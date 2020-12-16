Суд продовжив на 2 місяці утримання під вартою експоліцейського, якого звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, - Венедіктова

Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова - утримання під вартою ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура завчасно подала всі клопотання і зробила все можливе для того, щоб воно було розглянуте. Однак минулого тижня обвинуваченого було госпіталізовано до спецпалати Переяслав-Хмельницької районної лікарні і діагностовано коронавірусну хворобу. Напередодні судового засідання 14 грудня він відмовився від лікування без присутності адвоката, а зранку понеділка оцінити його стан було неможливо через відмову від огляду та його перешкоджання в доступі до палати.



У результаті на судове засідання 14 грудня експоліцейського доставлено конвоєм. При цьому під час конвоювання він чинив опір та відмовлявся добровільно переміщатися. Засідання відклали для з’ясування стану здоров’я обвинуваченого. Лікар, який його таки оглянув, констатував дещо підвищені температуру і тиск. Після цього під час спроби завести обвинуваченого до зали суду служба судової охорони не допустила його нібито через його діагноз", - повідомила Венедіктова.

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Як повідомила генпрокурорка, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про проведення обвинуваченому примусового повторного тесту на COVID-19. Також під час судового розгляду в понеділок погіршився стан здоров’я законного представника неповнолітнього обвинуваченого. Суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу – 16 грудня.



Попри всі перипетії, обвинувачений залишився під вартою. Наразі він перебуватиме в спецпалаті лікарні, після виписки – повернеться до слідчого ізолятора", - резюмувала Венедіктова.

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Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше ексдиректор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.