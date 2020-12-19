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ВР (27381) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1039) Шкарлет (297)

"Голос" и "ЕС" внесли в Раду проект постановления об увольнении Шкарлета

Народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса" внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Текст соответствующего проекта постановления №4525 и сопроводительные документы к нему пока что не обнародованы на сайте.

В данное время, как отметили в парламенте, проект постановления передан на рассмотрение руководству ВР.

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Топ комментарии
+18
Та вищо, сказилися? Людина насипала "конверт" "брату вбитого АТОшника", підготувала язик для вилизування "височайшої задниці", і торбу - для "мзди малої", а ви не хочете його до "кормушки" допустить?!!! "Бузувіри"!!! "Нелюди!!!"
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19.12.2020 10:50
+12
За Шкарпетку голосовали рыги и зелень. Это все, что вам нужно знать про Шкарпетку.
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19.12.2020 10:57
+12
нічо, в понеділок ще дєткі вітати прийдуть

Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».

❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.

Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:

📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.

🙅🏼‍♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.

Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!

Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!

21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
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19.12.2020 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Та вищо, сказилися? Людина насипала "конверт" "брату вбитого АТОшника", підготувала язик для вилизування "височайшої задниці", і торбу - для "мзди малої", а ви не хочете його до "кормушки" допустить?!!! "Бузувіри"!!! "Нелюди!!!"
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19.12.2020 10:50 Ответить
"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 2869
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19.12.2020 11:32 Ответить
Шось нікого не цікавить ця новина...
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19.12.2020 10:50 Ответить
ага, як і президенти: одне... на інше
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19.12.2020 11:50 Ответить
нічо, в понеділок ще дєткі вітати прийдуть

Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».

❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.

Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:

📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.

🙅🏼‍♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.

Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!

Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!

21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
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19.12.2020 11:35 Ответить
Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
А також складання повноважень депутатами які за нього голосували.!
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19.12.2020 13:21 Ответить
https://mobile.twitter.com/Ukrostap

https://mobile.twitter.com/Ukrostap Ім'я і національність @Ukrostap

https://mobile.twitter.com/Ukrostap https://mobile.twitter.com/Ukrostap



Шкарлета призначили міністром всупереч абсолютно всім рекомендаціям.
Нарешті Зеленський завів собі ручного Табачника. Я не дивуюсь, але блдь.

https://mobile.twitter.com/Pallaunn
https://mobile.twitter.com/Pallaunn
https://mobile.twitter.com/Pallaunn


https://mobile.twitter.com/Pallaunn

https://mobile.twitter.com/Pallaunn Pallaunn https://mobile.twitter.com/Pallaunn @Pallaunn https://mobile.twitter.com/Pallaunn/status/1339606277559701504 17 дек.

Кажу як земляк Шкарпета - це така темна срака, що навіть дірки немає, щоб хоч трохи світла потрапляло
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19.12.2020 13:27 Ответить
Тільки но хтів запитати, - а де ; студенти, викладачі вишів, що мають справжні наукові роботи?
Чи то тільки Руху опору за всіх виходити?
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19.12.2020 13:33 Ответить
Вчора на інтері депутат Голосу сказав, що депутати хтіли звільнити фопів від податків на період локдауну, а лише ЕС це заблокував
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19.12.2020 10:52 Ответить
І відколи у ЄС більшість у ВР аби була можливість щось блокувати?
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19.12.2020 11:32 Ответить
там начє в комітетах хтіли це вирішити і через ЕС не вийшло. Це я точно чув вчора на тому каналі коли у Савіка була перерва
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19.12.2020 11:37 Ответить
Наче... Нібто... Здається...
"Якби ви вчились так, як треба,
То мудрість би була своя.
А то - залізете на небо,
І "ми - не ми", і "я - не я""

Хоч брехати навчіться вже якось краще, цікавіше, "достовірнише"...
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19.12.2020 11:44 Ответить
Гаразд, це був нардеп Ярослав Железняк і він таке точно сказав біля 10 години. Як я ще можу довести? Знайдіть в запису це відео якщо хочете, але я казав правду
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19.12.2020 11:48 Ответить
"Мені збрехали - й я збрехав". Результат - "Пішла плітка по селу". Та перш ніж плітки розносити - треба було б подумати чи може це взагалі бути правдою.
Звісно, якщо це не навмисно "накинуто".
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19.12.2020 16:06 Ответить
В якому саме комітеті заблокували?
Майже в усіх комітетах більшість від зелених, голосами меншості заблокувати прийняття рішення не можливо.
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19.12.2020 11:52 Ответить
а-ха))) 250 морд депів-зебілів дуже хотіли але 25 чоловік фракції ЕС заблокували.
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19.12.2020 11:49 Ответить
читайте уважніше і не репетуйте, ви не на базарі
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19.12.2020 11:52 Ответить
Ти хоч само розумієш наскільки тупим зебілом ти виглядаш?
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19.12.2020 11:57 Ответить
тупий тут тільки ти, тому що я казав правду, на політичному ток-шоу вчора я таке чув
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19.12.2020 12:04 Ответить
На шоу можна почути і про "распятих мальчіков".
А от повірити в це - треба володіти неабиякою тупістю.
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19.12.2020 12:19 Ответить
могли бы уже ублюдка табачника министром назначить- за чем мелочиться не пойму-
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19.12.2020 10:56 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Как ребёнку пояснить, почему министром образования,назначили тупого у@бана, переписавшего диссертацию в интернете? Как найти стимул к образованию? Чмо, Сабаков,Шкарлет,Мылованов это же антиобразовательный пример
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19.12.2020 10:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1340027913551360001 13 ч

"Для того, щоб стати науковцем і міністром освіти, потрібні лише дві речі:
1) Ctrl+C;
2) Ctrl+V."

