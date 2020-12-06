Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны
Во время повторного голосования на выборах городского головы Кривого Рога проведено два экзитпола.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса "Центра исследования развития территорий", проведенного по заказу информагентства "Голос UA", кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,86% голосов, а его соперник от "слуг народа" Дмитрий Шевчук - 41,14%.
В "Центре исследования развития технологий" заявляют, что проводили опрос на 44 избирательных участках Кривого Рога и узнали мнение 14 тысяч избирателей. Ошибка выборки этого экзитпола не должна превышать 2,5-3%.
Однако экзитпол, результаты которого обнародовал телеканал "Украина 24", показал победу Шевчука. По данным этого опроса, кандидат от "Слуги Народа" получил 51,7%, а Константин Павлов - 47,2%.
Этот экзитпол провели по заказу фонда "Украинская политика". Средняя погрешность не должна превышать 2,5%, количество опрошенных избирателей - неизвестно.
hromadske отмечает, что социологические опросы, особенно во время выборов, могут стать средством влияния и манипуляций мнением людей. Заказные экзитполы могут делать с нерепрезентативной выборкой людей, ставить неточные или некорректные вопросы, на которые можно дать только однобокий ответ, или же просто "нарисовать" нужный результат.
В любом случае окончательные результаты можно будет узнать только после объявления официальных данных Центральной избирательной комиссией.
Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.
Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.
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Особливо.. якщо загиблих за Україну в цьому місті.. навіть більше ніж в Дніпрі..
За ці вислови можно і голову відкрутити.. Але якщо СБУ читає.. то хай і реагує..
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1558941367630879 3 декабря, 23:22 ·
США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Вчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
Пусть хоть Микки-Мауса выбирают, это же ИХ выбор, и ИХ власть, то есть для них.
. Місто в реалі - породжує чудовиськ . .
Наплевать на их выбор, их выбор - им и жить с их народными избранниками.
О чем можно вообще разговарить с людьми, выбирающими между Слугой Народа и ОПЗЖ?
Не о чем с ними разговаривать, пусть как хотят, так и живут.
Собственно, по выбору их и живут, то есть соответственно сделанному ими выбору, как в Африке, только без бананов.
От костя падлофф у 14-му році никався позакущами і навіть не міг собі уявити, що його оберуть мером найбільшого в Україні промислового гіганта
https://censor.net/ru/comments/locate/3235300/01921498-4958-7038-b322-e3868004604d