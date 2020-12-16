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Новини
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Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними, - Шмигаль

Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними, - Шмигаль

Витрати на медицину у 2021 році збільшать на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком, до рекордних 160 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Основне збільшення витрат припадає на медицину й освіту. У 2021 році в Україні будуть рекордні витрати на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж цього року, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. За два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%", - сказав він під час засідання уряду в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр додав, що в 2021 році зарплати медикам підвищать на 30%.

"Витрати на медицину в розмірі 5% ВВП будуть досягнуті вже в 2023 році", - уточнив Шмигаль.

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"При цьому на наступний рік ми плануємо дообладнати 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити майже 450 швидких. Фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безкоштовне лікування і всі витрати на зарплати медиків", - додав прем'єр.

Автор: 

держбюджет (2391) охорона здоров’я (293) медицина (2118) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+1
Прям рекорднее чем расходы на ОП и ГПУ? Рекордное лишь количество баек от шмыгаля.
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16.12.2020 15:09
+1
ще трішки, та посилиш транслейт? (пускай, передвигатись )
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16.12.2020 15:46
+1
Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними...
вистачить на асфальтні маски та бітумні примочки?
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16.12.2020 15:49
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Це неправильно, витрати на медицину мають скорочуватись! Держава не має нести на собі все фінансування медичного забезпечення! Ми на медицину почали витрачати більше ніж на армію і це тільки витрати центрального бюджету, не враховуючи ще 100 млрд. грн які на медицину витратять місцеві бюджети зі своїх коштів. 260 млрд. грн на медицину при відсутності медицини? А не забагато? А давайте ми зменшимо перелік безкоштовних медичних послуг і виведемо всіх профільних фахівців, крім сімейного лікаря та педіатра за межі державного фінансування, щоб скоротити на 100 млрд. грн сумарні державні витрати на медицину і щоб запустити ринок приватної страхової медицини! Хай приватний інвестор вкладає кошти в розбудову приватних клінік і в зарплати медперсоналу. Скільки може держава нести все фінансування на власних плечах?
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16.12.2020 15:09 Відповісти
Прям рекорднее чем расходы на ОП и ГПУ? Рекордное лишь количество баек от шмыгаля.
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16.12.2020 15:09 Відповісти
Посіяли 1га пшениці ,її з їв довгоносик , - Ми посадемо 100 гектарів , - Пускай він подавиться.Люди як помирали , так і помирають , а де гроші , як лікуються , хто може, за свої Кошти.А можновладці будуть передвигатись на мерсах.
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16.12.2020 15:15 Відповісти
ще трішки, та посилиш транслейт? (пускай, передвигатись )
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16.12.2020 15:46 Відповісти
Да, Бывет когда ставишь три разные слова , всегда думаешь , что человек уже знает о чем речь и с 3х слов процитирует известные только Мне 3 предложения. Но оказывается что поставив 10 человек перед Окном где сталый пейзаж , - Каждый ответит По разному и увидит только Свое .Но вот для этого и существует вопрос Уточняющий.
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16.12.2020 16:03 Відповісти
ти спаскудив класичний анекдот: "хробак з'їв".., але потяг до вивчення мови- похвальний.
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16.12.2020 16:09 Відповісти
Вся суть в Солі , а не в Тому хто її Приніс.
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16.12.2020 16:14 Відповісти
Якщо палець вказує на небо, ..рень дивиться на палець.
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16.12.2020 16:18 Відповісти
Палець , - Невідємна частина тіла , а тіла Душі і часто не співпадає , що думає Душа і куда показує палець. Заглянь у Душу , а це зробити не кожен зможе . Цінність у кожного Різна і Небо як для Кого.
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16.12.2020 16:26 Відповісти
ну шо, бабоньки, помолилися? Так у.буйте... А тьі, Онисия, останься.
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16.12.2020 17:31 Відповісти
Ти що цим Хочеш сказать , - Що Бог на Небі , а Піп на землі , - Та я і так Знаю .Зібрав пазли по своєму Уму і получилось Збочення.
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16.12.2020 17:39 Відповісти
фармацевтична мафія зголодніла. А був обіцяний кінець епохи зубожіння
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16.12.2020 15:59 Відповісти
А на Президента, депутатов, прокуратуру и МВД не будут рекордными?
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16.12.2020 15:29 Відповісти
Ложь у Слуг Урода тупая и примитивная, как и их электорат. Тут сходится. На вакцинацию заложено 10% от необходимого и в целом расходы сокращены на 20% против прошлого бюджета.
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16.12.2020 15:36 Відповісти
Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними...
вистачить на асфальтні маски та бітумні примочки?
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16.12.2020 15:49 Відповісти
саткудава они вам упадут??? рекордсмены вы наши не наши...
на кого рассчитано это пафосное фаершоу из новых обещаний????
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16.12.2020 15:54 Відповісти
Все правильно, бо оккупантам треба буде якісна медицина
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16.12.2020 15:57 Відповісти
рекордно своруют?
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16.12.2020 15:59 Відповісти
Якщо він має на увазі кишені пересічних громадян то правду каже.
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16.12.2020 20:54 Відповісти
 
 