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З 19 грудня релігійні заходи дозволено за умов дистанції 1,5 метра

З 19 грудня релігійні заходи дозволено за умов дистанції 1,5 метра

Уряд затвердив нові карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні. Зміни торкнуться також і діяльності релігійних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Зазначається, що обмеження діятимуть з 19 грудня до 28 лютого. 

Згідно підпункту 7 п. 2 постанови Кабміну на території України на період дії карантину забороняється:

Діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Тобто храми та інші приміщення, пристосовані під молитовні потреби, можуть функціонувати, якщо під час релігійних заходів забезпечується дистанція між присутніми у 1,5 метри. Така вимога стосується релігійних заходів і у приміщеннях, і на відкритому повітрі, адже одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення – це по факту дистанція між присутніми орієнтовно у 1,5 метри.

Таким чином, Уряд скасував обмеження у 20 осіб для релігійних заходів, адже тепер підпункт 6 п. 2 постанови Кабміну щодо обмежень проведення масових заходів не поширюється на релігійні заходи, проведення яких врегульовується вище згаданим підпунктом 7 п.2 постанови.

Слід зауважити, що згідно підпункту 8 п. 2 постанови, під час карантину дозволяється приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів не більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі.

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Такому, менш суворому, обмеженню можуть слідувати ті релігійні громади, які проводять богослужіння в орендованих кінотеатрах та закладах культури.

Додатково до згаданих обмежувальних протиепідемічних заходів, в період з 8 січня до 25 січня 2021 року на території України забороняється діяльність низки закладів і суб’єктів господарювання, які приймають відвідувачів (частковий "локдаун"). На релігійні споруди та приміщення, пристосовані під молитовні потреби, ці обмеження не поширюються. Однак у ці дні забороняється приймання відвідувачів закладами культури, що унеможливлює проведення релігійних заходів і богослужінь тих релігійних громад, які орендують приміщення у закладах культури.
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Топ коментарі
+2
По сути это вмешательство в дела церкви - государство не имеет право указывать, как именно проводить религиозные обряды
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14.12.2020 16:52
+2
Сначала верим в Иисуса, затем в Санта Клауса и Деда Мороза, затем в речь Президента встречаем Новый год, новые тарифы и рост цен... Потом верим в себя, что выживем в Новом - ***..чем году.
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14.12.2020 16:52
+2
Конечно, но тогда не имеет право лечить слегших, трясущихся попов и блеющих баранов - лекарства им тоже не имеет право продавать
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14.12.2020 17:02
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14.12.2020 16:42 Відповісти
интересно, а шмыгать носом еа этом расстоянии тоже запрещается?
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14.12.2020 16:43 Відповісти
На шару нельзя. Если шмыгнул и купил свечку, то можно.
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14.12.2020 16:45 Відповісти
так свечки то разные бывают
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14.12.2020 16:50 Відповісти
А от від одноразових ложок для причащення уХйлівська церква відмовилась - дистанція блін....
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14.12.2020 16:51 Відповісти
По сути это вмешательство в дела церкви - государство не имеет право указывать, как именно проводить религиозные обряды
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Конечно, но тогда не имеет право лечить слегших, трясущихся попов и блеющих баранов - лекарства им тоже не имеет право продавать
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14.12.2020 17:02 Відповісти
Ирония понятна, но тут вы не правы. Тот же поп, обращаясь в больницу выступает, как обычный гражданин и как гражданин, может повозмущаться действиями государства например по поводу принятия законов! Однако, не может это делать от лица церкви!!! Точно так же государство не имеет право указывать, как осуществлять религиозные обряды и кого (и в каком количестве) допускать в церковь!
Если бы у нас были умные люди (как в государстве, так и в церкви), а так же нормальное гражданское общество, то они бы просто договорились (государство рекомендовало, а церковь заботясь о здоровье прихожан прислушалась....). Но это не про нас. И как я уже сказал, государство по факту, вмешалось в дела церкви
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14.12.2020 17:16 Відповісти
Офигеть!!!
т.е. когда этот "гражданин", будучи в платье, набил капище рабами, половина заразилась, заразила свои семьи, и сотня ломанулась в больницу, гос-во в минусе на пару млн плюс 10 трупов, а поп - стал толще на 10000. вы хоть подумал что написал? я подума сперва что первый комент - сарказм, а тут ПГМ походу в терм. стадии.

