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Расходы на медицину в 2021 году будут рекордными, - Шмыгаль

Расходы на медицину в 2021 году будут рекордными, - Шмыгаль

Расходы на медицину в 2021 году увеличат на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом до рекордных 160 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основное увеличение расходов припадает на медицину и образование. В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в объеме практически 160 млрд грн, на 30 млрд грн больше, чем в этом году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. За два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", - сказал он в ходе заседания правительства в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер добавил, что в 2021 году зарплаты медикам повысят на 30%.

"Расходы на медицину в размере 5% ВВП будут достигнуты уже в 2023 году", - уточнил Шмыгаль.

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"При этом на следующий год мы планируем дооборудовать 210 приемных отделений опорных больниц, закупить почти 450 скорых. Финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на надлежащем уровне. Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение и все расходы на зарплаты медиков", - добавил премьер.

Автор: 

госбюджет (1186) здравоохранение (332) медицина (2519) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+1
Прям рекорднее чем расходы на ОП и ГПУ? Рекордное лишь количество баек от шмыгаля.
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16.12.2020 15:09
+1
ще трішки, та посилиш транслейт? (пускай, передвигатись )
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16.12.2020 15:46
+1
Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними...
вистачить на асфальтні маски та бітумні примочки?
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16.12.2020 15:49
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Правила форума Совет форумчан
Це неправильно, витрати на медицину мають скорочуватись! Держава не має нести на собі все фінансування медичного забезпечення! Ми на медицину почали витрачати більше ніж на армію і це тільки витрати центрального бюджету, не враховуючи ще 100 млрд. грн які на медицину витратять місцеві бюджети зі своїх коштів. 260 млрд. грн на медицину при відсутності медицини? А не забагато? А давайте ми зменшимо перелік безкоштовних медичних послуг і виведемо всіх профільних фахівців, крім сімейного лікаря та педіатра за межі державного фінансування, щоб скоротити на 100 млрд. грн сумарні державні витрати на медицину і щоб запустити ринок приватної страхової медицини! Хай приватний інвестор вкладає кошти в розбудову приватних клінік і в зарплати медперсоналу. Скільки може держава нести все фінансування на власних плечах?
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16.12.2020 15:09 Ответить
Прям рекорднее чем расходы на ОП и ГПУ? Рекордное лишь количество баек от шмыгаля.
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16.12.2020 15:09 Ответить
Посіяли 1га пшениці ,її з їв довгоносик , - Ми посадемо 100 гектарів , - Пускай він подавиться.Люди як помирали , так і помирають , а де гроші , як лікуються , хто може, за свої Кошти.А можновладці будуть передвигатись на мерсах.
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16.12.2020 15:15 Ответить
ще трішки, та посилиш транслейт? (пускай, передвигатись )
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16.12.2020 15:46 Ответить
Да, Бывет когда ставишь три разные слова , всегда думаешь , что человек уже знает о чем речь и с 3х слов процитирует известные только Мне 3 предложения. Но оказывается что поставив 10 человек перед Окном где сталый пейзаж , - Каждый ответит По разному и увидит только Свое .Но вот для этого и существует вопрос Уточняющий.
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16.12.2020 16:03 Ответить
ти спаскудив класичний анекдот: "хробак з'їв".., але потяг до вивчення мови- похвальний.
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16.12.2020 16:09 Ответить
Вся суть в Солі , а не в Тому хто її Приніс.
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16.12.2020 16:14 Ответить
Якщо палець вказує на небо, ..рень дивиться на палець.
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16.12.2020 16:18 Ответить
Палець , - Невідємна частина тіла , а тіла Душі і часто не співпадає , що думає Душа і куда показує палець. Заглянь у Душу , а це зробити не кожен зможе . Цінність у кожного Різна і Небо як для Кого.
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16.12.2020 16:26 Ответить
ну шо, бабоньки, помолилися? Так у.буйте... А тьі, Онисия, останься.
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16.12.2020 17:31 Ответить
Ти що цим Хочеш сказать , - Що Бог на Небі , а Піп на землі , - Та я і так Знаю .Зібрав пазли по своєму Уму і получилось Збочення.
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16.12.2020 17:39 Ответить
фармацевтична мафія зголодніла. А був обіцяний кінець епохи зубожіння
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16.12.2020 15:59 Ответить
А на Президента, депутатов, прокуратуру и МВД не будут рекордными?
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16.12.2020 15:29 Ответить
Ложь у Слуг Урода тупая и примитивная, как и их электорат. Тут сходится. На вакцинацию заложено 10% от необходимого и в целом расходы сокращены на 20% против прошлого бюджета.
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16.12.2020 15:36 Ответить
Витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними...
вистачить на асфальтні маски та бітумні примочки?
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16.12.2020 15:49 Ответить
саткудава они вам упадут??? рекордсмены вы наши не наши...
на кого рассчитано это пафосное фаершоу из новых обещаний????
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16.12.2020 15:54 Ответить
Все правильно, бо оккупантам треба буде якісна медицина
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16.12.2020 15:57 Ответить
рекордно своруют?
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16.12.2020 15:59 Ответить
Якщо він має на увазі кишені пересічних громадян то правду каже.
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16.12.2020 20:54 Ответить
 
 