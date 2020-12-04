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"Слуга народу" Веніславський про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях: Це тимчасовий варіант законопроєкту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представник президента в КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував ухвалений Радою закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це компромісний варіант, я думаю, що тимчасовий. Тому що за великим рахунком саме можливість або неможливість позбавлення волі за недостовірне декларування — це і було каменем спотикання серед різних політичних сил. Робоча група, яка розробила варіант, що не містить позбавлення волі, включала в себе представників різних політичних сил, а президент Зеленський зареєстрував свій законопроєкт, який передбачав позбавлення волі. Він був сприйнятий багатьма фракціями як вихід за рамки домовленостей, досягнутих в робочій групі. Тому було запропоновано узгоджений варіант, за який проголосувала Рада за основу і в цілому", - зазначив Веніславський.

Водночас парламентарій зауважив, що якщо говорити про позицію президента Зеленського, то він "налаштований досить категорично".

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"Але поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати та повернути відповідальність. Щодо справ, за якими велося розслідування, і які припинилися після рішення КСУ, по них уже ніякої юридичної відповідальності не буде", - пояснив представник Зеленського в КС.

Веніславський відповів на питання, чи можливе нове рішення Конституційного суду вже за цим законом. "Ризик звернення до КСУ існує, але після громадського резонансу, який був після рішення 27 жовтня, я думаю, що цей ризик мінімальний. Я думаю, що навряд чи Конституційному суду вистачить сміливості на подібне".

Нагадаємо, сьогодні парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+6
"Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта - Цензор.НЕТ 8018
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04.12.2020 16:59
+6
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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04.12.2020 17:01
+5
поки МВФ кошти не дасть.
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04.12.2020 17:05
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Значит он что то Знает . КСУ Скасует по запросу парламентариев.
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04.12.2020 16:58 Відповісти
Це тимчасовий парламент України, завтра цього парламенту вже не буде.
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04.12.2020 17:03 Відповісти
Згідний , Не буде, а прийдуть любителі Пива, морепродуктів , філателісти , - А хто поверне Ваші надії на краще Життя , - Коли уже прошло 30 років , потім пройде іще 30 років і горизонт постійно Віддаляється в унісон з життям.Приходячи до Влади , Долають Бідність , а коли бідність Своя і Своїх дітей подолена відходять і приходять Другі Філателісти.
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04.12.2020 17:58 Відповісти
Это как, выбило автомат, замкнул провод, и перегорела лампочка. Электрик меняет лампочку и включает автомат. Что будет?
Конституционному Суду нанс начхать на калейдоскоп цифр в новом компромиссном законе.
Основная причина отмены закона Возможность НАБУ проверять декларации судей КС. Пока это не будет устранено - все законы будут неконституционны. Ну прям как дети малые.
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04.12.2020 17:28 Відповісти
"Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта - Цензор.НЕТ 8018
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04.12.2020 16:59 Відповісти
Від глини попілу не буває.
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04.12.2020 17:00 Відповісти
как это никакой юридической ответственности не будет по делам,НЕЗАКОННО закрытым на основании НЕЗАКОННОГГО решения КСУ?!!...Коррупция не должна иметь срока давности!!!
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04.12.2020 17:00 Відповісти
Ничего нет постоянней, чем временно!!
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04.12.2020 17:00 Відповісти
Ну, да, нет ничего более постоянного, чем временное.
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04.12.2020 17:01 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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04.12.2020 17:01 Відповісти
7 год,аж кипит
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04.12.2020 17:09 Відповісти
компромиссный между вами властьимущие корупционеры? а должен быть компромиссным между народом и властьимущими! короче как всегда для себя родимых старались все!
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04.12.2020 17:02 Відповісти
поки МВФ кошти не дасть.
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04.12.2020 17:05 Відповісти
а він не дасть
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04.12.2020 19:15 Відповісти
"...Что касается дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет...." Браво !?!? "Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта - Цензор.НЕТ 6767
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04.12.2020 17:06 Відповісти
Ну если вариант Зе не устраивает,то остаётся только один - расстрел на месте.
А ро-другому никак.
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04.12.2020 17:08 Відповісти
ну что, Байден Ваш выход...
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04.12.2020 17:18 Відповісти
А давайте может тогда и с убийцами пойдем на копромис пойдем? Убил одного штраф, двоих ограничение свободы, и только за третьего будем садить в тюрьму. Ну чем не компромис...

И я думаю только дурак не понимает что началось бы через неделю после принятия такого закона-компромися. Количество убийств росло бы геометрической прогрессии. Убил - заплатил штраф и к тебе нет претензий. Тоже самое счас начнут делать коррупционеры...
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04.12.2020 17:25 Відповісти
А что разве с Зайцевой, которая под кэфэ задавила 7 человек на переходе, не так было ?
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04.12.2020 17:30 Відповісти
На основе этого временного варианта ответственности за ложь в декларациях власть в Украине будет ждать годами транш от МВФ.
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04.12.2020 17:29 Відповісти
Что касается дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - объяснил представитель Зеленского в КС.Источник: https://censor.net/ru/n3235088кто то хорошо провернул дело
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04.12.2020 17:36 Відповісти
временно? перевожу на нормальный язик. нужно время чтоб все спрятать, или легализовать, наладив (ахренительновысокоприбильный) бизнес.своих супругов или детей. через год покажут и декларации и доходы. МОЛОТОК!!!!!!!!! ДЕЛО ЗАКРЫТО!!!!!!!!!!!!
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04.12.2020 17:38 Відповісти
Немає нічого постійнішого ніж тимчасове.
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04.12.2020 18:42 Відповісти
На месте МВФ надо забыть к нам дорогу, пока и по старым делам не посадят и по новым не усилят ответственность.
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04.12.2020 18:48 Відповісти
бла-бла-бла...289! консенсус брехунів та хабарників
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04.12.2020 19:18 Відповісти
нет ничего более постоянного, чем временное (народная мудрость).
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05.12.2020 07:56 Відповісти
 
 