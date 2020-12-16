Расходы на медицину в 2021 году будут рекордными, - Шмыгаль

Расходы на медицину в 2021 году увеличат на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом до рекордных 160 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основное увеличение расходов припадает на медицину и образование. В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в объеме практически 160 млрд грн, на 30 млрд грн больше, чем в этом году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. За два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", - сказал он в ходе заседания правительства в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер добавил, что в 2021 году зарплаты медикам повысят на 30%.

"Расходы на медицину в размере 5% ВВП будут достигнуты уже в 2023 году", - уточнил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне поступают сообщения, что в некоторых больницах "ковидные" выплаты осуществляются в пользу руководства, - "слуга народа" Янченко

"При этом на следующий год мы планируем дооборудовать 210 приемных отделений опорных больниц, закупить почти 450 скорых. Финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на надлежащем уровне. Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение и все расходы на зарплаты медиков", - добавил премьер.