РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10644 посетителя онлайн
Новости
15 879 36
брак (107) вакцина (3777)

Компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

Компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

При производстве вакцины призошел сбой, и из-за этого возникли проблемы с фильтрацией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Производитель вовремя заметил сбой - вакцины еще не успели разлить по флаконам.

"По моему опыту, производство идет так же гладко, как и любой другой производственный процесс, который я наблюдал за свою 30-летнюю карьеру в отрасли", - прокомментировал уничтожение партии советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

Несмотря на уничтоженную партию, компания по-прежнему собирается произвести 20 млн доз до конца года и еще от 85 до 100 млн доз в первом квартале 2021 года.

Moderna утверждает, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%.

Также на Цензор.НЕТ: Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа, - Шмыгаль. ВИДЕО

Напомним, 17 декабря эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали ведомству одобрить регистрацию вакцины Moderna.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Забыли чипы добавить.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:01
+7
У меня знакомый в метро потерял сознание, когда резко встал. Через 12 лет после последней прививки.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:04
+6
Як на мене- це просто рекламний трюк, нічого іншого така заява не дає.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як на мене- це просто рекламний трюк, нічого іншого така заява не дає.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:50 Ответить
Хтось хитнув акції вниз, щоби закупитися
показать весь комментарий
18.12.2020 17:04 Ответить
Зачем? 400тыс. кацапских животных с радостью подставили бы свои жопы.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:52 Ответить
Медсестра, которой сделали вакцину COVID в Чаттануге, штат Теннесси, сегодня потеряла сознание, рассказывая СМИ о вакцине вскоре после ее получения.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:55 Ответить
Впечатлительная просто)))
P/S
Шутка юмора такая, а вообще, пусть растет здоровенькая!
показать весь комментарий
18.12.2020 17:00 Ответить
может она Срассии была, и вообще, один раз - вакцина неплохая.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:02 Ответить
У меня знакомый в метро потерял сознание, когда резко встал. Через 12 лет после последней прививки.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:04 Ответить
Твой приятель - богатырь. Этой медсестре 15 минут хватило.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:12 Ответить
Не богатырь. Ортостатическая гипотензия.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:34 Ответить
А этой спортсменке - полминуты интервью хватило.
https://www.youtube.com/watch?v=On5YKunFX6U&feature=emb_logo&ab_channel=renzoMhu
показать весь комментарий
18.12.2020 17:51 Ответить
А еще в США очень большой государственный долг!
показать весь комментарий
18.12.2020 21:29 Ответить
Компанія Moderna знищила 400 тис. доз вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8322
показать весь комментарий
18.12.2020 17:16 Ответить
сведения о цене закупки вакци/ это не себестоимость а то за сколько ЕС будет их покупать случайно опубликовала в Twitter госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер, сообщает телеканал http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3w9e67&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.9V_JDHWj3_C7_QX7RM2LMnp4Z216YnVvaHFpdm9jZXQ.625d8ce8572246662bd5bb7d5c0a1553995650a1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-lzLBZJ9q4K1NzxkGgtePeOhSFJPfmVBynDshwvQwL0Vpb7-tD7IHHdpEUCNhujsYDwcoN6a4Zqt8KxXDcgwA2pZ1LsBRiqKtlJBC1_oXpxbEVwPc7J6ABhSTxUOQ3cmFTkmnQeq72O_1iPvV2Vw2aha4TvSKxgsUTAKFBzQEiiwFDKbuOQEjR1JJkI-NqQdVi9-ctpqIZigfId2lXOlXHZ95RG0tJBSugx1EUnL4ds7wPuUQmz2q0l0103kK4PGtl6LYF62Zq2TlPmtczroIGEJesAQpSy7rrsJumrBKykI-tBeGEXbCSX1ptrA_jwmQUOW1KhK98Pl-*********************************************************************************************************************************************-hVtxBTTVtnaC_6K7bwiSzw72bacR__7izIUJbEkCVOyQMT7orHxZwDrzUtCGFD7IOM25GwtPMSOEJJRh5MUUY3xzQeGK_aCuIdlagyL6Qq0j9rRZymqvII5s4WdTEnm1qq65oyccPUt7obYYGmtX0JihepY_fGYoHs7dFF7OgC0fRcvHgAyV-Bsgv4w8V-kPSLrZ_irAR-zxcTYTU_nDoI9naCdXroIIUTQ2kO6LawEQ70MasDJrb5QZ12mAB3fkPLdd_eHD5iykRqcyfY8vL9otbLxSUZPsRg_VurZFe4oizVyUTIwSosDEFw6shhx6cQq9FFH2hR3tpZTS7TiGIhGLUKC_JCHl3e9d8w9GbEBD9x-8Xpi1cgomHzYtB_jnjMhp62nYDte9934K8JGGaACM3iDeLbJrHUGV0r5f6RbRCt6K6nOgOFjc7XYK-0SM1Jyf5xUe8BEQUZ8ZdxPiXMkrHnu7oMzShwXk0kDVCAryAUH25PdQFbIEGVw3pap53AfsSxy9yrETPzRpVPDtjZSaJCl_JWuGkJFag2wQrTBNWcThKLsW4pRCr25kjfE7Bct21fsWDNPv_9TcK97Q0YmuPnhPrOtnuVOiy2ZhYZOzfGSdxJm0JrdOEySLP_-Mao0aZA7dn9nrnK5I&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTGUwUklWdmM1cDVwZGtuMzdRQVRtbDZySERvVnFNUl9Na2l1Q19CQy1DUkFyeEpPMFE4b0htaUUwNVBqSXN3YlNWSzMxZ2RCMW9U&sign=ae14eff671d2d6bace8387e5d46d8896&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV-HtQ36UFK01K8x9-SHAmUxSCppuy46k57KPliBsVtSIwGA2-VRgXtX73UfKahF9M,&l10n=ru&cts=1608291811183%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%223w9e67%22%2C%22cts%22%3A1608291811183%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kiu7f3ovkq%22%7D%5D&mc=2.807354922057604&hdtime=2232.43 RTBF . Судя по таблице, которую бельгийская чиновница по ошибке выложила во всеобщий доступ, закупочная цена одной дозы вакцины AstraZeneca составит 1,78 евро, Johnson & Johnson -7 евро, Sanofi - GSK - 7,56 евро, CureVac - 10 евро, BioNTech - Pfizer - 12 евро, Moderna - 14,6 евро.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:19 Ответить
Знайомий втратив свідомість коли мав здати кров, як донор. Ще до процедури.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:25 Ответить
Ну то вакцина Пфайзера, а это Модерна... Да и потерять на пару минут сознание не бог весть что. При испытаниях пфайзеровской в группе, получавшей вакцину вообще две смерти было. А за это же в группе, получающей плацебо - четыре.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:45 Ответить
Да и потерять на пару минут сознание не бог весть что.
Ага, подумаєш - втратив свідомість на пару хвилин за кермом!
Де вас таких плодять?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:33 Ответить
За кермом і заснути вкрай небезпечно. Розкажіть тепер, що всі, люди, що мають водійські права ніколи не сплять...
Де вас таких плодять?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:43 Ответить
Забыли чипы добавить.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:01 Ответить
На глядачів «Скотів», чіпи не діють.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:08 Ответить
Тільки добряча довбня.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:22 Ответить
Без чипов - деньги на ветер!
показать весь комментарий
18.12.2020 17:12 Ответить
Як вакцина допомогла при тяжкій формі захворювання в 100% випадків.Введення вакцини виключає взагалі такі випадки.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:21 Ответить
Ті, хто вакцинувався, важко не захворіють, більшість взагалі не захворіє. Вони це мали на увазі.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:28 Ответить
Не перекручуйте,будь-ласка.Там навіть відсотки написані.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:49 Ответить
Та ляпнули шо попало, а там - хоч трава не рости.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:30 Ответить
"оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%"
Это как? Чем хуже, тем лучше?
показать весь комментарий
18.12.2020 17:28 Ответить
Неточність перрекладу.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:29 Ответить
Возможно. В статье на Bloomberg эти данные не приведены. Их придумали из другого места.
показать весь комментарий
18.12.2020 18:19 Ответить
Это значит, что среди получавших вакцину не было ни одного заболевания с тяжелым протеканием.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:56 Ответить
Что вижу, так и понимаю.
"-" обозначает опущенное слово
Привожу несокращённый вариант:
"оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания эффективна в 100%"
Почему нужно понимать иначе, чем написано?
показать весь комментарий
18.12.2020 18:13 Ответить
Потому что у каждого человека есть мозг чтобы им думать.
показать весь комментарий
18.12.2020 18:59 Ответить
... и с его помощью понятно излагать.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:10 Ответить
Слово "понятно" для каждого читателя означает весьма разные уровни изложения. Если автор будет ориентироваться на читателя с самым слабым уровнем понимания, то большинству людей такие произведения читать будет очень некомфортно (это еще мягко говоря).
показать весь комментарий
18.12.2020 19:26 Ответить
шоб вакцинация сработала быстро - 50лямов в сутки нужно прививать на земном шаре людей
это за 4 месяца
если тянуть яйца
вакцинация затянется на годы....
дисциплина - вот вакцина 100%
пример - китай, япония, австралия
показать весь комментарий
18.12.2020 17:37 Ответить
В нас в Україні або в на Раше таке добро не пропало. Все б розли і продали...
показать весь комментарий
18.12.2020 17:50 Ответить
Небратья.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:54 Ответить
 
 