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Компанія Moderna знищила 400 тис. доз вакцини від COVID-19

Компанія Moderna знищила 400 тис. доз вакцини від COVID-19

При виробництві вакцини стався збій, і через це з'явилися проблеми з фільтрацією.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Bloomberg.

Виробник вчасно помітив збій - вакцини ще не встигли розлити по флаконах.

"З мого досвіду, виробництво йде так само гладко, як і будь-який інший виробничий процес, який я спостерігав за свою 30-річну кар'єру в галузі", - прокоментував знищення партії радник адміністрації чинного президента США Дональда Трампа з вакцин Монсеф Слау.

Читайте на Цензор.НЕТ: Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов

Незважаючи на знищену партію, компанія як і раніше має намір провести 20 млн доз до кінця року і ще від 85 до 100 млн доз у першому кварталі 2021 року.

Moderna стверджує, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективною в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%.

Також на Цензор.НЕТ: Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 грудня експерти Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США рекомендували відомству схвалити реєстрацію вакцини Moderna.
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Топ коментарі
+8
Забыли чипы добавить.
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18.12.2020 17:01
+7
У меня знакомый в метро потерял сознание, когда резко встал. Через 12 лет после последней прививки.
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18.12.2020 17:04
+6
Як на мене- це просто рекламний трюк, нічого іншого така заява не дає.
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18.12.2020 16:50
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Як на мене- це просто рекламний трюк, нічого іншого така заява не дає.
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18.12.2020 16:50 Відповісти
Хтось хитнув акції вниз, щоби закупитися
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18.12.2020 17:04 Відповісти
Зачем? 400тыс. кацапских животных с радостью подставили бы свои жопы.
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18.12.2020 16:52 Відповісти
Медсестра, которой сделали вакцину COVID в Чаттануге, штат Теннесси, сегодня потеряла сознание, рассказывая СМИ о вакцине вскоре после ее получения.
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18.12.2020 16:55 Відповісти
Впечатлительная просто)))
P/S
Шутка юмора такая, а вообще, пусть растет здоровенькая!
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18.12.2020 17:00 Відповісти
может она Срассии была, и вообще, один раз - вакцина неплохая.
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18.12.2020 17:02 Відповісти
У меня знакомый в метро потерял сознание, когда резко встал. Через 12 лет после последней прививки.
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18.12.2020 17:04 Відповісти
Твой приятель - богатырь. Этой медсестре 15 минут хватило.
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Не богатырь. Ортостатическая гипотензия.
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18.12.2020 17:34 Відповісти
А этой спортсменке - полминуты интервью хватило.
https://www.youtube.com/watch?v=On5YKunFX6U&feature=emb_logo&ab_channel=renzoMhu
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18.12.2020 17:51 Відповісти
А еще в США очень большой государственный долг!
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18.12.2020 21:29 Відповісти
Компанія Moderna знищила 400 тис. доз вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8322
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18.12.2020 17:16 Відповісти
сведения о цене закупки вакци/ это не себестоимость а то за сколько ЕС будет их покупать случайно опубликовала в Twitter госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер, сообщает телеканал http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3w9e67&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.9V_JDHWj3_C7_QX7RM2LMnp4Z216YnVvaHFpdm9jZXQ.625d8ce8572246662bd5bb7d5c0a1553995650a1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-lzLBZJ9q4K1NzxkGgtePeOhSFJPfmVBynDshwvQwL0Vpb7-tD7IHHdpEUCNhujsYDwcoN6a4Zqt8KxXDcgwA2pZ1LsBRiqKtlJBC1_oXpxbEVwPc7J6ABhSTxUOQ3cmFTkmnQeq72O_1iPvV2Vw2aha4TvSKxgsUTAKFBzQEiiwFDKbuOQEjR1JJkI-NqQdVi9-ctpqIZigfId2lXOlXHZ95RG0tJBSugx1EUnL4ds7wPuUQmz2q0l0103kK4PGtl6LYF62Zq2TlPmtczroIGEJesAQpSy7rrsJumrBKykI-tBeGEXbCSX1ptrA_jwmQUOW1KhK98Pl-*********************************************************************************************************************************************-hVtxBTTVtnaC_6K7bwiSzw72bacR__7izIUJbEkCVOyQMT7orHxZwDrzUtCGFD7IOM25GwtPMSOEJJRh5MUUY3xzQeGK_aCuIdlagyL6Qq0j9rRZymqvII5s4WdTEnm1qq65oyccPUt7obYYGmtX0JihepY_fGYoHs7dFF7OgC0fRcvHgAyV-Bsgv4w8V-kPSLrZ_irAR-zxcTYTU_nDoI9naCdXroIIUTQ2kO6LawEQ70MasDJrb5QZ12mAB3fkPLdd_eHD5iykRqcyfY8vL9otbLxSUZPsRg_VurZFe4oizVyUTIwSosDEFw6shhx6cQq9FFH2hR3tpZTS7TiGIhGLUKC_JCHl3e9d8w9GbEBD9x-8Xpi1cgomHzYtB_jnjMhp62nYDte9934K8JGGaACM3iDeLbJrHUGV0r5f6RbRCt6K6nOgOFjc7XYK-0SM1Jyf5xUe8BEQUZ8ZdxPiXMkrHnu7oMzShwXk0kDVCAryAUH25PdQFbIEGVw3pap53AfsSxy9yrETPzRpVPDtjZSaJCl_JWuGkJFag2wQrTBNWcThKLsW4pRCr25kjfE7Bct21fsWDNPv_9TcK97Q0YmuPnhPrOtnuVOiy2ZhYZOzfGSdxJm0JrdOEySLP_-Mao0aZA7dn9nrnK5I&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTGUwUklWdmM1cDVwZGtuMzdRQVRtbDZySERvVnFNUl9Na2l1Q19CQy1DUkFyeEpPMFE4b0htaUUwNVBqSXN3YlNWSzMxZ2RCMW9U&sign=ae14eff671d2d6bace8387e5d46d8896&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV-HtQ36UFK01K8x9-SHAmUxSCppuy46k57KPliBsVtSIwGA2-VRgXtX73UfKahF9M,&l10n=ru&cts=1608291811183%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%223w9e67%22%2C%22cts%22%3A1608291811183%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kiu7f3ovkq%22%7D%5D&mc=2.807354922057604&hdtime=2232.43 