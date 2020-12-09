"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность и востребованность, - МИД Украины

Украина призывает РФ принять все надлежащие шаги для продолжения работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и "Нормандского формата" для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран-участниц, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, заявляют Министерство иностранных дел Украины.

"Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата", который продолжает играть важную роль, сохраняя свою актуальность и востребованность, а также на площадке ТКГ для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей и реализации всех согласованных шагов по урегулированию конфликта", - говорится в заявлении МИД Украины в среду, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве подчеркнули, что выполнение договоренностей лидеров "Нормандского формата", как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на украинском Донбассе.

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Как отмечается, в течение времени, прошедшего после Парижского саммита, Украина при активной посреднической роли Германии и Франции приложила максимальные усилия для поиска жизнеспособных путей мирного урегулирования конфликта.

"Благодаря активизации деятельности ТКГ как важного консультативного механизма имплементации минских договоренностей и принятию в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований РФ, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры", - пояснили в МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц, украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования и осуществила другие шаги для улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта.

"Указанные инициативы Украины, как и предложения по активизации следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечения полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам, открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения для облегчения положения мирных жителей до сих пор остаются без должной реакции российской стороны", - заявляют в министерстве.

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Так же из-за искусственного блокирования работы ТКГ на политическом треке отсутствует продвижение в обсуждении рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года, указывается в заявлении.

"Вместо этого, мы видим продолжение ограничений на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в частности в свободе передвижения и безопасном и беспрепятственном доступе международных организаций, прежде всего Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на всю территорию Украины с целью полного выполнения своего мандата, в частности, доступа ко временно неконтролируемому участку украинско-российской границы", - пояснили в МИД Украины.

Также в заявлении обратили внимание, что незаконные пересечения этого участка границы грузовыми поездами и автомобильными конвоями из РФ, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, стали обычной практикой. СММ ОБСЕ регулярно сообщает об этих случаях в своих отчетах.

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9 декабря 2020 года исполняется год с момента проведения Парижского саммита глав государств и правительств стран-участниц "Нормандского формата" (Н4).