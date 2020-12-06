Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні

Під час повторного голосування на виборах міського голови Кривого Рогу проведено два екзитполи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування "Центру дослідження розвитку територій", проведеного на замовлення інформагентства "Голос UA", кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Костянтин Павлов набрав 58,86% голосів, а його суперник від "Слуг народу "Дмитро Шевчук - 41,14%.

В "Центрі дослідження розвитку технологій" заявляють, що проводили опитування на 44 виборчих дільницях Кривого Рогу і дізналися думку 14 тисяч виборців. Помилка вибірки цього екзитполу не має перевищувати 2,5-3%.

Однак екзитпол, результати якого оприлюднив телеканал "Україна 24", показав перемогу Шевчука. За даними цього опитування, кандидат від "Слуги народу" отримав 51,7%, а Костянтин Павлов - 47,2%.

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Цей екзитпол провели на замовлення фонду "Українська політика". Середня похибка не має перевищувати 2,5%, кількість опитаних виборців - невідомо.

hromadske зазначає, що соціологічні опитування, особливо під час виборів, можуть стати засобом впливу і маніпуляцій думкою людей. Замовні екзитполи можуть робити з репрезентативної вибірки людей, ставити неточні або некоректні запитання, на які можна дати тільки однобоку відповідь, або ж просто "намалювати" потрібний результат.

У будь-якому разі остаточні результати можна буде дізнатися лише після оголошення офіційних даних Центральною виборчою комісією.

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Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.