RTBF . Судя по таблице, которую бельгийская чиновница по ошибке выложила во всеобщий доступ, закупочная цена одной дозы вакцины AstraZeneca составит 1,78 евро, Johnson & Johnson -7 евро, Sanofi - GSK - 7,56 евро, CureVac - 10 евро, BioNTech - Pfizer - 12 евро, Moderna - 14,6 евро.
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18.12.2020 17:19 Відповісти
Знайомий втратив свідомість коли мав здати кров, як донор. Ще до процедури.
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18.12.2020 17:25 Відповісти
Ну то вакцина Пфайзера, а это Модерна... Да и потерять на пару минут сознание не бог весть что. При испытаниях пфайзеровской в группе, получавшей вакцину вообще две смерти было. А за это же в группе, получающей плацебо - четыре.
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18.12.2020 17:45 Відповісти
Да и потерять на пару минут сознание не бог весть что.
Ага, подумаєш - втратив свідомість на пару хвилин за кермом!
Де вас таких плодять?
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18.12.2020 19:33 Відповісти
За кермом і заснути вкрай небезпечно. Розкажіть тепер, що всі, люди, що мають водійські права ніколи не сплять...
Де вас таких плодять?
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18.12.2020 19:43 Відповісти
Забыли чипы добавить.
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18.12.2020 17:01 Відповісти
На глядачів «Скотів», чіпи не діють.
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18.12.2020 17:08 Відповісти
Тільки добряча довбня.
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18.12.2020 17:22 Відповісти
Без чипов - деньги на ветер!
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Як вакцина допомогла при тяжкій формі захворювання в 100% випадків.Введення вакцини виключає взагалі такі випадки.
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18.12.2020 17:21 Відповісти
Ті, хто вакцинувався, важко не захворіють, більшість взагалі не захворіє. Вони це мали на увазі.
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18.12.2020 17:28 Відповісти
Не перекручуйте,будь-ласка.Там навіть відсотки написані.
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18.12.2020 17:49 Відповісти
Та ляпнули шо попало, а там - хоч трава не рости.
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18.12.2020 17:30 Відповісти
"оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%"
Это как? Чем хуже, тем лучше?
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18.12.2020 17:28 Відповісти
Неточність перрекладу.
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18.12.2020 17:29 Відповісти
Возможно. В статье на Bloomberg эти данные не приведены. Их придумали из другого места.
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18.12.2020 18:19 Відповісти
Это значит, что среди получавших вакцину не было ни одного заболевания с тяжелым протеканием.
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18.12.2020 17:56 Відповісти
Что вижу, так и понимаю.
"-" обозначает опущенное слово
Привожу несокращённый вариант:
"оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания эффективна в 100%"
Почему нужно понимать иначе, чем написано?
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18.12.2020 18:13 Відповісти
Потому что у каждого человека есть мозг чтобы им думать.
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18.12.2020 18:59 Відповісти
... и с его помощью понятно излагать.
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18.12.2020 19:10 Відповісти
Слово "понятно" для каждого читателя означает весьма разные уровни изложения. Если автор будет ориентироваться на читателя с самым слабым уровнем понимания, то большинству людей такие произведения читать будет очень некомфортно (это еще мягко говоря).
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18.12.2020 19:26 Відповісти
шоб вакцинация сработала быстро - 50лямов в сутки нужно прививать на земном шаре людей
это за 4 месяца
если тянуть яйца
вакцинация затянется на годы....
дисциплина - вот вакцина 100%
пример - китай, япония, австралия
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18.12.2020 17:37 Відповісти
В нас в Україні або в на Раше таке добро не пропало. Все б розли і продали...
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18.12.2020 17:50 Відповісти
Небратья.
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18.12.2020 17:54 Відповісти
 
 