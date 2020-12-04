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Новини Політика України
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Геращенко Ірина (1126) електронне декларування (1018) Європейська Солідарність (1019)

"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Електронне декларування, запроваджене командою п'ятого Президента Порошенка, є важливою умовою безвізового режиму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

Парламентарка наголосила, що фракція "Європейська Солідарність" одразу ж після скандального рішення КСУ внесла законопроєкти для відновлення антикорупційної інфраструктури, однак монобільшість не стала їх розглядати. Законопроєкт робочої групи є компромісним, однак "ЄС" готова вносити до нього зміни і посилювати відповідальність за брехню у деклараціях.

"Політична команда Президента Петра Порошенка ввела електронне декларування. Наша команда п’ять років декларувалася і проходила повну перевірку наших декларацій. Що ж відбулося, коли в країні настав "інтелектуальний локдаун"? Спочатку "Слуги" відтермінували введення декларацій у 2019-му році на два місяці, потім за повною згодою з Банковою, про що говорить "архітектор" президента Зеленського Богдан, було ухвалено це скандальне рішення Конституційного Суду. Та й зараз Зеленський і його команда до останнього тягнули кота за хвіст, аби ще і цей рік мільйони чиновників, в тому числі присутні в цьому залі "слуги", уникнули перевірки декларацій", – зазначила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков

За словами нардепки, неухвалення цього закону загрожує втратою безвізу, бо електронне декларування це дійсно одна з дуже важливих частин лібералізації безвізового режиму. Так само це загрожує тим, що тисячі чиновників знову уникнуть відповідальності.

"Наша політична команда в перший день після скандального рішення Конституційного суду внесла низку законопроєктів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, в цій сесійній залі не знайшлося політичної волі, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести до сесійної зали. Тому ми як компроміс підписували законопроєкт Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність", - додала Геращенко.

Парламентарка зауважила, що законопроєкт Зеленського передбачає недекларування силових структур, тому його не можна підтримувати.

"Щоб ті, хто причетні до оборонного замовлення, ті, хто має корупційні ризики знову не декларувалися. Тому, звичайно, законопроєкт робочої групи є компромісним, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях", - підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Читайте: "ЄС" вимагає створити ТСК у справі "вагнерівців", адже парламент не має покривати зради у вищих ешелонах країни, - Ірина Геращенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
порошенко тянул по последнего чтобы электронное декларирование так и не заработало "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6981
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04.12.2020 14:47
+8
Т. Е при Порохе приняли уголовную ответственность, при шмарклях отменили, ЕС против отмены, не голосовали, но в душе за? 😂😂😂 Игореша, эксперт ты наш бюджетный я тебе советовал бросать наркоту, а ты на более тяжелое перешел?))))
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04.12.2020 15:15
+7
Месяц назад президент записывал видосики и спрашивал - "Нужно ли пожизненное заключение за коррупцию?". "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7301

Но вместо пожизненного, получили закон о штрафах 50 тыс грн за недекларирование имущества на сумму от 1 до 9 млн грн. "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8955
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04.12.2020 14:54
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порошенко тянул по последнего чтобы электронное декларирование так и не заработало "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6981
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04.12.2020 14:47 Відповісти
Хрен с ним, с декларированием! При нём не ликвидирован коммерческий суд
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04.12.2020 14:50 Відповісти
ПЕСики активно протидіють кримінальній відповідальності за незаконне збагачення, а всі їх заяви це просто брехня. Дії ПЕСиків показують що вони разом з владою знищують кримінальну відповідальність з незаконне збагачення!

Vitaliy Shabunin
1 год ·

Рада проголосувала законопроект про покарання гуртожитком за брехню в деклараціях на понад 9 млн грн. Звичайно ж без ув'язнення.

Класична змова правлячого класу проти власного народу. Холопів саджаємо за мілкі кращіжки, себе улюблених максимально захищаємо.

