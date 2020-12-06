Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны

Во время повторного голосования на выборах городского головы Кривого Рога проведено два экзитпола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса "Центра исследования развития территорий", проведенного по заказу информагентства "Голос UA", кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,86% голосов, а его соперник от "слуг народа" Дмитрий Шевчук - 41,14%.

В "Центре исследования развития технологий" заявляют, что проводили опрос на 44 избирательных участках Кривого Рога и узнали мнение 14 тысяч избирателей. Ошибка выборки этого экзитпола не должна превышать 2,5-3%.

Однако экзитпол, результаты которого обнародовал телеканал "Украина 24", показал победу Шевчука. По данным этого опроса, кандидат от "Слуги Народа" получил 51,7%, а Константин Павлов - 47,2%.

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Этот экзитпол провели по заказу фонда "Украинская политика". Средняя погрешность не должна превышать 2,5%, количество опрошенных избирателей - неизвестно.

hromadske отмечает, что социологические опросы, особенно во время выборов, могут стать средством влияния и манипуляций мнением людей. Заказные экзитполы могут делать с нерепрезентативной выборкой людей, ставить неточные или некорректные вопросы, на которые можно дать только однобокий ответ, или же просто "нарисовать" нужный результат.

В любом случае окончательные результаты можно будет узнать только после объявления официальных данных Центральной избирательной комиссией.

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

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