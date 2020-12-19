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ВР (14832) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1069) Шкарлет (353)

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета

Народні депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Текст відповідного проєкту постанови №4525 і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено на сайті.

Зараз, як зазначили в парламенті, проєкт постанови передано на розгляд керівництву ВР.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
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Топ коментарі
+18
Та вищо, сказилися? Людина насипала "конверт" "брату вбитого АТОшника", підготувала язик для вилизування "височайшої задниці", і торбу - для "мзди малої", а ви не хочете його до "кормушки" допустить?!!! "Бузувіри"!!! "Нелюди!!!"
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19.12.2020 10:50
+12
За Шкарпетку голосовали рыги и зелень. Это все, что вам нужно знать про Шкарпетку.
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19.12.2020 10:57
+12
нічо, в понеділок ще дєткі вітати прийдуть

Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».

❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.

Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:

📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.

🙅🏼‍♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.

Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!

Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!

21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
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19.12.2020 11:35
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Та вищо, сказилися? Людина насипала "конверт" "брату вбитого АТОшника", підготувала язик для вилизування "височайшої задниці", і торбу - для "мзди малої", а ви не хочете його до "кормушки" допустить?!!! "Бузувіри"!!! "Нелюди!!!"
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19.12.2020 10:50 Відповісти
"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 2869
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19.12.2020 11:32 Відповісти
Шось нікого не цікавить ця новина...
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19.12.2020 10:50 Відповісти
ага, як і президенти: одне... на інше
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19.12.2020 11:50 Відповісти
нічо, в понеділок ще дєткі вітати прийдуть

Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».

❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.

Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:

📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.

🙅🏼‍♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.

Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!

Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!

21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
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19.12.2020 11:35 Відповісти
Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
А також складання повноважень депутатами які за нього голосували.!
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19.12.2020 13:21 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Ukrostap

https://mobile.twitter.com/Ukrostap Ім'я і національність @Ukrostap

https://mobile.twitter.com/Ukrostap https://mobile.twitter.com/Ukrostap



Шкарлета призначили міністром всупереч абсолютно всім рекомендаціям.
Нарешті Зеленський завів собі ручного Табачника. Я не дивуюсь, але блдь.

https://mobile.twitter.com/Pallaunn
https://mobile.twitter.com/Pallaunn
https://mobile.twitter.com/Pallaunn


https://mobile.twitter.com/Pallaunn

https://mobile.twitter.com/Pallaunn Pallaunn https://mobile.twitter.com/Pallaunn @Pallaunn https://mobile.twitter.com/Pallaunn/status/1339606277559701504 17 дек.

Кажу як земляк Шкарпета - це така темна срака, що навіть дірки немає, щоб хоч трохи світла потрапляло
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19.12.2020 13:27 Відповісти
Тільки но хтів запитати, - а де ; студенти, викладачі вишів, що мають справжні наукові роботи?
Чи то тільки Руху опору за всіх виходити?
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19.12.2020 13:33 Відповісти
Вчора на інтері депутат Голосу сказав, що депутати хтіли звільнити фопів від податків на період локдауну, а лише ЕС це заблокував
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19.12.2020 10:52 Відповісти
І відколи у ЄС більшість у ВР аби була можливість щось блокувати?
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19.12.2020 11:32 Відповісти
там начє в комітетах хтіли це вирішити і через ЕС не вийшло. Це я точно чув вчора на тому каналі коли у Савіка була перерва
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19.12.2020 11:37 Відповісти
Наче... Нібто... Здається...
"Якби ви вчились так, як треба,
То мудрість би була своя.
А то - залізете на небо,
І "ми - не ми", і "я - не я""

Хоч брехати навчіться вже якось краще, цікавіше, "достовірнише"...
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19.12.2020 11:44 Відповісти
Гаразд, це був нардеп Ярослав Железняк і він таке точно сказав біля 10 години. Як я ще можу довести? Знайдіть в запису це відео якщо хочете, але я казав правду
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19.12.2020 11:48 Відповісти
"Мені збрехали - й я збрехав". Результат - "Пішла плітка по селу". Та перш ніж плітки розносити - треба було б подумати чи може це взагалі бути правдою.
Звісно, якщо це не навмисно "накинуто".
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19.12.2020 16:06 Відповісти
В якому саме комітеті заблокували?
Майже в усіх комітетах більшість від зелених, голосами меншості заблокувати прийняття рішення не можливо.
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19.12.2020 11:52 Відповісти
а-ха))) 250 морд депів-зебілів дуже хотіли але 25 чоловік фракції ЕС заблокували.
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19.12.2020 11:49 Відповісти
читайте уважніше і не репетуйте, ви не на базарі
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19.12.2020 11:52 Відповісти
Ти хоч само розумієш наскільки тупим зебілом ти виглядаш?
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19.12.2020 11:57 Відповісти
тупий тут тільки ти, тому що я казав правду, на політичному ток-шоу вчора я таке чув
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19.12.2020 12:04 Відповісти
На шоу можна почути і про "распятих мальчіков".
А от повірити в це - треба володіти неабиякою тупістю.
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19.12.2020 12:19 Відповісти
могли бы уже ублюдка табачника министром назначить- за чем мелочиться не пойму-
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19.12.2020 10:56 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Как ребёнку пояснить, почему министром образования,назначили тупого у@бана, переписавшего диссертацию в интернете? Как найти стимул к образованию? Чмо, Сабаков,Шкарлет,Мылованов это же антиобразовательный пример
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19.12.2020 10:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1340027913551360001 13 ч

"Для того, щоб стати науковцем і міністром освіти, потрібні лише дві речі:
1) Ctrl+C;
2) Ctrl+V."

