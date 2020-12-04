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Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Стефанчук вылечился от коронавируса:

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поборол коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил на странице в сети Facebook.

"Наконец-то негативный тест принес позитивное настроение! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Стефанчук поблагодарил всех за поддержку.

"Вирус более коварен, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - подытожил вице-спикер.

Напомним, 12 ноября Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом.

Также читайте: Стефанчук призвал Раду во вторник рассмотреть законопроект о народовластии через референдум

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
И неудивительно.Умирают у нас только простые люди.
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04.12.2020 12:48
+8
На фига нам тут сообщать "радостную" весть про этого откормленного борова? Он кому то , кроме себя самого, разве интересен? Редкая зеленоопая мразь, еще один урод, разрушающий страну. Цензор, просим, не пишите про этих манкуртов!!! А то тошнить от их упоминания.
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04.12.2020 12:51
+6
Очень жаль... я искренне желаю им всем сдохнуть!
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04.12.2020 12:48
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Короче, не с нашим счастьем.. Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение" - Цензор.НЕТ 528
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04.12.2020 12:48 Ответить
Ось Стефанчук правду каже - 23 дні ПЛР тести були позитивними, а могли бути до 70 діб позитивними. А Єрмак та Зеленський за 10 діб вже мали негативні ПЛР тести - це маніпуляція, такого бути не може!
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04.12.2020 12:53 Ответить
во-во.
Первый вопрос: а КОМУ "принес позитивное настроение"?

У нас позитивным оно было бы, если б все слуги во главе с Ишаком завтра б кончились от бубонной чумы или застарелого сифилиса...
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04.12.2020 14:25 Ответить
И неудивительно.Умирают у нас только простые люди.
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04.12.2020 12:48 Ответить
Ну кто им виноват что у них нету персональных врачей, ИВЛ и генератора на случай отключения електричества?!
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04.12.2020 12:49 Ответить
Очень жаль... я искренне желаю им всем сдохнуть!
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04.12.2020 12:48 Ответить
Причем в один день. И сразу, шоб не мучались(я человек некровожадный).
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04.12.2020 12:51 Ответить
У Юльки тоже хорошее настроение сегодня(наверное). По крайней мере ей целый Урмак пообещал пост министра с/х. В феврале, после дождичка. Но, учитывая факт, что ЮВ уже не та, может и проканает. Кто знает...
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04.12.2020 12:50 Ответить
Это то, которое экономики, торговли и с/х. Она любит экономику. А вообще, у завхоза странные замашки - обещать посты министров.
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04.12.2020 12:54 Ответить
в этом месседже прекрасно все от повторного теста, который обычным людям после первого положительного и по прошествии 2 недели не делают до больничного в 23 дня!
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04.12.2020 12:50 Ответить
На фига нам тут сообщать "радостную" весть про этого откормленного борова? Он кому то , кроме себя самого, разве интересен? Редкая зеленоопая мразь, еще один урод, разрушающий страну. Цензор, просим, не пишите про этих манкуртов!!! А то тошнить от их упоминания.
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04.12.2020 12:51 Ответить
Скажите спасибо, что не каждый день выставляют видосики ..банутого гнусавого.
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04.12.2020 13:20 Ответить
Этот Стефанчук страшнее любого вируса ... Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение" - Цензор.НЕТ 6966ему бы в Голливуд ...
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04.12.2020 12:56 Ответить
Тарантіно би сценарій за ніч написав, якби його побачив.
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04.12.2020 13:03 Ответить
Такого кнура и СПИД не возьмет..
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04.12.2020 12:56 Ответить
Этот хряк опасается только свинного грипа... Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій" - Цензор.НЕТ 9318
Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій" - Цензор.НЕТ 4340
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04.12.2020 13:06 Ответить
Здоровья и счастья вам
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04.12.2020 12:57 Ответить
Українець 21, от ви молодець. стільки негативних коментарів і тільки ваш виділяється людяністю та позитивом.
одне питання - чим, власне, вам подобається це лайно?
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04.12.2020 13:31 Ответить
В отличии от предыдущей власти они не кричат: " Халва, халва, халва." Я говорю про интеграцию в ЕС и НАТО
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04.12.2020 14:26 Ответить
И ещё почему предыдущая власть за 5 лет не дала добробатам Украины статус участников боевых действий, а садила их в тюрьмы?
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04.12.2020 14:28 Ответить
ага, почув вас.
ну, по-перше, схоже на те, що малоросу ані НАТО ані ЄС не потрібні (попередня якщо й кричала, то були й конкретні кроки й в бік ЄС й в бік НАТО).
по-друге, й НАТО й ЄС, як на мене, перебувають в шоці від політики зеленського.

по-третє, чому не дали добровольцям УБД я не в курсі;

по-четверте, (щодо того, що саджали), щось я не чув за два роки зеленського про виправдальні вироки/перегляд справ/звільнення добровольців незаконно засуджених в попередні роки (то може все ж таки було за що чи зеленське зовсім не проти ув'язнення добровольців?).
а власне, яку кількість добровольців було засуджено?

по-шосте, Антоненко, Дугарь це добровольці? що там в них за справа така?
по-сьоме, ви навели чим вам не подобалась попередня влада, а от чим вам подобається ця?

