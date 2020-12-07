Третий соучастник убийства киевского музыканта Деревянко арестован, - прокуратура
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьем подозреваемому по делу об убийстве столичного музыканта на Печерске.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого музыканта в гаражном кооперативе и совершил кражу музыкальных инструментов из его квартиры. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 396 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщаении.
Как сообщалось ранее, по подозрению в умышленном убийстве 65-летнего музыканта столичные правоохранители задержали двух человек. По данным следствия, 22.11.20 злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего, убили его с целью завладения имуществом. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению данного преступления причастен еще один фигурант.
Отметим, имени убитого музыканта прокуратура не называет. Однако ранее в СМИ писали о том, что тело 65-летнего известного аранжировщика Александра Деревянко нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.
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