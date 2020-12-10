Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський
Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив, що метро працюватиме під час карантину зимових канікул.
Про це Брагінський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул. Однак закликаю користуватися громадським транспортом - як наземним, так і підземним, за реальної необхідності", - зазначив він.
За словами Брагінського, метрополітен проводить посилену дезінфекцію пасажирських зон і рухомого складу, проте громадяни також мають дотримуватися санітарних вимог.
"Водночас важливим є дотримання простих правил - носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!", - закликав він.
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