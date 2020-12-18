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Миколаївська область (2207) Укроборонпром (1725) Гусєв Юрій (82)

Новий керівник "Укроборонпрому" Гусєв пообіцяв фінансово оздоровити Миколаївський суднобудівний завод

Новий керівник

ДК "Укроборонпром" наразі вирішує питання фінансового оздоровлення ДП "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу концерну, та обіцяє забезпечити підприємство достатньою кількістю замовлень.

Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв під час брифінгу 18 грудня на ДП "Миколаївський суднобудівний завод", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я перебуваю з візитом на цьому підприємстві, бо наша мета – його фінансове оздоровлення та забезпечення новими замовленнями, які ми шукаємо як всередині країни, так і за її межами. Наразі завод повинен пройти через процедуру оздоровлення і санації. Сюди входить вивчення структури кредиторської заборгованості, робота з кредиторами і, безумовно, залучення замовлень на підприємство, щоб люди отримали роботу", - зазначив Гусєв.

Він також підписав меморандум з головами облдержадміністрації та облради, метою якого є співпраця концерну з місцевою владою в питаннях розвитку суднобудівного заводу.

Також читайте: Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, - Гусєв

У свою чергу, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пообіцяв, що керівництво області зробить усе можливе, щоб надати підтримку концерну і його підприємствам для подальшого розвитку.

Щодо суми кредиторської заборгованості, то ні керівник заводу, ні очільник Укроборонпрому її наразі не оприлюднили, посилаючись на те, що вона ще не відома.

Варто зазначити, що наразі завод перебуває в стадії процедури банкрутства. Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області загальний розмір кредиторської заборгованості становить 829 678 000 гривень.

Читайте також: Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"
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Топ коментарі
+6
чушь! Завод труп! Кадров нет. Коммуникаций нет-все разворовано-раскурочено. То что осталось устарело морально и физически!
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18.12.2020 20:44
+5
"Я планов наших люблю громадьё..." !!!)))
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18.12.2020 19:52
+4
Обещаю обещать
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18.12.2020 19:51
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Обещаю обещать
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18.12.2020 19:51 Відповісти
Это про наших проходимцев депутатов, президентов и чинушь оборонки.

Новий керівник "Укроборонпрому" Гусєв пообіцяв фінансово оздоровити Миколаївський суднобудівний завод - Цензор.НЕТ 1221
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18.12.2020 22:12 Відповісти
Абсолютно убыточное предприятие и никакой "га-га" здесь не поможет.
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18.12.2020 19:51 Відповісти
"Я планов наших люблю громадьё..." !!!)))
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18.12.2020 19:52 Відповісти
Иванов,Гусев, Утин ...одни русские работают начальниками военных баз,а на торговых базах работают одни...всё как в анекдоте
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18.12.2020 19:55 Відповісти
Дай Бог...
Помню Николаевский судостроительный с 70-80 годов прошлого века..
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18.12.2020 19:58 Відповісти
"Новый ГЛАВ",старый .уй. Пейсатели! ведь у вас филфак как минимум! А еще была такая профессия корректор.
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18.12.2020 20:00 Відповісти
Главред устал бороться с грамотеями и решил побороться с минобороны.
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18.12.2020 20:18 Відповісти
Украинцы ленятся управлять своим Государством,своими рынками и тд,своя хата роднее,но ели оккупанты пойдут дальше вглубь Украины,то они и сало с горилкой по забирают,так было всегда
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18.12.2020 20:00 Відповісти
Бригада оздоровителей известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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18.12.2020 20:02 Відповісти
ПРошенкко ще...))
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18.12.2020 20:11 Відповісти
ПРошенкко / Что сказать хотел, мигрант-бедолага?
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18.12.2020 20:23 Відповісти
И ещё...https://charter97.org/ru/news/2020/12/18/404488/ Азербайджан закрывает границу с Россией ...сказали что ватники потные пересекают границу и заражают Ковидом 19 мусульманское население Азербайджана.
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18.12.2020 20:07 Відповісти
Сердце обливается кровью глядя на тот завод ,я ведь помню каким он был лет 45 назад ,туда надо вкачивать миллиарды и боюсь не гривен .
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18.12.2020 20:18 Відповісти
45 лет взад он работал на империю. Нет империи нет завода..очень просто.
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18.12.2020 21:15 Відповісти
В пользу каких лиц «оздоровить он абищал» не упомянул? А то беня нервничает...
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18.12.2020 20:21 Відповісти
А почему не "Ленинскую кузню"? Украине уже не нужен москитный флот?
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18.12.2020 20:26 Відповісти
Кузницу москитного флота выкупил тигипко. Собрался там построить мини амстердам. И даже уже начал
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18.12.2020 20:50 Відповісти
чушь! Завод труп! Кадров нет. Коммуникаций нет-все разворовано-раскурочено. То что осталось устарело морально и физически!
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18.12.2020 20:44 Відповісти
Завод належить (як і Херсонський суднобудівний) Вадиму Новинському
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18.12.2020 21:40 Відповісти
Новинскому принадлежит Черноморский завод, а это бывший 61 Коммунара.
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19.12.2020 19:16 Відповісти
Новий керівник "Укроборонпрому" Гусєв пообіцяв фінансово оздоровити Миколаївський суднобудівний завод - Цензор.НЕТ 5944
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18.12.2020 22:14 Відповісти
да-да... вы анонисты, парни плечисты, устала правая, дрочите левой...
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18.12.2020 23:58 Відповісти
Либо Гусев полный идиот, или это новая схема дерибана бюджета.
Завод умер уже много лет тому назад и его восстановить НЕВОЗМОЖНО. Это лишь выброшенные на ветер деньги. Там еще при советах работали на станках, произведенных при царе Горохе и привезенных из Германии по репарации, а стапель просел и был в ужасном состоянии. Если вам так дорого судостроение, то спасайте Океан и можно еще спасти часть Черноморского завода, хотя, Нибулон уже туда основательно запустил свои щупальцы.
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19.12.2020 19:14 Відповісти
 
 