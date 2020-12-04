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Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Стефанчук вилікувався від коронавірусу:

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук поборов коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив на сторінці в мережі Facebook.

"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Правда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюся, що скоро приступлю до виконання своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук подякував усім за підтримку.

"Вірус більш підступний, ніж здається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук - неодмінні супутники", - підсумував віцеспікер.

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Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук повідомив, що заразився коронавірусом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
И неудивительно.Умирают у нас только простые люди.
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04.12.2020 12:48
+8
На фига нам тут сообщать "радостную" весть про этого откормленного борова? Он кому то , кроме себя самого, разве интересен? Редкая зеленоопая мразь, еще один урод, разрушающий страну. Цензор, просим, не пишите про этих манкуртов!!! А то тошнить от их упоминания.
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04.12.2020 12:51
+6
Очень жаль... я искренне желаю им всем сдохнуть!
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04.12.2020 12:48
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Короче, не с нашим счастьем.. Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение" - Цензор.НЕТ 528
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04.12.2020 12:48 Відповісти
Ось Стефанчук правду каже - 23 дні ПЛР тести були позитивними, а могли бути до 70 діб позитивними. А Єрмак та Зеленський за 10 діб вже мали негативні ПЛР тести - це маніпуляція, такого бути не може!
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04.12.2020 12:53 Відповісти
во-во.
Первый вопрос: а КОМУ "принес позитивное настроение"?

У нас позитивным оно было бы, если б все слуги во главе с Ишаком завтра б кончились от бубонной чумы или застарелого сифилиса...
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04.12.2020 14:25 Відповісти
И неудивительно.Умирают у нас только простые люди.
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04.12.2020 12:48 Відповісти
Ну кто им виноват что у них нету персональных врачей, ИВЛ и генератора на случай отключения електричества?!
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04.12.2020 12:49 Відповісти
Очень жаль... я искренне желаю им всем сдохнуть!
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04.12.2020 12:48 Відповісти
Причем в один день. И сразу, шоб не мучались(я человек некровожадный).
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04.12.2020 12:51 Відповісти
У Юльки тоже хорошее настроение сегодня(наверное). По крайней мере ей целый Урмак пообещал пост министра с/х. В феврале, после дождичка. Но, учитывая факт, что ЮВ уже не та, может и проканает. Кто знает...
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04.12.2020 12:50 Відповісти
Это то, которое экономики, торговли и с/х. Она любит экономику. А вообще, у завхоза странные замашки - обещать посты министров.
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04.12.2020 12:54 Відповісти
в этом месседже прекрасно все от повторного теста, который обычным людям после первого положительного и по прошествии 2 недели не делают до больничного в 23 дня!
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04.12.2020 12:50 Відповісти
На фига нам тут сообщать "радостную" весть про этого откормленного борова? Он кому то , кроме себя самого, разве интересен? Редкая зеленоопая мразь, еще один урод, разрушающий страну. Цензор, просим, не пишите про этих манкуртов!!! А то тошнить от их упоминания.
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04.12.2020 12:51 Відповісти
Скажите спасибо, что не каждый день выставляют видосики ..банутого гнусавого.
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04.12.2020 13:20 Відповісти
Этот Стефанчук страшнее любого вируса ... Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение" - Цензор.НЕТ 6966ему бы в Голливуд ...
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04.12.2020 12:56 Відповісти
Тарантіно би сценарій за ніч написав, якби його побачив.
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04.12.2020 13:03 Відповісти
Такого кнура и СПИД не возьмет..
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04.12.2020 12:56 Відповісти
Этот хряк опасается только свинного грипа... Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій" - Цензор.НЕТ 9318
Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій" - Цензор.НЕТ 4340
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04.12.2020 13:06 Відповісти
Здоровья и счастья вам
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04.12.2020 12:57 Відповісти
Українець 21, от ви молодець. стільки негативних коментарів і тільки ваш виділяється людяністю та позитивом.
одне питання - чим, власне, вам подобається це лайно?
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04.12.2020 13:31 Відповісти
В отличии от предыдущей власти они не кричат: " Халва, халва, халва." Я говорю про интеграцию в ЕС и НАТО
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04.12.2020 14:26 Відповісти
И ещё почему предыдущая власть за 5 лет не дала добробатам Украины статус участников боевых действий, а садила их в тюрьмы?
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04.12.2020 14:28 Відповісти
ага, почув вас.
ну, по-перше, схоже на те, що малоросу ані НАТО ані ЄС не потрібні (попередня якщо й кричала, то були й конкретні кроки й в бік ЄС й в бік НАТО).
по-друге, й НАТО й ЄС, як на мене, перебувають в шоці від політики зеленського.

по-третє, чому не дали добровольцям УБД я не в курсі;

по-четверте, (щодо того, що саджали), щось я не чув за два роки зеленського про виправдальні вироки/перегляд справ/звільнення добровольців незаконно засуджених в попередні роки (то може все ж таки було за що чи зеленське зовсім не проти ув'язнення добровольців?).
а власне, яку кількість добровольців було засуджено?

по-шосте, Антоненко, Дугарь це добровольці? що там в них за справа така?
по-сьоме, ви навели чим вам не подобалась попередня влада, а от чим вам подобається ця?

