Третього співучасника вбивства київського музиканта Дерев'янка заарештовано, - прокуратура

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство столичного музиканта на Печерську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло убитого музиканта в гаражному кооперативі і скоїв крадіжку музичних інструментів з його квартири. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 396 і ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за підозрою в умисному вбивстві 65-річного музиканта столичні правоохоронці затримали двох осіб. За даними слідства, 22.11.20 зловмисники, перебуваючи в квартирі потерпілого, вбили його з метою заволодіння майном. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння цього злочину причетний ще один фігурант.

Зазначимо, імені вбитого музиканта прокуратура не називає. Однак раніше в ЗМІ писали про те, що тіло 65-річного відомого аранжувальника Олександра Дерев'янка знайшли зі слідами насильницької смерті в Борисполі в одному з гаражних кооперативів.