Опозицію було вигідно не голосувати, проте вони підтримали цей плювок у справедливість. І Євросолідарність Порошенка, і Голос, і ОПЗЖ Медведчука.

Нагадаю, що не важливо, як депутати виправдовуються, важливо як вони голосують. Оцінювати їх треба лише по голосуваннях. Впершу чергу по таких зашкварних.

Допоможіть максимально підрізати рейтинг партій та депутатів, які це голосували

Всі ваші донати підуть на донесення інфи про це голосування виборцям цих партій.
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04.12.2020 14:57 Відповісти
Т. Е при Порохе приняли уголовную ответственность, при шмарклях отменили, ЕС против отмены, не голосовали, но в душе за? 😂😂😂 Игореша, эксперт ты наш бюджетный я тебе советовал бросать наркоту, а ты на более тяжелое перешел?))))
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04.12.2020 15:15 Відповісти
Странно и у ЕС и МВФ не было претензий,ввели уголовное преследование за недостоверные декларации, появились НАБУ и САП, никто их не притеснял. Но вам в методичке не сообщили да? Просто сказали писать, а вот ваш Порошенко и все?)))
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04.12.2020 16:32 Відповісти
Ой фу, ты еще сам на себя лайками надрачи.ешь?))) Сгинь Зебизяна)))
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04.12.2020 16:33 Відповісти
При Порохе отменил тот же КСУ только с другим главой статью про незаконное обогащение!
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04.12.2020 17:54 Відповісти
По запросу тех же депутатов Бени, Радикалов и ОПЗЖ которым это как и сейчас поперек горла. Только не припомню чтобы депутаты коалиции тогда вместо этого вводили штрафы смешные, общественные работы. Как раз наоборот была четкая реакция :
Порошенко обещает подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение - и такой, что "комар носа не подточит"

Напомни что сейчас делают шмаркли имея монобольшинство?)))
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04.12.2020 18:02 Відповісти
В этом согласен. Но Петя сейчас будет подавать что угодно, шмаркли все равно не пропустят. А кстати кто ему мешал это сделать раньше? У Зели монобольшинство уже очень относительное, научились косить бабло, кто еще не умел.
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04.12.2020 18:24 Відповісти
Тупая ложь, рассчитанная на дебилов.
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04.12.2020 15:05 Відповісти
ну тогда покажи мне хоть одну электронную декларацию поданную при порошенко "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7383
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04.12.2020 15:07 Відповісти
Придурок, их начали подавать депутаты и чиновники минимум 3 года назад!
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04.12.2020 15:09 Відповісти
Начали, но тянули до последнего момента а потом и вовсе КСУ отменил статью за незаконное обогащение и знаменитая дама Корчак из тогдашнего НАЗК сделал невозможной электронную проверку деклараций, а вручную вы сами понимаете, можно и слона не заметить, так еще работали со скоростью бешенной черепахи.
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04.12.2020 17:58 Відповісти
Бред! Всё работало в отличие от клоунов.
Была только перед выборами провокация от Бени , которая мобилизовала дебилов...
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04.12.2020 18:29 Відповісти
😂😂😂😂 А если покажу напишешь что ты тупая лаптеногая Зебизяна?
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04.12.2020 15:10 Відповісти
Лечишься?
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04.12.2020 16:29 Відповісти
Лайкая сам себя??? Мозоль ненатри имбицил)))
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04.12.2020 16:34 Відповісти
покажи сайт с декларациями, чтобы можно было фамилию порошенко вбить и посмотреть "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9105
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04.12.2020 15:30 Відповісти
Для полних даунов с памятью как у рыбок гуппи.
https://public.nazk.gov.ua
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04.12.2020 15:35 Відповісти
ну ок, вроде работает "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8008
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04.12.2020 15:37 Відповісти
Твоё сообщение в топе - прекрасный определитель дебилов.
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04.12.2020 15:40 Відповісти
только ты это, лаятся на человека владеющего AR-15 переставай "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8997
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04.12.2020 15:39 Відповісти
Для дебилов:
Набираешь в угле - декларация (например) Ляшко (например) 2016
И тебе куча вриантов.
https://tsn.ua/ru/groshi/kvartiry-doma-shest-zemelnyh-uchastkov-i-vily-lyashko-opublikoval-svoyu-e-deklaraciyu-738404.html
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04.12.2020 15:31 Відповісти
Їх почали подавати в 2017 році.Ти не пам'ятаєш,мокша,хто тоді в Україні був президентом?
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04.12.2020 16:25 Відповісти
Новые отмазки Зебизян, Порошенко принял, но не хотел и тянул 😂😂😂
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04.12.2020 15:09 Відповісти
Типа на 15 суток общественные работы? "Так алкоголики туниадцы, кто хочет поработать? Наряды на сегодня конюшня 3 человека, асфальтобетонный завод 2 человека. Мясокомбинат наряды не прислал"
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04.12.2020 14:50 Відповісти
кто не работает, тот есть! (из того же фильма)
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04.12.2020 15:01 Відповісти
Да да да
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04.12.2020 15:03 Відповісти
все же у меня одни вопрос! Почему не видит куча коррупционеров за 5 лет? практика грузии показала, что это реально! Почему 5 лет продолжали воровать и никто не ответил?
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04.12.2020 14:51 Відповісти
Практика Грузии показала, что можно коррупционировать, вешать лапшу на уши. Приехать в другую страну, сесть на "зарплату", продолжать вешать лапшу и нихрена не делать. А бараны будут продолжать рассказывать о "практике Грузии".