мовчанням (не кричать халва) й чим ще?
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04.12.2020 14:43 Відповісти
економіка як вам?
призначення зеленського (татаров, гриневецький, шмигаль, вєнєдіктова та вся ця прокацапська кодла) як вам?
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04.12.2020 14:46 Відповісти
Сводная таблица индексов промышленного производства за последние годы (%)

2017 2018 2019 2020
январь 82,5 86,1 86,2 91,6
февраль 97,8 96,5 98,1 100,4
март 108,9 107,6 112,0 103,6
апрель 93,1 95,0 98,2 87,2
май 103,4 103,1 99,5 104,9
июнь 100,1 100,2 96,3 104,1
июль 100,3 101,4 103,6 103,9
август 103,0 99,5 98,6 96,5
сентябрь 102,5 101,7 101,7 104,5
октябрь 106,9 110,0 105,6 105,8
ноябрь 100,3 97,9 95,4
декабрь 101,0 98,3 98,3
За год 97,1 95,3 91,7 100,6

Вот посмотри идёт рост промышленного производства. Что вам не нравится? Сообразите только что года сдвинуты
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04.12.2020 15:00 Відповісти
не подобається мені все.
оцей індекс, мінфін, який його надрукував, може запхати собі в сраку. я жива людина з реальними потребами вартість яких зростає чи не щодня, при цьому мої доходи за зростанням цін не встигають.
не подобається мені повернення старих прокацапських ригів у владні коридори; не подобається мені недолуге малороське чмо на чолі України; не подобається мені страусина політика щодо країни-агресора; не подобається мені відведення військ на власній землі; не подобається мені згортання антикорупційної діяльності; не подобаються мені призначення за зачиненими дверима замість відкритих конкурсів; не подобається мені сфабрикована "справашеремета"; не подобається мені відмова МВФ співпрацювати з Україною (точніше з зенедоумками але від того не легше); не подобається мені те, що малорос-зеленський вважає, що Бандера то неоднозначна постать для України; не подобається мені малорос-зеленський, який стрибає з мови на язік,, аби сподобатись комусь на окупованих територіях (та й просто тому, що українське (все українське) то не його); не подобається мені тупа, некомпетентна влада, яка тягне мою країну в бік кацапстану; не подобається мені витрачання грошей з ковідного фонду та з онкотестування на срані дороги; не подобаються мені дзвінки цього недоумка власнику банку аби той зменшив відсотки за кредитами (бо то є втручання в господарську діяльність й не його псяча справа та повноваження); не подобаються мені заяви зеленського про те, що він "порішає" з антимонопольним комітетом щодо передачі чого б там не було ахмєтову; ну й щодо цієї таблички - не подобається мені недоотримання бюджетом вже в цьому році понад 40 млрд. грн.; не подобається мені зупинення Держказначейством всіх виплат за держзобов'заннями окрім захищених статей (і повір мені на слово, це поки окрім захищених статей).

***, та це ж можна писати тиждень й не перерахувати все те лайно, що наробило малороське чмо.
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04.12.2020 15:39 Відповісти
Тепер всі будуть повторювати тупий каламбур блазня?
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04.12.2020 13:01 Відповісти
На жаль...(С)
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04.12.2020 13:04 Відповісти
ну да, жиробас, тебе было за что переживать.
Если б тебе тест принес еще и понимание, что хватит жрать, пользы было бы еще больше.
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04.12.2020 13:14 Відповісти
Ну.... говорят, что и по второму разу болеют.
Так что ждем-с хорошие новости в недалеком будущем.
Впрочем, как и о всех других зеленых дегенератах, кто временно остался жив.
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04.12.2020 13:18 Відповісти
а кого в Украине волнует настроение жирного хряка? Вы спросили?
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04.12.2020 13:24 Відповісти
шутачка уже стара "Я позитивный потому что тест негативный" янелох может в суд подать за плагиат
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04.12.2020 13:32 Відповісти
Есть.. Но не для нас..вокруг их прыгают светила
А нас дома консультируют.. Если консультируют
Остальных если бабахнет... То скорая заберет... Если заберет...
Как один умник сказал кому суждено умереть тот умрет...
Но при этом бегает на вТек. Лекарства бесплатно будет получать.. Лечение.. Пенсию.. Рыло как у стефанчука.. Чо то помирать не хочет..
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04.12.2020 13:57 Відповісти
взяло бы чмо и вернуло деньги в бюджет из своего кармана за лечение
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04.12.2020 13:59 Відповісти
т.е ...социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук... все таки не очень помогли борову не подхватить где-то чью-то заразную соплю....зеленую ...

т.е. в теории оно как бы выглядит складно - в жизни не всегда.
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04.12.2020 14:02 Відповісти
Вам, бедняжкам, тоже приходилось дышать кислородом по 15 минут в сутки поочередно ?
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04.12.2020 14:09 Відповісти
А в маске он горазло симпатичнее!
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04.12.2020 14:18 Відповісти
Та вже скажіть що в наморднику.
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04.12.2020 14:31 Відповісти
А ти ім хворів???????????? вИ зелебобіки дуже хитрожопі,всі разом "захворіли" і всі разом "вилікувались", тобто відпочили, і всі по тижню, а чи був "хлопчик"??????? Гніди ви позорні!!!!!!!!
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04.12.2020 14:27 Відповісти
Одна маленькая деталь: спрятались как раз на годовщину Революции!
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05.12.2020 09:23 Відповісти
 
 