мовчанням (не кричать халва) й чим ще?
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04.12.2020 14:43 Ответить
економіка як вам?
призначення зеленського (татаров, гриневецький, шмигаль, вєнєдіктова та вся ця прокацапська кодла) як вам?
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04.12.2020 14:46 Ответить
Сводная таблица индексов промышленного производства за последние годы (%)

2017 2018 2019 2020
январь 82,5 86,1 86,2 91,6
февраль 97,8 96,5 98,1 100,4
март 108,9 107,6 112,0 103,6
апрель 93,1 95,0 98,2 87,2
май 103,4 103,1 99,5 104,9
июнь 100,1 100,2 96,3 104,1
июль 100,3 101,4 103,6 103,9
август 103,0 99,5 98,6 96,5
сентябрь 102,5 101,7 101,7 104,5
октябрь 106,9 110,0 105,6 105,8
ноябрь 100,3 97,9 95,4
декабрь 101,0 98,3 98,3
За год 97,1 95,3 91,7 100,6

Вот посмотри идёт рост промышленного производства. Что вам не нравится? Сообразите только что года сдвинуты
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04.12.2020 15:00 Ответить
не подобається мені все.
оцей індекс, мінфін, який його надрукував, може запхати собі в сраку. я жива людина з реальними потребами вартість яких зростає чи не щодня, при цьому мої доходи за зростанням цін не встигають.
не подобається мені повернення старих прокацапських ригів у владні коридори; не подобається мені недолуге малороське чмо на чолі України; не подобається мені страусина політика щодо країни-агресора; не подобається мені відведення військ на власній землі; не подобається мені згортання антикорупційної діяльності; не подобаються мені призначення за зачиненими дверима замість відкритих конкурсів; не подобається мені сфабрикована "справашеремета"; не подобається мені відмова МВФ співпрацювати з Україною (точніше з зенедоумками але від того не легше); не подобається мені те, що малорос-зеленський вважає, що Бандера то неоднозначна постать для України; не подобається мені малорос-зеленський, який стрибає з мови на язік,, аби сподобатись комусь на окупованих територіях (та й просто тому, що українське (все українське) то не його); не подобається мені тупа, некомпетентна влада, яка тягне мою країну в бік кацапстану; не подобається мені витрачання грошей з ковідного фонду та з онкотестування на срані дороги; не подобаються мені дзвінки цього недоумка власнику банку аби той зменшив відсотки за кредитами (бо то є втручання в господарську діяльність й не його псяча справа та повноваження); не подобаються мені заяви зеленського про те, що він "порішає" з антимонопольним комітетом щодо передачі чого б там не було ахмєтову; ну й щодо цієї таблички - не подобається мені недоотримання бюджетом вже в цьому році понад 40 млрд. грн.; не подобається мені зупинення Держказначейством всіх виплат за держзобов'заннями окрім захищених статей (і повір мені на слово, це поки окрім захищених статей).

***, та це ж можна писати тиждень й не перерахувати все те лайно, що наробило малороське чмо.
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04.12.2020 15:39 Ответить
Тепер всі будуть повторювати тупий каламбур блазня?
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04.12.2020 13:01 Ответить
На жаль...(С)
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04.12.2020 13:04 Ответить
ну да, жиробас, тебе было за что переживать.
Если б тебе тест принес еще и понимание, что хватит жрать, пользы было бы еще больше.
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04.12.2020 13:14 Ответить
Ну.... говорят, что и по второму разу болеют.
Так что ждем-с хорошие новости в недалеком будущем.
Впрочем, как и о всех других зеленых дегенератах, кто временно остался жив.
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04.12.2020 13:18 Ответить
а кого в Украине волнует настроение жирного хряка? Вы спросили?
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04.12.2020 13:24 Ответить
шутачка уже стара "Я позитивный потому что тест негативный" янелох может в суд подать за плагиат
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04.12.2020 13:32 Ответить
Есть.. Но не для нас..вокруг их прыгают светила
А нас дома консультируют.. Если консультируют
Остальных если бабахнет... То скорая заберет... Если заберет...
Как один умник сказал кому суждено умереть тот умрет...
Но при этом бегает на вТек. Лекарства бесплатно будет получать.. Лечение.. Пенсию.. Рыло как у стефанчука.. Чо то помирать не хочет..
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04.12.2020 13:57 Ответить
взяло бы чмо и вернуло деньги в бюджет из своего кармана за лечение
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04.12.2020 13:59 Ответить
т.е ...социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук... все таки не очень помогли борову не подхватить где-то чью-то заразную соплю....зеленую ...

т.е. в теории оно как бы выглядит складно - в жизни не всегда.
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04.12.2020 14:02 Ответить
Вам, бедняжкам, тоже приходилось дышать кислородом по 15 минут в сутки поочередно ?
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04.12.2020 14:09 Ответить
А в маске он горазло симпатичнее!
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04.12.2020 14:18 Ответить
Та вже скажіть що в наморднику.
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04.12.2020 14:31 Ответить
А ти ім хворів???????????? вИ зелебобіки дуже хитрожопі,всі разом "захворіли" і всі разом "вилікувались", тобто відпочили, і всі по тижню, а чи був "хлопчик"??????? Гніди ви позорні!!!!!!!!
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04.12.2020 14:27 Ответить
Одна маленькая деталь: спрятались как раз на годовщину Революции!
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05.12.2020 09:23 Ответить
 
 