З 19 грудня релігійні заходи дозволено за умов дистанції 1,5 метра

Уряд затвердив нові карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні. Зміни торкнуться також і діяльності релігійних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Зазначається, що обмеження діятимуть з 19 грудня до 28 лютого.

Згідно підпункту 7 п. 2 постанови Кабміну на території України на період дії карантину забороняється:

Діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Тобто храми та інші приміщення, пристосовані під молитовні потреби, можуть функціонувати, якщо під час релігійних заходів забезпечується дистанція між присутніми у 1,5 метри. Така вимога стосується релігійних заходів і у приміщеннях, і на відкритому повітрі, адже одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення – це по факту дистанція між присутніми орієнтовно у 1,5 метри.

Таким чином, Уряд скасував обмеження у 20 осіб для релігійних заходів, адже тепер підпункт 6 п. 2 постанови Кабміну щодо обмежень проведення масових заходів не поширюється на релігійні заходи, проведення яких врегульовується вище згаданим підпунктом 7 п.2 постанови.

Слід зауважити, що згідно підпункту 8 п. 2 постанови, під час карантину дозволяється приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів не більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі.

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Такому, менш суворому, обмеженню можуть слідувати ті релігійні громади, які проводять богослужіння в орендованих кінотеатрах та закладах культури.

Додатково до згаданих обмежувальних протиепідемічних заходів, в період з 8 січня до 25 січня 2021 року на території України забороняється діяльність низки закладів і суб’єктів господарювання, які приймають відвідувачів (частковий "локдаун"). На релігійні споруди та приміщення, пристосовані під молитовні потреби, ці обмеження не поширюються. Однак у ці дні забороняється приймання відвідувачів закладами культури, що унеможливлює проведення релігійних заходів і богослужінь тих релігійних громад, які орендують приміщення у закладах культури.