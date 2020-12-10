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Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський

Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив, що метро працюватиме під час карантину зимових канікул.

Про це Брагінський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул. Однак закликаю користуватися громадським транспортом - як наземним, так і підземним, за реальної необхідності", - зазначив він.

За словами Брагінського, метрополітен проводить посилену дезінфекцію пасажирських зон і рухомого складу, проте громадяни також мають дотримуватися санітарних вимог.

"Водночас важливим є дотримання простих правил - носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!", - закликав він.

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Автор: 

Брагінський Віктор (11) Київ (19436) Метрополітен (1416)


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мда... не ту страну назвали ....расом. значит, школы - нет, а метро - таки да. азохен вэй!!
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10.12.2020 10:58 Відповісти
вэй - це анг. шлях...а що таке азохен?
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10.12.2020 11:43 Відповісти
В метро люди выдерживают дистанцию 2 метра?
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10.12.2020 12:07 Відповісти
Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський - Цензор.НЕТ 1087
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10.12.2020 16:52 Відповісти
 
 