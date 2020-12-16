Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними, - Шмигаль

Витрати на медицину у 2021 році збільшать на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком, до рекордних 160 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Основне збільшення витрат припадає на медицину й освіту. У 2021 році в Україні будуть рекордні витрати на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж цього року, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. За два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%", - сказав він під час засідання уряду в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр додав, що в 2021 році зарплати медикам підвищать на 30%.

"Витрати на медицину в розмірі 5% ВВП будуть досягнуті вже в 2023 році", - уточнив Шмигаль.

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"При цьому на наступний рік ми плануємо дообладнати 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити майже 450 швидких. Фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безкоштовне лікування і всі витрати на зарплати медиків", - додав прем'єр.