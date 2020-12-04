"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Електронне декларування, запроваджене командою п'ятого Президента Порошенка, є важливою умовою безвізового режиму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.
Парламентарка наголосила, що фракція "Європейська Солідарність" одразу ж після скандального рішення КСУ внесла законопроєкти для відновлення антикорупційної інфраструктури, однак монобільшість не стала їх розглядати. Законопроєкт робочої групи є компромісним, однак "ЄС" готова вносити до нього зміни і посилювати відповідальність за брехню у деклараціях.
"Політична команда Президента Петра Порошенка ввела електронне декларування. Наша команда п’ять років декларувалася і проходила повну перевірку наших декларацій. Що ж відбулося, коли в країні настав "інтелектуальний локдаун"? Спочатку "Слуги" відтермінували введення декларацій у 2019-му році на два місяці, потім за повною згодою з Банковою, про що говорить "архітектор" президента Зеленського Богдан, було ухвалено це скандальне рішення Конституційного Суду. Та й зараз Зеленський і його команда до останнього тягнули кота за хвіст, аби ще і цей рік мільйони чиновників, в тому числі присутні в цьому залі "слуги", уникнули перевірки декларацій", – зазначила Геращенко.
За словами нардепки, неухвалення цього закону загрожує втратою безвізу, бо електронне декларування це дійсно одна з дуже важливих частин лібералізації безвізового режиму. Так само це загрожує тим, що тисячі чиновників знову уникнуть відповідальності.
"Наша політична команда в перший день після скандального рішення Конституційного суду внесла низку законопроєктів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, в цій сесійній залі не знайшлося політичної волі, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести до сесійної зали. Тому ми як компроміс підписували законопроєкт Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність", - додала Геращенко.
Парламентарка зауважила, що законопроєкт Зеленського передбачає недекларування силових структур, тому його не можна підтримувати.
"Щоб ті, хто причетні до оборонного замовлення, ті, хто має корупційні ризики знову не декларувалися. Тому, звичайно, законопроєкт робочої групи є компромісним, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях", - підсумувала Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Vitaliy Shabunin
1 год ·
Рада проголосувала законопроект про покарання гуртожитком за брехню в деклараціях на понад 9 млн грн. Звичайно ж без ув'язнення.
Класична змова правлячого класу проти власного народу. Холопів саджаємо за мілкі кращіжки, себе улюблених максимально захищаємо.
Опозицію було вигідно не голосувати, проте вони підтримали цей плювок у справедливість. І Євросолідарність Порошенка, і Голос, і ОПЗЖ Медведчука.
Нагадаю, що не важливо, як депутати виправдовуються, важливо як вони голосують. Оцінювати їх треба лише по голосуваннях. Впершу чергу по таких зашкварних.
Допоможіть максимально підрізати рейтинг партій та депутатів, які це голосували
Всі ваші донати підуть на донесення інфи про це голосування виборцям цих партій.
Порошенко обещает подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение - и такой, что "комар носа не подточит"
Напомни что сейчас делают шмаркли имея монобольшинство?)))
Была только перед выборами провокация от Бени , которая мобилизовала дебилов...
https://public.nazk.gov.ua
Набираешь в угле - декларация (например) Ляшко (например) 2016
И тебе куча вриантов.
https://tsn.ua/ru/groshi/kvartiry-doma-shest-zemelnyh-uchastkov-i-vily-lyashko-opublikoval-svoyu-e-deklaraciyu-738404.html
сракашвили официально получает бабки за нихеранеделанье уже 7 месяцев
Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ"
Но вместо пожизненного, получили закон о штрафах 50 тыс грн за недекларирование имущества на сумму от 1 до 9 млн грн.