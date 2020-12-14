Українець Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку

Українець Ігор Радівілов завоював дві медалі в особистих фіналах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мармарисі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку. Українець посів перше місце з результатом 14,733 бала. Крім того, Радівілов з результатом 14,766 бала виграв бронзову медаль у вправах на кільцях.

У вправах на брусах срібним призером став ще один українець - Петро Пахнюк (14,766 бала).

Нагадаємо, чоловіча збірна України завоювала золото в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні. Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

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Також український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики в багатоборстві серед юніорів.