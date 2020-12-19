"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета
Народні депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.
Текст відповідного проєкту постанови №4525 і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено на сайті.
Зараз, як зазначили в парламенті, проєкт постанови передано на розгляд керівництву ВР.
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
Будь ласка, зачекайте...
Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».
❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.
Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:
📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.
🙅🏼♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.
Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!
Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
А також складання повноважень депутатами які за нього голосували.!
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Шкарлета призначили міністром всупереч абсолютно всім рекомендаціям.
Нарешті Зеленський завів собі ручного Табачника. Я не дивуюсь, але блдь.
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https://mobile.twitter.com/Pallaunn
https://mobile.twitter.com/Pallaunn
https://mobile.twitter.com/Pallaunn Pallaunn https://mobile.twitter.com/Pallaunn @Pallaunn https://mobile.twitter.com/Pallaunn/status/1339606277559701504 17 дек.
Кажу як земляк Шкарпета - це така темна срака, що навіть дірки немає, щоб хоч трохи світла потрапляло
Чи то тільки Руху опору за всіх виходити?
"Якби ви вчились так, як треба,
То мудрість би була своя.
А то - залізете на небо,
І "ми - не ми", і "я - не я""
Хоч брехати навчіться вже якось краще, цікавіше, "достовірнише"...
Звісно, якщо це не навмисно "накинуто".
Майже в усіх комітетах більшість від зелених, голосами меншості заблокувати прийняття рішення не можливо.
А от повірити в це - треба володіти неабиякою тупістю.
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
Как ребёнку пояснить, почему министром образования,назначили тупого у@бана, переписавшего диссертацию в интернете? Как найти стимул к образованию? Чмо, Сабаков,Шкарлет,Мылованов это же антиобразовательный пример
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1340027913551360001 13 ч
"Для того, щоб стати науковцем і міністром освіти, потрібні лише дві речі:
1) Ctrl+C;
2) Ctrl+V."
Сергій Шкарлет
(за мотивами ФБ)
https://mobile.twitter.com/SSpok3
https://mobile.twitter.com/SSpok3 NSG https://mobile.twitter.com/SSpok3 @SSpok3 https://mobile.twitter.com/SSpok3/status/1340053830898241537 12 ч
Плагіат - для тих хто не розуміє, - це коли взяли твого чоловіка і покиристувалися як захотіли
Відволікання уваги Лохів та неЛохів..
Щось про "європейські тарифи" всі
мовчать, як лайна повні ротяки набрали..
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»