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Новини Бюджет-2021
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держбюджет (2359) Гетманцев (840)

Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, - "слуга народу" Гетманцев

Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, -

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що бюджет на 2021 рік не задовольняє жодного нардепа, хоч і є компромісним.

Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про бюджет, то на сьогодні - це бюджет бідної країни. Безперечно, він не задовольняє жодного депутата, який буде голосувати за нього в залі, але на те він і компромісний, щоб не задовольняти нікого, а бути десь по середині", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.

Також читайте: Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік

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Топ коментарі
+6
Интресно , а за какие гроши ЗЕ собрался лететь отдыхать ?

И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?

Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
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15.12.2020 11:33
+4
они уже считают деньги бюджета своими и делят
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15.12.2020 11:28
+3
"Конец эпохи бедности" и "бюджет бедной страны" это синонимы? А может это следствие? Но обязательно ли второе должно было следовать из первого? Зебилоиды, что скажете?
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15.12.2020 11:30
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они уже считают деньги бюджета своими и делят
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15.12.2020 11:28 Відповісти
"Я хочу звернутися до тих народних депутатів, у яких ще є якась совість. Чи не голосуйте за цей бюджет, в якому медицина знову фінансується за залишковим принципом. Так, так було завжди. Але зараз явно не той час. Цей бюджет ще далі триматиме докторів з зарплатою, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю", - зазначає Голубовська.
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15.12.2020 11:29 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907852-pereglyante-budte-lyudmi-golubovska-zaklikala-nardepiv-ne-golosuvati-za-derzhbyudzhet-2021
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15.12.2020 11:30 Відповісти
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их. ‎
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15.12.2020 12:08 Відповісти
"Конец эпохи бедности" и "бюджет бедной страны" это синонимы? А может это следствие? Но обязательно ли второе должно было следовать из первого? Зебилоиды, что скажете?
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15.12.2020 11:30 Відповісти
От зебила слышу.
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15.12.2020 11:51 Відповісти
Очень странно, что слышишь. Я ведь ничего не говорил.
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15.12.2020 11:55 Відповісти
Не звертай уваги в них ступор, не підвезли нові "мєтодічкі" тому зебелятко само з собою розмовляє
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15.12.2020 12:22 Відповісти
Интресно , а за какие гроши ЗЕ собрался лететь отдыхать ?

И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?

Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
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15.12.2020 11:33 Відповісти
гетманцев расскажи лучше про то как вы контрабасите оружие с мамашой
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15.12.2020 11:35 Відповісти
Компромиссный, это значит дерибан для всех.
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15.12.2020 11:40 Відповісти
У вазелинових все компромісне: бюджет, війна, боротьба з коронавірусом, податкова/митна політика і т.д. тому, що "какая разница".
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15.12.2020 11:41 Відповісти
І "хдє-то посєрєдінє".
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15.12.2020 11:45 Відповісти
ЕС будет голосовать "за", значит, хороший.
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15.12.2020 11:52 Відповісти
Славу КПСС знаю, а ЕС - нет
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15.12.2020 12:08 Відповісти
Нашли "компромисс" - поделили и забыли..
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15.12.2020 12:23 Відповісти
Бенефициары приема бюджета-2021 -
Зеленский (хочет в отпуск),
Коломойский (хочет все и всех).
Ахметов ( хочет то же что и Коломойский, но немножно сверху),
Тимошенко (хочет много, получит шиш)
Аваков (хочет всех, но пока ограничился +8% финансирования МВД)
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15.12.2020 12:46 Відповісти
А компромисс я так понял между ВР,ОП , ГБР,и МВД!
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15.12.2020 12:58 Відповісти
зеленые твари вместе с гетьманцевым не униканы. про сбалансированный херовый бюджет слышно со времен образования рады. страдает все, кроме депутатов, обслуги (судов-прокуроров-полиции) и шута в коробчонке, там бюджетирование только увеличивается.
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15.12.2020 13:27 Відповісти
Виникає запитання, а для чого у нас Верховна Рада, якщо тільки для констактування факту, а чи не задороге задоволення для платників податків
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15.12.2020 14:38 Відповісти
Бедный бюджет для нужд народа,зато богатый на правоохоронные структуры и ОП.Почему бы тяготы не разделить поровну,если быть порядочным по отношению к народу? Гниды наверху ,да и только!
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15.12.2020 16:10 Відповісти
Верю гетманцеву: бюджет не удовлетворяет запросы ВСЕХ депутатов. Особенно их кураторов. В феврале начнётся новая битва кланов.
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15.12.2020 16:12 Відповісти
 
 