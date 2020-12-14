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Новости Бюджет-2021
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ВР (27377) госбюджет (1185) комитет (551) Гончаренко (532) Железняк Ярослав (407)

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год

Дискуссии на парламентском комитете по вопросам бюджета 14 декабря продолжались два часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram отметил, что за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батьківщина", "За будущее" и "Доверие".

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слуги народа" достаточно голосов для принятия госбюджета на 2021 год, - Корниенко

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль из "Голоса" - воздержался.

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год 02

Напомним, Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект Госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в парламент.

Также читайте: Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура

Новая редакция документа предусматривает 1,092 триллиона гривен доходов и 1,328 триллиона расходов. Показатель бюджетного дефицита при подготовке проекта ко второму чтению уменьшили с 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривен, к 246,35 миллиарда).

15 декабря парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год во втором чтении.

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Топ комментарии
+1
Держбюджет на 2021 рік:
Офісу Президента + 40%,
Генпрокуратурі + 25%,
ДБР + 75%...
Субсидії - мінус 3 млрд грн!

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год - Цензор.НЕТ 7678
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14.12.2020 23:46
+1
міносвіти - мінус 4 млрд грн.
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14.12.2020 23:56
+1
Как вы и хотели - по 8.
И бочку варенья с корзиной печенья каждому, кто предал Украину, выбрав ЗЕ в 2019-м.

Именно так и никак иначе. Предателей все любят и уважают. Особенно те, кто их поимел и выбросил.
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15.12.2020 00:50
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Правила форума Совет форумчан
Мне интересно, а какой курс доллара заложили в бюджет на 2021 год.
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14.12.2020 23:40 Ответить
Плаваючий. Буде пливти разом з казною.
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14.12.2020 23:45 Ответить
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год - Цензор.НЕТ 4332
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14.12.2020 23:47 Ответить
Как вы и хотели - по 8.
И бочку варенья с корзиной печенья каждому, кто предал Украину, выбрав ЗЕ в 2019-м.

Именно так и никак иначе. Предателей все любят и уважают. Особенно те, кто их поимел и выбросил.
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15.12.2020 00:50 Ответить
Держбюджет на 2021 рік:
Офісу Президента + 40%,
Генпрокуратурі + 25%,
ДБР + 75%...
Субсидії - мінус 3 млрд грн!

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год - Цензор.НЕТ 7678
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14.12.2020 23:46 Ответить
Эти дармоеды бюджет под себя сделали.
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14.12.2020 23:48 Ответить
Мінімальна пенсія буде фактично заморожена на сьогоднішьому рівні 1769 грн до липня наступного року...
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14.12.2020 23:51 Ответить
міносвіти - мінус 4 млрд грн.
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14.12.2020 23:56 Ответить
Украина - одна из самых бедных стран в Европе. А это - дворец экс-главы Одесской облрады Паращенко, арабские шейхи и турецкие султаны позавидовали бы!
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік - Цензор.НЕТ 8364
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15.12.2020 02:23 Ответить
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2527
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15.12.2020 02:24 Ответить
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік - Цензор.НЕТ 8432
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15.12.2020 02:25 Ответить
 
 