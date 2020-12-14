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Новини Бюджет-2021
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Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік

Дискусії на парламентському комітеті з питань бюджету 14 грудня тривали дві години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що за законопроєкт голосували "Слуги народу", "ЄС" (1 голос), "Батьківщина", "За майбутнє" і "Довіра".

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік 01

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль із "Голосу" - утримався.

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік 02

Читайте також: У "Слуги народу" достатньо голосів для ухвалення держбюджету на 2021 рік, - Корнієнко

Нагадаємо, Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалила проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його в парламент.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили з 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривень, до 246,35 мільярда).

15 грудня парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік у другому читанні.
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Топ коментарі
+1
Держбюджет на 2021 рік:
Офісу Президента + 40%,
Генпрокуратурі + 25%,
ДБР + 75%...
Субсидії - мінус 3 млрд грн!

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год - Цензор.НЕТ 7678
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14.12.2020 23:46
+1
міносвіти - мінус 4 млрд грн.
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14.12.2020 23:56
+1
Как вы и хотели - по 8.
И бочку варенья с корзиной печенья каждому, кто предал Украину, выбрав ЗЕ в 2019-м.

Именно так и никак иначе. Предателей все любят и уважают. Особенно те, кто их поимел и выбросил.
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15.12.2020 00:50
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Мне интересно, а какой курс доллара заложили в бюджет на 2021 год.
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14.12.2020 23:40 Відповісти
Плаваючий. Буде пливти разом з казною.
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14.12.2020 23:45 Відповісти
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год - Цензор.НЕТ 4332
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14.12.2020 23:47 Відповісти
Как вы и хотели - по 8.
И бочку варенья с корзиной печенья каждому, кто предал Украину, выбрав ЗЕ в 2019-м.

Именно так и никак иначе. Предателей все любят и уважают. Особенно те, кто их поимел и выбросил.
показати весь коментар
15.12.2020 00:50 Відповісти
Держбюджет на 2021 рік:
Офісу Президента + 40%,
Генпрокуратурі + 25%,
ДБР + 75%...
Субсидії - мінус 3 млрд грн!

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год - Цензор.НЕТ 7678
показати весь коментар
14.12.2020 23:46 Відповісти
Эти дармоеды бюджет под себя сделали.
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14.12.2020 23:48 Відповісти
Мінімальна пенсія буде фактично заморожена на сьогоднішьому рівні 1769 грн до липня наступного року...
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14.12.2020 23:51 Відповісти
міносвіти - мінус 4 млрд грн.
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14.12.2020 23:56 Відповісти
Украина - одна из самых бедных стран в Европе. А это - дворец экс-главы Одесской облрады Паращенко, арабские шейхи и турецкие султаны позавидовали бы!
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік - Цензор.НЕТ 8364
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15.12.2020 02:23 Відповісти
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2527
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15.12.2020 02:24 Відповісти
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік - Цензор.НЕТ 8432
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15.12.2020 02:25 Відповісти
 
 