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Новости Местные выборы-2020
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Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны

Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны

Во время повторного голосования на выборах городского головы Кривого Рога проведено два экзитпола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса "Центра исследования развития территорий", проведенного по заказу информагентства "Голос UA", кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,86% голосов, а его соперник от "слуг народа" Дмитрий Шевчук - 41,14%.

В "Центре исследования развития технологий" заявляют, что проводили опрос на 44 избирательных участках Кривого Рога и узнали мнение 14 тысяч избирателей. Ошибка выборки этого экзитпола не должна превышать 2,5-3%.

Однако экзитпол, результаты которого обнародовал телеканал "Украина 24", показал победу Шевчука. По данным этого опроса, кандидат от "Слуги Народа" получил 51,7%, а Константин Павлов - 47,2%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более трети избирателей проголосовали на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря. ИНФОГРАФИКА

Этот экзитпол провели по заказу фонда "Украинская политика". Средняя погрешность не должна превышать 2,5%, количество опрошенных избирателей - неизвестно.

hromadske отмечает, что социологические опросы, особенно во время выборов, могут стать средством влияния и манипуляций мнением людей. Заказные экзитполы могут делать с нерепрезентативной выборкой людей, ставить неточные или некорректные вопросы, на которые можно дать только однобокий ответ, или же просто "нарисовать" нужный результат.

В любом случае окончательные результаты можно будет узнать только после объявления официальных данных Центральной избирательной комиссией.

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательные участки в Кривом Роге закрылись вовремя, поступило 30 сообщений о нарушениях, - Нацполиция

Автор: 

Кривой Рог (1395) местные выборы (2752) экзитпол (212)


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https://www.facebook.com/nusspavlo?hc_ref=ARSpiJ1HQyiJ0XDCKa1DOIxHzBFAg6TBh_ngFs0P_dk1kJchdr6e9wAvWM09smIf0mk Pavlo Nuss

Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 3333

https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1558941367630879 3 декабря, 23:22 ·

США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Вчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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06.12.2020 23:01
+16
"какаяразница" Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 6842
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06.12.2020 22:55
+14
Совкове пролетарське дно - колиска зеленої цвілі. Вибір між хроном і редькою.
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06.12.2020 23:01
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Правила форума Совет форумчан
От тому ми не скоро попадемо в ЄС- і за такі вислови в тому числі.
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06.12.2020 22:59 Ответить
З тобою в астроумии .. ніхто не соревновався.. Це у вас лаптеногих.. Кізяками кидатися то народна звичка
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07.12.2020 00:03 Ответить
ты сам чудовище.. если такое пишешь.. А скорее провокатор, мечтающий.. чтоб та было как на Донбассе
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06.12.2020 23:19 Ответить
те що Зеленській з Кривого Рога.. ще не дає тобі права ображати жителів цього міста..
Особливо.. якщо загиблих за Україну в цьому місті.. навіть більше ніж в Дніпрі..
За ці вислови можно і голову відкрутити.. Але якщо СБУ читає.. то хай і реагує..
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06.12.2020 23:30 Ответить
не в том дело.. Они украинці.. хоть и проветренніе.. Нельзя разпалять врожду и ненависть.. Кто єто делает..даже если они не праві.. Враг
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06.12.2020 23:47 Ответить
неет.. тот кто сеет раздор. Большинство украинцев, хоть и наивные.. но не настолько дурні.. щоб цього не розуміти.. Саме це ворог і намагається чинити
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06.12.2020 23:52 Ответить
Tut oba s Kolomojskogo partiji?
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06.12.2020 22:53 Ответить
В Дніпрі теж.. Філатов наприклад.. Це про Шевчика.. А Павлов то Медвечукскій
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06.12.2020 23:25 Ответить
"какаяразница" Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 6842
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06.12.2020 22:55 Ответить
Тобто це наразі все, що треба знати про реалії української політики.
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06.12.2020 22:57 Ответить
https://www.facebook.com/nusspavlo?hc_ref=ARSpiJ1HQyiJ0XDCKa1DOIxHzBFAg6TBh_ngFs0P_dk1kJchdr6e9wAvWM09smIf0mk Pavlo Nuss

Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны - Цензор.НЕТ 3333

https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1558941367630879 3 декабря, 23:22 ·