Сергій Шкарлет
(за мотивами ФБ)
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19.12.2020 12:00 Ответить
За Шкарпетку голосовали рыги и зелень. Это все, что вам нужно знать про Шкарпетку.
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19.12.2020 10:57 Ответить
іще один виплід совєцкої освіти

https://mobile.twitter.com/SSpok3

https://mobile.twitter.com/SSpok3 NSG https://mobile.twitter.com/SSpok3 @SSpok3 https://mobile.twitter.com/SSpok3/status/1340053830898241537 12 ч

Плагіат - для тих хто не розуміє, - це коли взяли твого чоловіка і покиристувалися як захотіли

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 3827
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19.12.2020 12:40 Ответить
"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 9187
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19.12.2020 12:40 Ответить
Павуки в банці чи на БАНКовій...
Відволікання уваги Лохів та неЛохів..
Щось про "європейські тарифи" всі
мовчать, як лайна повні ротяки набрали..
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19.12.2020 11:00 Ответить
09:36 https://censor.net/ru/photo_news/3237926/biznesmen_pavlyuk_kuriruet_slug_naroda_i_prinimaet_lyudeyi_ahmetova_bihusinfo_video
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19.12.2020 11:17 Ответить
Так ти ж за цей "Цирк" п"ять років, перед тим, топив, з штанів вискакуючи!!! ЖРИ-те!!!...
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19.12.2020 12:08 Ответить
не треба було попускать ще на назначенні в.о. Показали, що можна. наглость втароє щастьє.
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19.12.2020 11:16 Ответить
Шкарлет делом доказал что для воров кодлана Коломойского он свой: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский за него поручился-Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования 04.06.20. Кодлан Шкарлета не отдаст.
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19.12.2020 11:20 Ответить
Незнаю процедурных тонкостей, но если было нарушено голосование, то должен быть подан документ об отмене принятого Закона ( с голосованием или без ???) и новое голосование.
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19.12.2020 11:34 Ответить
+, А то фігня якась, - гниду призначили незаконно але знімають як призначеного законно.
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19.12.2020 11:46 Ответить
Это способ (сознательный или нет) легализации того голосования.
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19.12.2020 11:48 Ответить
А про звільнення зеленського внести ахмет не дозволяє *?
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19.12.2020 11:48 Ответить
Я не знаю всіх тонкощів голосувань в Верховній Раді, але якщо кандидатура не підтримана профільним комітетом, то яким чином здійсньвалось голосування в Раді?????? По процедурі якщо комітет не підтримав Розумков не мав права дане питання ставити на голосування.
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19.12.2020 11:57 Ответить
Пусть тешатся,абы не плакали.У них таких акций -тысячи .И по любому поводу.Чтобы не дай Бог, лохторат про них забыл.Судьба Украины -не в приоритете у них.И методы -абсолютно не правовые.Слухами потчуют народ с утра до ночи.
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19.12.2020 12:03 Ответить
Появление Зеленского в политике это смертный приговор украинскому образованию.Каждый год из дверей наших учебных заведений выходит в свет огромное количество безграмотных,необразованных людей напичканных всякой хренью,никогда и нигде не применимой.Зато с корочками,дипломами и амбициями.Это золотой фонд избирателей Зеленского,и менять он и его избранники прастова нариду ничего не будут ибо опираются на чернь и плебс.
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19.12.2020 12:04 Ответить
Коли Голос збирав підписи за відставку Авакова, то ЄС впустив соплі з носа і не дав підписів, мотивуючи що має піти в відставку весь уряд, а тут на маєш, пукнули в калюжу...
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19.12.2020 12:36 Ответить
Плагіатора в міністри замість того, щоб викинути з освітянського середовища! Невже так усе згнило? Наступний міністр освіти має бути серійним маньяком за логикою.
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19.12.2020 12:36 Ответить
Який міністр(плагіатор) - така і влада(клоунада)...
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19.12.2020 12:50 Ответить
Не должен был быть назначен!
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19.12.2020 12:59 Ответить
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:30 Ответить
імідж...

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 9806
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19.12.2020 13:53 Ответить
...і реальність

"Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета - Цензор.НЕТ 9683
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19.12.2020 13:54 Ответить
А чому призначали фальсифікатора і зброєносця ворога табачника - шкарлупу? Краще б вже призачили найвідомішого експерта з української мови, який працює у самому пеклі світу масковіїї - Кілю Бімбу.
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19.12.2020 15:13 Ответить
"Голосу" респект, этого решалу от образования нужно гнать в зашей, к чертям собачим.
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19.12.2020 16:54 Ответить
 
 