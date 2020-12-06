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Новини Місцеві вибори-2020
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Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні

Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні

Під час повторного голосування на виборах міського голови Кривого Рогу проведено два екзитполи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування "Центру дослідження розвитку територій", проведеного на замовлення інформагентства "Голос UA", кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Костянтин Павлов набрав 58,86% голосів, а його суперник від "Слуг народу "Дмитро Шевчук - 41,14%.

В "Центрі дослідження розвитку технологій" заявляють, що проводили опитування на 44 виборчих дільницях Кривого Рогу і дізналися думку 14 тисяч виборців. Помилка вибірки цього екзитполу не має перевищувати 2,5-3%.

Однак екзитпол, результати якого оприлюднив телеканал "Україна 24", показав перемогу Шевчука. За даними цього опитування, кандидат від "Слуги народу" отримав 51,7%, а Костянтин Павлов - 47,2%.

Також читайте: Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"

Цей екзитпол провели на замовлення фонду "Українська політика". Середня похибка не має перевищувати 2,5%, кількість опитаних виборців - невідомо.

hromadske зазначає, що соціологічні опитування, особливо під час виборів, можуть стати засобом впливу і маніпуляцій думкою людей. Замовні екзитполи можуть робити з репрезентативної вибірки людей, ставити неточні або некоректні запитання, на які можна дати тільки однобоку відповідь, або ж просто "намалювати" потрібний результат.

У будь-якому разі остаточні результати можна буде дізнатися лише після оголошення офіційних даних Центральною виборчою комісією.

Також читайте: Повторне голосування на виборах мера Кривого Рогу відбудеться 6 грудня

Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

Кривий Ріг (1351) місцеві вибори (1366) екзитпол (96)


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https://www.facebook.com/nusspavlo?hc_ref=ARSpiJ1HQyiJ0XDCKa1DOIxHzBFAg6TBh_ngFs0P_dk1kJchdr6e9wAvWM09smIf0mk Pavlo Nuss

Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 3333

https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1558941367630879 3 декабря, 23:22 ·

США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Вчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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06.12.2020 23:01
+16
"какаяразница" Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 6842
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06.12.2020 22:55
+14
Совкове пролетарське дно - колиска зеленої цвілі. Вибір між хроном і редькою.
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06.12.2020 23:01
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От тому ми не скоро попадемо в ЄС- і за такі вислови в тому числі.
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06.12.2020 22:59 Відповісти
З тобою в астроумии .. ніхто не соревновався.. Це у вас лаптеногих.. Кізяками кидатися то народна звичка
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07.12.2020 00:03 Відповісти
ты сам чудовище.. если такое пишешь.. А скорее провокатор, мечтающий.. чтоб та было как на Донбассе
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06.12.2020 23:19 Відповісти
те що Зеленській з Кривого Рога.. ще не дає тобі права ображати жителів цього міста..
Особливо.. якщо загиблих за Україну в цьому місті.. навіть більше ніж в Дніпрі..
За ці вислови можно і голову відкрутити.. Але якщо СБУ читає.. то хай і реагує..
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06.12.2020 23:30 Відповісти
не в том дело.. Они украинці.. хоть и проветренніе.. Нельзя разпалять врожду и ненависть.. Кто єто делает..даже если они не праві.. Враг
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06.12.2020 23:47 Відповісти
неет.. тот кто сеет раздор. Большинство украинцев, хоть и наивные.. но не настолько дурні.. щоб цього не розуміти.. Саме це ворог і намагається чинити
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06.12.2020 23:52 Відповісти
Tut oba s Kolomojskogo partiji?
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06.12.2020 22:53 Відповісти
В Дніпрі теж.. Філатов наприклад.. Це про Шевчика.. А Павлов то Медвечукскій
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06.12.2020 23:25 Відповісти
"какаяразница" Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 6842
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06.12.2020 22:55 Відповісти
Тобто це наразі все, що треба знати про реалії української політики.
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06.12.2020 22:57 Відповісти
https://www.facebook.com/nusspavlo?hc_ref=ARSpiJ1HQyiJ0XDCKa1DOIxHzBFAg6TBh_ngFs0P_dk1kJchdr6e9wAvWM09smIf0mk Pavlo Nuss

Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 3333

https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1558941367630879 3 декабря, 23:22 ·

