 101,0 98,3 98,3
За год 97,1 95,3 91,7 100,6
Вот посмотри идёт рост промышленного производства. Что вам не нравится? Сообразите только что года сдвинуты
оцей індекс, мінфін, який його надрукував, може запхати собі в сраку. я жива людина з реальними потребами вартість яких зростає чи не щодня, при цьому мої доходи за зростанням цін не встигають.
не подобається мені повернення старих прокацапських ригів у владні коридори; не подобається мені недолуге малороське чмо на чолі України; не подобається мені страусина політика щодо країни-агресора; не подобається мені відведення військ на власній землі; не подобається мені згортання антикорупційної діяльності; не подобаються мені призначення за зачиненими дверима замість відкритих конкурсів; не подобається мені сфабрикована "справашеремета"; не подобається мені відмова МВФ співпрацювати з Україною (точніше з зенедоумками але від того не легше); не подобається мені те, що малорос-зеленський вважає, що Бандера то неоднозначна постать для України; не подобається мені малорос-зеленський, який стрибає з мови на язік,, аби сподобатись комусь на окупованих територіях (та й просто тому, що українське (все українське) то не його); не подобається мені тупа, некомпетентна влада, яка тягне мою країну в бік кацапстану; не подобається мені витрачання грошей з ковідного фонду та з онкотестування на срані дороги; не подобаються мені дзвінки цього недоумка власнику банку аби той зменшив відсотки за кредитами (бо то є втручання в господарську діяльність й не його псяча справа та повноваження); не подобаються мені заяви зеленського про те, що він "порішає" з антимонопольним комітетом щодо передачі чого б там не було ахмєтову; ну й щодо цієї таблички - не подобається мені недоотримання бюджетом вже в цьому році понад 40 млрд. грн.; не подобається мені зупинення Держказначейством всіх виплат за держзобов'заннями окрім захищених статей (і повір мені на слово, це поки окрім захищених статей).
***, та це ж можна писати тиждень й не перерахувати все те лайно, що наробило малороське чмо.
Если б тебе тест принес еще и понимание, что хватит жрать, пользы было бы еще больше.
Так что ждем-с хорошие новости в недалеком будущем.
Впрочем, как и о всех других зеленых дегенератах, кто временно остался жив.
А нас дома консультируют.. Если консультируют
Остальных если бабахнет... То скорая заберет... Если заберет...
Как один умник сказал кому суждено умереть тот умрет...
Но при этом бегает на вТек. Лекарства бесплатно будет получать.. Лечение.. Пенсию.. Рыло как у стефанчука.. Чо то помирать не хочет..
т.е. в теории оно как бы выглядит складно - в жизни не всегда.