На Днобассе тоже тупое гос-во не разнесло капища артой - а чо, цырковь же независима(особенно московская), а то шо там куча оружия и БП и боевиков - тююю, так солдат мамки еще нарожают - ДА???
тьху!
я ставлю знак равенства между совками и верунами - одинаково упороты. и вдвойне(в б-стве случаев) - когда совок верит и в чЛенина и в Монстра-яхве.
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14.12.2020 19:39 Відповісти
Ну рабы (как вы их называете) всех цивилизованных стран, сами выбороли себе право, чтобы государство не вмешивалось в их дела и по ответной договоренности, они не вмешиваются в дела государства. Это базовые принципы правового государства и их надо уважать, вне зависимости от вашего отношения к верующим....
Лично я, агностик - я допускаю существование бога и в случае его существования, не вижу причин ходить в церковь и расшибать себе лоб, тем более в разгар эпидемии! Мое отношение к людям, внимающего гласу попа, тоже примерно как к малоумным....Но я уважаю принцип разделения и невмешательства государства и религии, а так же уверен, что государство не имело прав, ограничивать и наши права (ограничивая свободу собраний, перемещения....) - государство должно было дать РАЗУМНЫЕ рекомендации, а дальше само общество должно было самоорганизоваться, а дальше уже естественный отбор (идиот должен вымереть)
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15.12.2020 09:26 Відповісти
вот агностика заразит такой "выборец прав" и агностик помрет, а дети агностика так же будут как и агностик ратовать за "свободу" шабашей? а если бы ритуалы включали напр, воскурения серой? норм., просто потом гос-ву хоронить "выборцев веры". я же написал - че кто-то ("идиот"?) в маршрутке должен заражаться от бесноватых "выборцев веры"?
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15.12.2020 10:37 Відповісти
Не заразит, я на маршрутке не катаюсь, соблюдаю масочный режим в людных местах...
Если их ритуалы включали действия несущие угрозу для других - то был бы уже другой вопрос (Принцип римского права решает данный вопрос "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей")
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15.12.2020 14:38 Відповісти
Не заразит, я на маршрутке не катаюсь\\\\\\\\\

Да ну? ну вот упал ты и стало плохо и ехала маршрутка и закинули и отвезли под больницу(и заразили) - "не катался"? никогда не утверждай ниче.

\\\\\\\соблюдаю масочный режим в людных местах...\\\\\

ахаха, ну ясно.

маска это же не сраный костюм химзащиты - защищает на 100%
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15.12.2020 16:51 Відповісти
Да мы бы и рады, так государство сволочное потом претензии выставляет : *Почему скорую не вызвали, почему к врачу не обратились.?* Мы уже сами и ковид лечить научились, лишь бы вас жаба от ненависти не удушила. А вы в больничках лечитесь, завистники.
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14.12.2020 17:25 Відповісти
Сначала верим в Иисуса, затем в Санта Клауса и Деда Мороза, затем в речь Президента встречаем Новый год, новые тарифы и рост цен... Потом верим в себя, что выживем в Новом - ***..чем году.
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Эпоха бедности успешно будто и прошла...
Кучма Лазаренко Вилкулы и даже Юля...
Каломойский Пинчук а следом Зелемойский
Чуваки вас развели,что Чечетов у Днепроморья...
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14.12.2020 16:58 Відповісти
оборудованных для молитвенных нужд Источник: https://censor.net/ru/n3236863\\\\\

Не пожрешь какое то время - в гроб, не пойдешь в сортир какое-то время - в гроб, по утолишь жажду - в гроб. А тут что? тоже нужда переться в капище и там бормотать что-то обращаясь к невидимому чуваку? А если оН обратился к тебе - в психушку
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14.12.2020 17:00 Відповісти
Леонид Данилович вас не отпустит от дерьма....,он ПАПА украинского говна...
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14.12.2020 17:03 Відповісти
Про Порошенко че нить сбацайте болваныв..типа фабрика в Липецке...
баранов лечить надо только культом личности Кучмистов аквалангистов...
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14.12.2020 17:06 Відповісти
Кто это будет соблюдать, и кто будет контролировать эти правила? Уж точно не церковники.
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14.12.2020 17:06 Відповісти
И откуда они берут такие "разчеты"-5кв.м. на человека"-з потолка чи шо? Набрал специально-площадь сесионного зала ВР-650кв.м.
По ихним разчетам,нам больше 130 депутатов и нахрен не нужно.
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14.12.2020 17:20 Відповісти
всем попам -по рулетке.
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14.12.2020 17:12 Відповісти
власть от лукаого ,запрещает деятельность власти Господа Без наказаниясевышнего ей не обойтись
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14.12.2020 17:14 Відповісти
Всевышнего
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14.12.2020 17:15 Відповісти
Зачем эти ограничения?
Истинно верующих Господь защитит !
А всяких примазавшихся ...
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14.12.2020 17:22 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3236875/na_hmelnitchine_kord_zaderjal_mujchinu_ugrojavshego_rujem_medikam_i_pravoohranitelyam_protestuya_protiv

Вот и верующие так. Протестуем без оружия, просто к медикам не обращаемся.
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14.12.2020 17:29 Відповісти
Клоуны
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14.12.2020 18:00 Відповісти
Да что там религиозные мероприятия, даже молодоженов в первую брачную ночь заставляют соблюдать дистанцию в 1,5 метра...
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14.12.2020 18:10 Відповісти
 
 