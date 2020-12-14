Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік

Дискусії на парламентському комітеті з питань бюджету 14 грудня тривали дві години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що за законопроєкт голосували "Слуги народу", "ЄС" (1 голос), "Батьківщина", "За майбутнє" і "Довіра".

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль із "Голосу" - утримався.

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Нагадаємо, Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалила проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його в парламент.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили з 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривень, до 246,35 мільярда).

15 грудня парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік у другому читанні.