США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Вчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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06.12.2020 23:01 Ответить
Павло Гнусс сам придумывает новости
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06.12.2020 23:10 Ответить
От вам цікаво репостити відверту брехню? А чому?
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06.12.2020 23:21 Ответить
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась. Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
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07.12.2020 00:10 Ответить
Я за фахом інженер-будівельник мостів та тунелів - а ты это?
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07.12.2020 00:15 Ответить
А він тут бот на ставці! (це на рівні головного архітектора)
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07.12.2020 12:06 Ответить
Совкове пролетарське дно - колиска зеленої цвілі. Вибір між хроном і редькою.
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06.12.2020 23:01 Ответить
А чому не Юзік?
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06.12.2020 23:02 Ответить
Він ще Київ нє дожрав.
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07.12.2020 03:48 Ответить
На виборах і 25 жовтня, і 22 листопада екзіт-поли, які показували "перемоги" кандидатів ОПЗЖ (чи дотичних "хвігур"), і озвучувались на мертвечукових аналах - майже всі виявидись брехливими (за виключенням виборів у Львові). Так що, скоріш за все, переміг Шевчик.
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06.12.2020 23:02 Ответить
Переобрали прихвостня *****,поміняли шило на мило.сєпари прокляті.
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06.12.2020 23:03 Ответить
Шевчик, скоріш за все, пошле нахутор зелену мразь. Він - "челавек" рижої мразі "по жізні".
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06.12.2020 23:05 Ответить
Зажопна мразь краща?
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06.12.2020 23:09 Ответить
Вони два чобота- кеди !!! )))
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06.12.2020 23:21 Ответить
Зелена пліснява ,це предтечи зажопінців !!! Зелена пліснява лише торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!))
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06.12.2020 23:24 Ответить
Не нагадаєш хто призначав мудачука представником у мінську і при кому мудачук купляв нафтопровід і телеканали? Бо я теж забув.
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07.12.2020 09:13 Ответить
Мда.......☹️
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06.12.2020 23:07 Ответить
Мда,пиво лучше чем вода,водка тоже ,но дороже,самогонка,ето да !!!)))
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06.12.2020 23:25 Ответить
Да наплевать на их выбор, их выбор - им с ним жить.
Пусть хоть Микки-Мауса выбирают, это же ИХ выбор, и ИХ власть, то есть для них.
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07.12.2020 09:22 Ответить
Если влада не может уничтожить опзжопию - это придется делать нам... или они уничтожат Украину! Сколько можно в толерастию играть???
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06.12.2020 23:14 Ответить
Та знищуй- чи хтось не дає?
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06.12.2020 23:22 Ответить
Бородатый мЕр. Кошмар.
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06.12.2020 23:18 Ответить
Місто треба перейменувати з Крівого Рога на - Прямую Ізвіліну .
. Місто в реалі - породжує чудовиськ . .
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06.12.2020 23:21 Ответить
Это город Кривой Зеленорог, малоросской губернии,маланского уезда.
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07.12.2020 00:14 Ответить
Чувствуется легкая рука нашего Чмокина...
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06.12.2020 23:58 Ответить
Якщо без альтернативи вийшовшої з вини мудрих виборців Кривого Рогу та вибирати з дуже поганого (найлютіші вороги України кремлівські яничари Іуди мертвечука) і просто поганого (українофоби, ЗЕбіли - капітулянти). То тоді вже краще хай хоча б буде не дуже погане ..
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07.12.2020 03:12 Ответить
Там все дуже погане.
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07.12.2020 03:53 Ответить
Прізвище Павлов після Мотороли не сприймаю взагалі
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07.12.2020 06:27 Ответить
Шевчик является депутатом облсовета от ахметовского "жоппоблока".
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07.12.2020 06:37 Ответить
Гиг, "Люди гинуть за метал. Сатана там править бал."
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07.12.2020 07:34 Ответить
Это были выборы без выбора -или удав или анаконда .
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07.12.2020 07:53 Ответить
Я даже не знаю кто из них лучше, вернее как можно среди двух сортов говн сделать выбор: слуга урода или из ОПЗЖдеца
Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні - Цензор.НЕТ 3959
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07.12.2020 08:43 Ответить
Содержимое одно, обертка разная.
Наплевать на их выбор, их выбор - им и жить с их народными избранниками.
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07.12.2020 09:21 Ответить
ну якщо вже вони класно почувались з таким відвертим проросійським мером як вілкул, то вже зажопника чи слугу якось переживуть.. Там Україною і не пахне, на жаль.
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07.12.2020 10:41 Ответить
репрезентативна вибірка - добре, нерепрезентативна вибірка - не дуже. Цензор своїми зауваженнями запутує читача.
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07.12.2020 08:53 Ответить
Неинтересно совершенно.
О чем можно вообще разговарить с людьми, выбирающими между Слугой Народа и ОПЗЖ?
Не о чем с ними разговаривать, пусть как хотят, так и живут.
Собственно, по выбору их и живут, то есть соответственно сделанному ими выбору, как в Африке, только без бананов.
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07.12.2020 09:20 Ответить
І де там Україна - і звідкіля - із якого середовища там міг народитись про-Україніст Державник...( я знаю , що е виключення із правил...)
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07.12.2020 10:11 Ответить
НЕ ЗНАЮ ЧИ Є ХОЧ ОДНА ФІРМА СЕРЕД ТИХ ЩО ПРОВОДЯТЬ ОПРОСИ ЯКІЙ МОЖНА ДОВІРЯТЬ ЗА ГРОШІ ВОНИ ЩО ЗАКАЖУТЬ ТЕ Й НАПИШУТЬ
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07.12.2020 10:16 Ответить
з двох гівен вибрати якесь одне, не аби яка халепа ))
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07.12.2020 10:39 Ответить
ці вибори є яскравою ілюстрацією того, що ворога треба знищувати.
От костя падлофф у 14-му році никався позакущами і навіть не міг собі уявити, що його оберуть мером найбільшого в Україні промислового гіганта
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07.12.2020 11:27 Ответить
за Павлова були вкиди. мене це не дуже дивує -свого часу він вже засвітився такими штуками, як гречкосійство. брудні методи оправдовуються ціллю
https://censor.net/ru/comments/locate/3235300/01921498-4958-7038-b322-e3868004604d
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07.12.2020 22:09 Ответить
 
 