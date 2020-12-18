Новий керівник "Укроборонпрому" Гусєв пообіцяв фінансово оздоровити Миколаївський суднобудівний завод

ДК "Укроборонпром" наразі вирішує питання фінансового оздоровлення ДП "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу концерну, та обіцяє забезпечити підприємство достатньою кількістю замовлень.

Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв під час брифінгу 18 грудня на ДП "Миколаївський суднобудівний завод", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я перебуваю з візитом на цьому підприємстві, бо наша мета – його фінансове оздоровлення та забезпечення новими замовленнями, які ми шукаємо як всередині країни, так і за її межами. Наразі завод повинен пройти через процедуру оздоровлення і санації. Сюди входить вивчення структури кредиторської заборгованості, робота з кредиторами і, безумовно, залучення замовлень на підприємство, щоб люди отримали роботу", - зазначив Гусєв.

Він також підписав меморандум з головами облдержадміністрації та облради, метою якого є співпраця концерну з місцевою владою в питаннях розвитку суднобудівного заводу.

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У свою чергу, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пообіцяв, що керівництво області зробить усе можливе, щоб надати підтримку концерну і його підприємствам для подальшого розвитку.

Щодо суми кредиторської заборгованості, то ні керівник заводу, ні очільник Укроборонпрому її наразі не оприлюднили, посилаючись на те, що вона ще не відома.

Варто зазначити, що наразі завод перебуває в стадії процедури банкрутства. Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області загальний розмір кредиторської заборгованості становить 829 678 000 гривень.

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