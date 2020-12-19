"Голос" и "ЕС" внесли в Раду проект постановления об увольнении Шкарлета

Народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса" внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Текст соответствующего проекта постановления №4525 и сопроводительные документы к нему пока что не обнародованы на сайте.

В данное время, как отметили в парламенте, проект постановления передан на рассмотрение руководству ВР.

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.