США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Вчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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06.12.2020 23:01 Відповісти
Павло Гнусс сам придумывает новости
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06.12.2020 23:10 Відповісти
От вам цікаво репостити відверту брехню? А чому?
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06.12.2020 23:21 Відповісти
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась. Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
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07.12.2020 00:10 Відповісти
Я за фахом інженер-будівельник мостів та тунелів - а ты это?
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07.12.2020 00:15 Відповісти
А він тут бот на ставці! (це на рівні головного архітектора)
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07.12.2020 12:06 Відповісти
Совкове пролетарське дно - колиска зеленої цвілі. Вибір між хроном і редькою.
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06.12.2020 23:01 Відповісти
А чому не Юзік?
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06.12.2020 23:02 Відповісти
Він ще Київ нє дожрав.
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07.12.2020 03:48 Відповісти
На виборах і 25 жовтня, і 22 листопада екзіт-поли, які показували "перемоги" кандидатів ОПЗЖ (чи дотичних "хвігур"), і озвучувались на мертвечукових аналах - майже всі виявидись брехливими (за виключенням виборів у Львові). Так що, скоріш за все, переміг Шевчик.
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06.12.2020 23:02 Відповісти
Переобрали прихвостня *****,поміняли шило на мило.сєпари прокляті.
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06.12.2020 23:03 Відповісти
Шевчик, скоріш за все, пошле нахутор зелену мразь. Він - "челавек" рижої мразі "по жізні".
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06.12.2020 23:05 Відповісти
Зажопна мразь краща?
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06.12.2020 23:09 Відповісти
Вони два чобота- кеди !!! )))
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06.12.2020 23:21 Відповісти
Зелена пліснява ,це предтечи зажопінців !!! Зелена пліснява лише торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!))
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06.12.2020 23:24 Відповісти
Не нагадаєш хто призначав мудачука представником у мінську і при кому мудачук купляв нафтопровід і телеканали? Бо я теж забув.
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07.12.2020 09:13 Відповісти
Мда.......☹️
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06.12.2020 23:07 Відповісти
Мда,пиво лучше чем вода,водка тоже ,но дороже,самогонка,ето да !!!)))
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06.12.2020 23:25 Відповісти
Да наплевать на их выбор, их выбор - им с ним жить.
Пусть хоть Микки-Мауса выбирают, это же ИХ выбор, и ИХ власть, то есть для них.
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07.12.2020 09:22 Відповісти
Если влада не может уничтожить опзжопию - это придется делать нам... или они уничтожат Украину! Сколько можно в толерастию играть???
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06.12.2020 23:14 Відповісти
Та знищуй- чи хтось не дає?
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06.12.2020 23:22 Відповісти
Бородатый мЕр. Кошмар.
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06.12.2020 23:18 Відповісти
Місто треба перейменувати з Крівого Рога на - Прямую Ізвіліну .
. Місто в реалі - породжує чудовиськ . .
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06.12.2020 23:21 Відповісти
Это город Кривой Зеленорог, малоросской губернии,маланского уезда.
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07.12.2020 00:14 Відповісти
Чувствуется легкая рука нашего Чмокина...
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06.12.2020 23:58 Відповісти
Якщо без альтернативи вийшовшої з вини мудрих виборців Кривого Рогу та вибирати з дуже поганого (найлютіші вороги України кремлівські яничари Іуди мертвечука) і просто поганого (українофоби, ЗЕбіли - капітулянти). То тоді вже краще хай хоча б буде не дуже погане ..
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07.12.2020 03:12 Відповісти
Там все дуже погане.
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07.12.2020 03:53 Відповісти
Прізвище Павлов після Мотороли не сприймаю взагалі
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07.12.2020 06:27 Відповісти
Шевчик является депутатом облсовета от ахметовского "жоппоблока".
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07.12.2020 06:37 Відповісти
Гиг, "Люди гинуть за метал. Сатана там править бал."
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07.12.2020 07:34 Відповісти
Это были выборы без выбора -или удав или анаконда .
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07.12.2020 07:53 Відповісти
Я даже не знаю кто из них лучше, вернее как можно среди двух сортов говн сделать выбор: слуга урода или из ОПЗЖдеца
Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні - Цензор.НЕТ 3959
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07.12.2020 08:43 Відповісти
Содержимое одно, обертка разная.
Наплевать на их выбор, их выбор - им и жить с их народными избранниками.
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07.12.2020 09:21 Відповісти
ну якщо вже вони класно почувались з таким відвертим проросійським мером як вілкул, то вже зажопника чи слугу якось переживуть.. Там Україною і не пахне, на жаль.
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07.12.2020 10:41 Відповісти
репрезентативна вибірка - добре, нерепрезентативна вибірка - не дуже. Цензор своїми зауваженнями запутує читача.
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07.12.2020 08:53 Відповісти
Неинтересно совершенно.
О чем можно вообще разговарить с людьми, выбирающими между Слугой Народа и ОПЗЖ?
Не о чем с ними разговаривать, пусть как хотят, так и живут.
Собственно, по выбору их и живут, то есть соответственно сделанному ими выбору, как в Африке, только без бананов.
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07.12.2020 09:20 Відповісти
І де там Україна - і звідкіля - із якого середовища там міг народитись про-Україніст Державник...( я знаю , що е виключення із правил...)
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07.12.2020 10:11 Відповісти
НЕ ЗНАЮ ЧИ Є ХОЧ ОДНА ФІРМА СЕРЕД ТИХ ЩО ПРОВОДЯТЬ ОПРОСИ ЯКІЙ МОЖНА ДОВІРЯТЬ ЗА ГРОШІ ВОНИ ЩО ЗАКАЖУТЬ ТЕ Й НАПИШУТЬ
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07.12.2020 10:16 Відповісти
з двох гівен вибрати якесь одне, не аби яка халепа ))
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07.12.2020 10:39 Відповісти
ці вибори є яскравою ілюстрацією того, що ворога треба знищувати.
От костя падлофф у 14-му році никався позакущами і навіть не міг собі уявити, що його оберуть мером найбільшого в Україні промислового гіганта
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07.12.2020 11:27 Відповісти
за Павлова були вкиди. мене це не дуже дивує -свого часу він вже засвітився такими штуками, як гречкосійство. брудні методи оправдовуються ціллю
https://censor.net/ru/comments/locate/3235300/01921498-4958-7038-b322-e3868004604d
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07.12.2020 22:09 Відповісти
 
 