Сергій Шкарлет
(за мотивами ФБ)
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19.12.2020 12:00 Відповісти
За Шкарпетку голосовали рыги и зелень. Это все, что вам нужно знать про Шкарпетку.
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19.12.2020 10:57 Відповісти
іще один виплід совєцкої освіти

https://mobile.twitter.com/SSpok3

https://mobile.twitter.com/SSpok3 NSG https://mobile.twitter.com/SSpok3 @SSpok3 https://mobile.twitter.com/SSpok3/status/1340053830898241537 12 ч

Плагіат - для тих хто не розуміє, - це коли взяли твого чоловіка і покиристувалися як захотіли

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 3827
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19.12.2020 12:40 Відповісти
"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 9187
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19.12.2020 12:40 Відповісти
Павуки в банці чи на БАНКовій...
Відволікання уваги Лохів та неЛохів..
Щось про "європейські тарифи" всі
мовчать, як лайна повні ротяки набрали..
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19.12.2020 11:00 Відповісти
09:36 https://censor.net/ru/photo_news/3237926/biznesmen_pavlyuk_kuriruet_slug_naroda_i_prinimaet_lyudeyi_ahmetova_bihusinfo_video
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19.12.2020 11:17 Відповісти
Так ти ж за цей "Цирк" п"ять років, перед тим, топив, з штанів вискакуючи!!! ЖРИ-те!!!...
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19.12.2020 12:08 Відповісти
не треба було попускать ще на назначенні в.о. Показали, що можна. наглость втароє щастьє.
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19.12.2020 11:16 Відповісти
Шкарлет делом доказал что для воров кодлана Коломойского он свой: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский за него поручился-Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования 04.06.20. Кодлан Шкарлета не отдаст.
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19.12.2020 11:20 Відповісти
Незнаю процедурных тонкостей, но если было нарушено голосование, то должен быть подан документ об отмене принятого Закона ( с голосованием или без ???) и новое голосование.
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19.12.2020 11:34 Відповісти
+, А то фігня якась, - гниду призначили незаконно але знімають як призначеного законно.
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19.12.2020 11:46 Відповісти
Это способ (сознательный или нет) легализации того голосования.
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19.12.2020 11:48 Відповісти
А про звільнення зеленського внести ахмет не дозволяє *?
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19.12.2020 11:48 Відповісти
Я не знаю всіх тонкощів голосувань в Верховній Раді, але якщо кандидатура не підтримана профільним комітетом, то яким чином здійсньвалось голосування в Раді?????? По процедурі якщо комітет не підтримав Розумков не мав права дане питання ставити на голосування.
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19.12.2020 11:57 Відповісти
Пусть тешатся,абы не плакали.У них таких акций -тысячи .И по любому поводу.Чтобы не дай Бог, лохторат про них забыл.Судьба Украины -не в приоритете у них.И методы -абсолютно не правовые.Слухами потчуют народ с утра до ночи.
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19.12.2020 12:03 Відповісти
Появление Зеленского в политике это смертный приговор украинскому образованию.Каждый год из дверей наших учебных заведений выходит в свет огромное количество безграмотных,необразованных людей напичканных всякой хренью,никогда и нигде не применимой.Зато с корочками,дипломами и амбициями.Это золотой фонд избирателей Зеленского,и менять он и его избранники прастова нариду ничего не будут ибо опираются на чернь и плебс.
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19.12.2020 12:04 Відповісти
Коли Голос збирав підписи за відставку Авакова, то ЄС впустив соплі з носа і не дав підписів, мотивуючи що має піти в відставку весь уряд, а тут на маєш, пукнули в калюжу...
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19.12.2020 12:36 Відповісти
Плагіатора в міністри замість того, щоб викинути з освітянського середовища! Невже так усе згнило? Наступний міністр освіти має бути серійним маньяком за логикою.
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19.12.2020 12:36 Відповісти
Який міністр(плагіатор) - така і влада(клоунада)...
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19.12.2020 12:50 Відповісти
Не должен был быть назначен!
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19.12.2020 12:59 Відповісти
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:30 Відповісти
імідж...

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 9806
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19.12.2020 13:53 Відповісти
...і реальність

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 9683
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19.12.2020 13:54 Відповісти
А чому призначали фальсифікатора і зброєносця ворога табачника - шкарлупу? Краще б вже призачили найвідомішого експерта з української мови, який працює у самому пеклі світу масковіїї - Кілю Бімбу.
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19.12.2020 15:13 Відповісти
"Голосу" респект, этого решалу от образования нужно гнать в зашей, к чертям собачим.
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19.12.2020 16:54 Відповісти
 
 