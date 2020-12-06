Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні
Під час повторного голосування на виборах міського голови Кривого Рогу проведено два екзитполи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування "Центру дослідження розвитку територій", проведеного на замовлення інформагентства "Голос UA", кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Костянтин Павлов набрав 58,86% голосів, а його суперник від "Слуг народу "Дмитро Шевчук - 41,14%.
В "Центрі дослідження розвитку технологій" заявляють, що проводили опитування на 44 виборчих дільницях Кривого Рогу і дізналися думку 14 тисяч виборців. Помилка вибірки цього екзитполу не має перевищувати 2,5-3%.
Однак екзитпол, результати якого оприлюднив телеканал "Україна 24", показав перемогу Шевчука. За даними цього опитування, кандидат від "Слуги народу" отримав 51,7%, а Костянтин Павлов - 47,2%.
Цей екзитпол провели на замовлення фонду "Українська політика". Середня похибка не має перевищувати 2,5%, кількість опитаних виборців - невідомо.
hromadske зазначає, що соціологічні опитування, особливо під час виборів, можуть стати засобом впливу і маніпуляцій думкою людей. Замовні екзитполи можуть робити з репрезентативної вибірки людей, ставити неточні або некоректні запитання, на які можна дати тільки однобоку відповідь, або ж просто "намалювати" потрібний результат.
У будь-якому разі остаточні результати можна буде дізнатися лише після оголошення офіційних даних Центральною виборчою комісією.
Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.
Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.
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Особливо.. якщо загиблих за Україну в цьому місті.. навіть більше ніж в Дніпрі..
За ці вислови можно і голову відкрутити.. Але якщо СБУ читає.. то хай і реагує..
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1558941367630879 3 декабря, 23:22 ·
США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Вчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
Пусть хоть Микки-Мауса выбирают, это же ИХ выбор, и ИХ власть, то есть для них.
. Місто в реалі - породжує чудовиськ . .
Наплевать на их выбор, их выбор - им и жить с их народными избранниками.
О чем можно вообще разговарить с людьми, выбирающими между Слугой Народа и ОПЗЖ?
Не о чем с ними разговаривать, пусть как хотят, так и живут.
Собственно, по выбору их и живут, то есть соответственно сделанному ими выбору, как в Африке, только без бананов.
От костя падлофф у 14-му році никався позакущами і навіть не міг собі уявити, що його оберуть мером найбільшого в Україні промислового гіганта
https://censor.net/ru/comments/locate/3235300/01921498-4958-7038-b322-e3868004604d