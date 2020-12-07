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Новости Силовики
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Третий соучастник убийства киевского музыканта Деревянко арестован, - прокуратура

Третий соучастник убийства киевского музыканта Деревянко арестован, - прокуратура

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьем подозреваемому по делу об убийстве столичного музыканта на Печерске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого музыканта в гаражном кооперативе и совершил кражу музыкальных инструментов из его квартиры. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 396 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщаении.

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Как сообщалось ранее, по подозрению в умышленном убийстве 65-летнего музыканта столичные правоохранители задержали двух человек. По данным следствия, 22.11.20 злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего, убили его с целью завладения имуществом. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению данного преступления причастен еще один фигурант.

Отметим, имени убитого музыканта прокуратура не называет. Однако ранее в СМИ писали о том, что тело 65-летнего известного аранжировщика Александра Деревянко нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов. 

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Автор: 

Киев (25490) правоохранительные органы (2969) прокуратура (5007) силовики (2798) убийство (6479)


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может каломойский от любовника тину свою избавил? а это просто исполнители...
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07.12.2020 19:27 Ответить
шо за тина?
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07.12.2020 21:06 Ответить
Тю, шо не чулы? Ну тина, шо раки в ней зимуют. Тина - эндемичный гидробионт для наших широт))
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07.12.2020 21:57 Ответить
Напомнило как убили известного казахского фигуриста чтобы снять зеркала с машины. Дикие народы совка.
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07.12.2020 19:31 Ответить
 
 