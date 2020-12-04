Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій"

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук поборов коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив на сторінці в мережі Facebook.

"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Правда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюся, що скоро приступлю до виконання своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук подякував усім за підтримку.

"Вірус більш підступний, ніж здається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук - неодмінні супутники", - підсумував віцеспікер.

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Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук повідомив, що заразився коронавірусом.