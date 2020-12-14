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Українець Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку

Українець Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку

Українець Ігор Радівілов завоював дві медалі в особистих фіналах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мармарисі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку. Українець посів перше місце з результатом 14,733 бала. Крім того, Радівілов з результатом 14,766 бала виграв бронзову медаль у вправах на кільцях.

У вправах на брусах срібним призером став ще один українець - Петро Пахнюк (14,766 бала).

Нагадаємо, чоловіча збірна України завоювала золото в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні. Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

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Також український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики в багатоборстві серед юніорів.

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Слава Герою и Трудяге спорта!
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14.12.2020 02:13 Відповісти
Наші вітання !!! Українець Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку - Цензор.НЕТ 1145
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14.12.2020 09:32 Відповісти
С таким отношением государства к спорту, пора учреждать медаль "вопреки всему". Поздравления Игорю и Петру. Гигантский труд и заслуженная победа.
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14.12.2020 10:22 Відповісти
 
 