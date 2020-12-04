"Слуга народу" Веніславський про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях: Це тимчасовий варіант законопроєкту
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Представник президента в КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував ухвалений Радою закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Це компромісний варіант, я думаю, що тимчасовий. Тому що за великим рахунком саме можливість або неможливість позбавлення волі за недостовірне декларування — це і було каменем спотикання серед різних політичних сил. Робоча група, яка розробила варіант, що не містить позбавлення волі, включала в себе представників різних політичних сил, а президент Зеленський зареєстрував свій законопроєкт, який передбачав позбавлення волі. Він був сприйнятий багатьма фракціями як вихід за рамки домовленостей, досягнутих в робочій групі. Тому було запропоновано узгоджений варіант, за який проголосувала Рада за основу і в цілому", - зазначив Веніславський.
Водночас парламентарій зауважив, що якщо говорити про позицію президента Зеленського, то він "налаштований досить категорично".
"Але поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати та повернути відповідальність. Щодо справ, за якими велося розслідування, і які припинилися після рішення КСУ, по них уже ніякої юридичної відповідальності не буде", - пояснив представник Зеленського в КС.
Веніславський відповів на питання, чи можливе нове рішення Конституційного суду вже за цим законом. "Ризик звернення до КСУ існує, але після громадського резонансу, який був після рішення 27 жовтня, я думаю, що цей ризик мінімальний. Я думаю, що навряд чи Конституційному суду вистачить сміливості на подібне".
Нагадаємо, сьогодні парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Конституционному Суду
нансначхать на калейдоскоп цифр в новом компромиссном законе.
Основная причина отмены закона Возможность НАБУ проверять декларации судей КС. Пока это не будет устранено - все законы будут неконституционны. Ну прям как дети малые.
А ро-другому никак.
И я думаю только дурак не понимает что началось бы через неделю после принятия такого закона-компромися. Количество убийств росло бы геометрической прогрессии. Убил - заплатил штраф и к тебе нет претензий. Тоже самое счас начнут делать коррупционеры...