сракашвили официально получает бабки за нихеранеделанье уже 7 месяцев

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ"
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04.12.2020 15:40 Відповісти
Месяц назад президент записывал видосики и спрашивал - "Нужно ли пожизненное заключение за коррупцию?". "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7301

Но вместо пожизненного, получили закон о штрафах 50 тыс грн за недекларирование имущества на сумму от 1 до 9 млн грн. "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8955
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04.12.2020 14:54 Відповісти
Можешь гордиться.Ты сделал это вместе с зеленским.
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04.12.2020 16:28 Відповісти
ты чепушило берега не попутал !?
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04.12.2020 17:22 Відповісти
я хочу что-бы Зеленский и Порошенко были сокамерниками, а их соседями по камере что-бы были Ахметов, Коломойский и Медведчук.
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04.12.2020 17:27 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
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04.12.2020 14:58 Відповісти
видели мы этот законопроект. Смешно и грустно... "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7308
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04.12.2020 15:02 Відповісти
"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7614
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04.12.2020 15:04 Відповісти
Я не розумію чому вони взагалі підтримали це тупий закон?
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04.12.2020 15:10 Відповісти
журналистка... усиливать*** и ратовать за усиление*** - разные концепты.
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04.12.2020 15:24 Відповісти
"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9 "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3550
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04.12.2020 15:35 Відповісти
Безвіз все одно відберуть. Зроблять це несподівано, швидко та без попереджень. Гундосий запише гундосік про цю всю несподіванку та й на цьом всьо.
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04.12.2020 15:41 Відповісти
Я не пойму как можно усиливать то чего нет? Уголовной ответственности за ложь в декларациях нет, есть только административная.
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04.12.2020 16:00 Відповісти
так чого зразу не вносили!!! Це ж всі судді які Потрох призачав, а частину ще і залишив які при Янику були.Потрох цинічний ублюдок!
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04.12.2020 16:16 Відповісти
Она бы вместе с ЕС была такая решительная когда КСУ отменил статью про незаконное обогащение и когда Корчак не замечала того что творится с декларациями!
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04.12.2020 18:00 Відповісти
бла-бла-бла...289.
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04.12.2020 19:08 Відповісти
 
 