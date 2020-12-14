З 19 грудня релігійні заходи дозволено за умов дистанції 1,5 метра
Уряд затвердив нові карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні. Зміни торкнуться також і діяльності релігійних організацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.
Зазначається, що обмеження діятимуть з 19 грудня до 28 лютого.
Згідно підпункту 7 п. 2 постанови Кабміну на території України на період дії карантину забороняється:
Діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Тобто храми та інші приміщення, пристосовані під молитовні потреби, можуть функціонувати, якщо під час релігійних заходів забезпечується дистанція між присутніми у 1,5 метри. Така вимога стосується релігійних заходів і у приміщеннях, і на відкритому повітрі, адже одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення – це по факту дистанція між присутніми орієнтовно у 1,5 метри.
Таким чином, Уряд скасував обмеження у 20 осіб для релігійних заходів, адже тепер підпункт 6 п. 2 постанови Кабміну щодо обмежень проведення масових заходів не поширюється на релігійні заходи, проведення яких врегульовується вище згаданим підпунктом 7 п.2 постанови.
Слід зауважити, що згідно підпункту 8 п. 2 постанови, під час карантину дозволяється приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів не більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі.
Такому, менш суворому, обмеженню можуть слідувати ті релігійні громади, які проводять богослужіння в орендованих кінотеатрах та закладах культури.
Додатково до згаданих обмежувальних протиепідемічних заходів, в період з 8 січня до 25 січня 2021 року на території України забороняється діяльність низки закладів і суб’єктів господарювання, які приймають відвідувачів (частковий "локдаун"). На релігійні споруди та приміщення, пристосовані під молитовні потреби, ці обмеження не поширюються. Однак у ці дні забороняється приймання відвідувачів закладами культури, що унеможливлює проведення релігійних заходів і богослужінь тих релігійних громад, які орендують приміщення у закладах культури.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы у нас были умные люди (как в государстве, так и в церкви), а так же нормальное гражданское общество, то они бы просто договорились (государство рекомендовало, а церковь заботясь о здоровье прихожан прислушалась....). Но это не про нас. И как я уже сказал, государство по факту, вмешалось в дела церкви
т.е. когда этот "гражданин", будучи в платье, набил капище рабами, половина заразилась, заразила свои семьи, и сотня ломанулась в больницу, гос-во в минусе на пару млн плюс 10 трупов, а поп - стал толще на 10000. вы хоть подумал что написал? я подума сперва что первый комент - сарказм, а тут ПГМ походу в терм. стадии.
На Днобассе тоже тупое гос-во не разнесло капища артой - а чо, цырковь же независима(особенно московская), а то шо там куча оружия и БП и боевиков - тююю, так солдат мамки еще нарожают - ДА???
тьху!
я ставлю знак равенства между совками и верунами - одинаково упороты. и вдвойне(в б-стве случаев) - когда совок верит и в чЛенина и в Монстра-яхве.
Лично я, агностик - я допускаю существование бога и в случае его существования, не вижу причин ходить в церковь и расшибать себе лоб, тем более в разгар эпидемии! Мое отношение к людям, внимающего гласу попа, тоже примерно как к малоумным....Но я уважаю принцип разделения и невмешательства государства и религии, а так же уверен, что государство не имело прав, ограничивать и наши права (ограничивая свободу собраний, перемещения....) - государство должно было дать РАЗУМНЫЕ рекомендации, а дальше само общество должно было самоорганизоваться, а дальше уже естественный отбор (идиот должен вымереть)
Если их ритуалы включали действия несущие угрозу для других - то был бы уже другой вопрос (Принцип римского права решает данный вопрос "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей")
Да ну? ну вот упал ты и стало плохо и ехала маршрутка и закинули и отвезли под больницу(и заразили) - "не катался"? никогда не утверждай ниче.
\\\\\\\соблюдаю масочный режим в людных местах...\\\\\
ахаха, ну ясно.
маска это же не сраный костюм химзащиты - защищает на 100%
Кучма Лазаренко Вилкулы и даже Юля...
Каломойский Пинчук а следом Зелемойский
Чуваки вас развели,что Чечетов у Днепроморья...
Не пожрешь какое то время - в гроб, не пойдешь в сортир какое-то время - в гроб, по утолишь жажду - в гроб. А тут что? тоже нужда переться в капище и там бормотать что-то обращаясь к невидимому чуваку? А если оН обратился к тебе - в психушку
баранов лечить надо только культом личности Кучмистов аквалангистов...
По ихним разчетам,нам больше 130 депутатов и нахрен не нужно.
Истинно верующих Господь защитит !
А всяких примазавшихся ...
Вот и верующие так. Протестуем без оружия, просто к медикам не обращаемся.