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Новини Силовики
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Третього співучасника вбивства київського музиканта Дерев'янка заарештовано, - прокуратура

Третього співучасника вбивства київського музиканта Дерев'янка заарештовано, - прокуратура

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство столичного музиканта на Печерську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло убитого музиканта в гаражному кооперативі і скоїв крадіжку музичних інструментів з його квартири. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 396 і ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за підозрою в умисному вбивстві 65-річного музиканта столичні правоохоронці затримали двох осіб. За даними слідства, 22.11.20 зловмисники, перебуваючи в квартирі потерпілого, вбили його з метою заволодіння майном. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння цього злочину причетний ще один фігурант.

Зазначимо, імені вбитого музиканта прокуратура не називає. Однак раніше в ЗМІ писали про те, що тіло 65-річного відомого аранжувальника Олександра Дерев'янка знайшли зі слідами насильницької смерті в Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

Автор: 

Київ (19431) Правоохоронні органи (2707) прокуратура (3670) силовики (2513) вбивство (3083)


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может каломойский от любовника тину свою избавил? а это просто исполнители...
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07.12.2020 19:27 Відповісти
шо за тина?
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07.12.2020 21:06 Відповісти
Тю, шо не чулы? Ну тина, шо раки в ней зимуют. Тина - эндемичный гидробионт для наших широт))
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07.12.2020 21:57 Відповісти
Напомнило как убили известного казахского фигуриста чтобы снять зеркала с машины. Дикие народы совка.
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07.12.2020 19:31 Відповісти
 
 