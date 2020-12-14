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Украинец Радивилов стал чемпионом Европы в опорном прыжке

Украинец Радивилов стал чемпионом Европы в опорном прыжке

Украинец Игорь Радивилов завоевал две медали в личных финалах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Радивилов стал чемпионом Европы в опорном прыжке. Украинец занял первое место с результатом 14,733 балла. Кроме того, Радивилов с результатом 14,766 балла выиграл бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.

В упражнениях на брусьях серебряным призером стал еще один украинец - Петр Пахнюк (14,766 балла).

Напомним, мужская сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине. Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко.

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Также украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье среди юниоров.

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14.12.2020 02:13 Ответить
Наші вітання !!! Українець Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку - Цензор.НЕТ 1145
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14.12.2020 09:32 Ответить
С таким отношением государства к спорту, пора учреждать медаль "вопреки всему". Поздравления Игорю и Петру. Гигантский труд и заслуженная победа.
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14.12.2020 10:22 Ответить
 
 