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Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, - "слуга народу" Гетманцев
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що бюджет на 2021 рік не задовольняє жодного нардепа, хоч і є компромісним.
Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про бюджет, то на сьогодні - це бюджет бідної країни. Безперечно, він не задовольняє жодного депутата, який буде голосувати за нього в залі, але на те він і компромісний, щоб не задовольняти нікого, а бути десь по середині", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
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+4 Vadym Tsyrkalyuk
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+3 jklpqrs
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"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их.
И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?
Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
Зеленский (хочет в отпуск),
Коломойский (хочет все и всех).
Ахметов ( хочет то же что и Коломойский, но немножно сверху),
Тимошенко (хочет много, получит шиш)
Аваков (хочет всех, но пока ограничился +8% финансирования МВД)