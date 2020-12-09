"Нормандський формат" зберігає свою актуальність і затребуваність, - МЗС України

Україна закликає РФ здійснити всі належні кроки для продовження роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і "Нормандського формату" для виконання всіх рішень, ухвалених на рівні лідерів чотирьох країн-учасниць, а також здійснити реальні кроки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.

"Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в межах "Нормандського формату", який продовжує відігравати важливу роль, зберігаючи свою актуальність і затребуваність, а також на майданчику ТКГ задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей і реалізації всіх погоджених кроків з урегулювання конфлікту", - йдеться в заяві МЗС України в середу, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зауважили, що виконання домовленостей лідерів "Нормандського формату", як і всього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на українському Донбасі.

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Як зазначається, впродовж часу, що минув після Паризького саміту, Україна за активної посередницької ролі Німеччини і Франції доклала максимальних зусиль для пошуку життєздатних шляхів мирного врегулювання конфлікту.

"Завдяки активізації діяльності ТКГ як важливого консультативного механізму імплементації Мінських домовленостей та ухваленню в липні 2020 року додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, що, попри продовження провокацій з боку збройних формувань РФ, мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури", - пояснили в МЗС України..

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що в грудні 2019 року та квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб, українська сторона внесла важливі ініціативи щодо подальшого розведення сил і засобів та продовження процесу розмінування й здійснила інші кроки для поліпшення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту.

"Зазначені ініціативи України, як і пропозиції щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування для полегшення становища мирних мешканців дотепер залишаються без належної реакції російської сторони", - заявляють У міністерстві.

Так само через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року, зазначається в заяві.

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"Натомість, ми бачимо продовження обмежень на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, зокрема у свободі пересування та безпечному і безперешкодному доступі міжнародних організацій, насамперед Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на всій території України з метою повного виконання свого мандата, зокрема доступу до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - пояснили в МЗС України.

Також у заяві звернули увагу, що незаконні перетини цієї ділянки кордону вантажними поїздами і автомобільними конвоями з РФ, які доставляють на тимчасово окуповану територію озброєння, стали звичайною практикою. СММ ОБСЄ регулярно повідомляє про ці випадки у своїх звітах.

9 грудня 2020 року виповнюється рік з моменту проведення Паризького саміту глав держав і урядів країн-учасниць "Нормандського формату" (Н4).