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законопроєкт (3547) українська мова (829) Гетманцев (837) Слуга народу (2800) Дубінський Олександр (490) Бужанський (103) Качура (170) Євген Брагар (44)

"Слуги народу" на чолі з Бужанським хочуть скасувати штрафи за російську мову у сфері обслуговування

28 депутатів фракції СН зареєстрували в Раді законопроєкт про скасування штрафів за недотримання мовного законодавства.

Йдеться про проєкт закону №4528, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед авторів законопроєкту, крім Бужанського, - Дубінський, Гетманцев, Качура, Брагар та інші "слуги народу".

Бужанський пише в Telegram-каналі, що давно збирався подати цей проєкт закону, але не хотів давати приводи для протестів перед ухваленням бюджету.

"Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес має працювати державною мовою, інакше штраф. Не маленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки і нічого більше, інші - регулюють ринок. Я не хочу нічого міняти частинами в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення мовного закону битимуть не так по кишені бізнесу, як по репутації, - Кремінь

На думку Бужанського, працівники сфери послуг мають право надавати послуги тією мовою, якою вони хочуть.

"Не треба розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, і шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо. Вони заплатили податки, і більше нічим нікому не зобов'язані, крім своїх сімей", - стверджує нардеп.

Читайте також: Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме
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Топ коментарі
+85
"Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в кафе - Цензор.НЕТ 1960
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21.12.2020 17:55
+46
тільки повні бовдури і дегенирати можуть жити в країні і за 30 років не вивчити рідної Мови
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21.12.2020 17:57
+45
руцькоязычна щелепа -це до хірургів.
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21.12.2020 17:55
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Просто ще один доказ того, що русскаязичіє призводить до дебілізму.
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21.12.2020 21:03 Відповісти
Что он гонит? Нет у нас никаких доносчиков. В 37-м 4 млн доносов лично сам сталин написал на бедных украинцев, это всем известно...
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21.12.2020 20:25 Відповісти
Відмінять штрафи - можна викинути закон на смітник.
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21.12.2020 20:40 Відповісти
закон про мову має бути обов'язковим до виконання лише у державних структурах. комерція сама має право вирішувати. бо то приватна територія
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21.12.2020 23:11 Відповісти
Читай закон, азабочєнний. Як ви боїтеся української. В Лугандоні і Кримнаш перше, що зробили, - заборонили українську мову.
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22.12.2020 11:21 Відповісти
Вообще-то в Крыму 3 государственных языка. Учи матчасть...
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22.12.2020 22:09 Відповісти
Казламордий, скільки шкіл з українською мовою навчання в Криму? Ти таке ж брехливе і підле, як і твій бог )(уйло "іх там нєт", іди спробуй заговорити українською в Криму чи Лугандоні
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23.12.2020 09:29 Відповісти
Єту раду надо разогнать, слишком много дебилов.
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21.12.2020 20:49 Відповісти
Хто є корінним населенням Канади і хто в Україні? Ти не в курсі, що англо та франкомовна Канада мають адміністративний кордон?
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21.12.2020 21:05 Відповісти
Референдум щодо суверенітету Квебеку 1980

Другий референдум щодо державного суверенітету Квебеку відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 30 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 року. Ініціатором його стала правляча на той момент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Квебекська партія . Під час голосування з рекордно високою для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Квебеку явкою (93,5 % виборців), 2 308 360 (49,42 %) громадян висловилося за незалежність.
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21.12.2020 21:20 Відповісти
І коп і продовчиня володіє двома мовами,бо в інакшому випадку втратить,навіть не втратить ,а не отримає роботу !!))
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21.12.2020 21:20 Відповісти
В чом тоталітарізм, в том що українець має право отримати відповідь зрозумілою для нього українською мовою ??Чи українець забов"язан вчити російську ,тому що продавчиня "не знает и знать не желает" українську мову ??))))
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21.12.2020 21:16 Відповісти
Це є наріжним каменем - жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації.
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21.12.2020 21:24 Відповісти
І до чого тут Канада? В Україні рюськє ізік це елемент зброї проти України як держави, елемент стирання національної самоідентичності. 30років ніхто не займався мовною політикою і врешті отримали у 2013 "защіту рузькоговорящих" в Криму та на Донбасі кацапськимм військасм.
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21.12.2020 21:18 Відповісти
Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок.

По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

Який =рівень= цієї кагальної шавки, таке і її =мнєніє=.
Про клієнтів ти нічого не чуло ?
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21.12.2020 21:19 Відповісти
В нас все ще бояться словосполучення "заборона російської мови". При тому, що частина російської "мови" (матюки) вже є забороненою. Звичайно, що спочатку своє слово має сказати міжнародна філологічна спільнота, психолінгвісти і тому подібне.
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." (С) Говард Лавкрафт.
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21.12.2020 21:35 Відповісти
Влада чудово знає, як дуже швидко провести дерусифікацію-українізацію України. Але українська національна держава ЦІЙ владі не потрібна.
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21.12.2020 21:41 Відповісти
Колаборнтсько-колорадський реванш в Україні відбуваїться за кремлівським сценарієм та режисурою!! Росіі потрібна вся Україна ,принаймні як сателіт,а краще як адміністративна складова федераціі ,щось на кшталт Малоросійського округа !!)))
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21.12.2020 21:49 Відповісти
ТАМ вже й округа не буде. Але -
http://ipvnews.org/
Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. UTC
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21.12.2020 22:12 Відповісти
Комерційні структури можливо але не державні служби та установи.
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21.12.2020 21:46 Відповісти
Пекельні парфуми уже навідались до гепи. От цікаво, хто і навіщо сказав бужанському, що його ті потойбічні трансцедентальні сутності будуть принципово оминати? Адже ж здурили гицелі, як малу дитину...
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21.12.2020 21:59 Відповісти
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT

·https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1341087531966849030 1 ч

"Найнебезпечніший ворог не колонізатор і окупант, а твій співвітчизник, підгодований окупантом" - Махатма Ганді.
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21.12.2020 22:01 Відповісти
Читаю ваші коментарії, і мені дуже смішно, що ті що проти російської мови, пишуть коментарії на російській.
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21.12.2020 22:32 Відповісти
Я таким даю пораду...кажіть так - русскій язик - ета язик п.дарасав. Так ти ж сам са мной на ньом гаваріш! - а на каком єщьо язикє с п.дарасамі разгаварівать?! та пора вже й нашим блогерам с русскім бидлам лише українською спілкуватися.
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21.12.2020 22:43 Відповісти
То довбоЗЕби під прикриттям.
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21.12.2020 23:56 Відповісти
Говорю на русском языке. Я за штрафы для бизнеса за русский язык. В коммуникации с представителями бизнеса перехожу на украинский. Жутко бесит, если полуумные люди в ответ на мой украинский говорят мне на русском. Начал делать им замечания вежливым тоном. Считаю, что так должны поступать все.
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22.12.2020 10:26 Відповісти
Без покарань закон узагалі не діятиме. Штрафувати треба обов'язково! Для початку оштрафувати цих 28 іуд з Бужанським на чолі.
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21.12.2020 22:39 Відповісти
Пора отменять и бужанского, и оманского, и, вообще, слуг... пускай возвращаются в сферу обслуживания...
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21.12.2020 23:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZU0ARvHcoE_fjY_RxnpqvZwKmZY6LDKuH3P3CkbsfoxLuCd20WAVluBJCrqoVqSK_QW31HK8Cmo-N9LpSN_3TfwA6KcRlCKLzG4FmFvxMLEmTQ0cgSHvOYIS2fdBfIsXiY&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3614847381886371&id=100000834337338&__cft__[0]=AZU0ARvHcoE_fjY_RxnpqvZwKmZY6LDKuH3P3CkbsfoxLuCd20WAVluBJCrqoVqSK_QW31HK8Cmo-N9LpSN_3TfwA6KcRlCKLzG4FmFvxMLEmTQ0cgSHvOYIS2fdBfIsXiY&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Під кінець року слуги Зеленського вирішили ще раз плюнути в обличчя всій країні та потоптатися по єдиній державній мові.

Одіозні депутати від СН, а це Бужанський, Дубінський, Качура, Брагар, Гетьманцев, Шевченко та інші, зареєстрували законопроект #4528 про знищення Закону про мову. Чергове знищення. Попередні ледве відбили.

Мова йде про те, що слуг відомо кого, дуже турбує обов'язкове обслуговування українського з 16 січня 2021 року. Зважаючи на істерику на всіх прокремлівських телепомийках, мова буде йти про скорочення або скасування цієї норми.

Слуг Зеленського аж коробить від Закону про мову. Аналогічно як коробить всіх промосковських ЗМІ разом з депутатами від ОПЗД Медведчука. Вони готові місяць за місяцем йти проти мовного закону та топтатися по Україні. Саме цих людей привів до влади особисто Зеленський, який і має нести за них відповідальність.

Відчуваю, що нас чекає ще один етап боротьби за мову, адже вся ця промосковська шобла не заспокоїться поки українська не буде знищена в Україні.
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21.12.2020 23:52 Відповісти
Ці слуги на чолі з бужанським та дубінським незабаром запропонують Україну відмінити. Зебіли, от побачите, доречі, це ваша заслуга теж. Саме ви у цьому винні.
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21.12.2020 23:55 Відповісти
Депутатів у товарний вагон і депортировати з України.
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22.12.2020 00:20 Відповісти
этот закон мертвый от рождения.
Все понимают что его невозможно выполнять, так зачем же выставлять себя на посмешище.
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22.12.2020 02:32 Відповісти
Чому неможливо виконати? Бо "семен" так хоче?
Семене, якщо відвідувач/отримувач_послуг наполягає на тому, щоб його обслуговували українською, а "офіціант_семен" не хоче перйти на українську, то яка проблема стягнути з "семена" передбачену Законом суму грошей?
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22.12.2020 09:07 Відповісти
А я хочу отменить Бужинского ,с такой фамилией ,не мудрено , 100% этнический украинец .🤦🤫🤔🤣🤣🤣 Как вы не поймёте ,страной должны управлять Украинцы и это не национализм ,просто им виднее, что нужно 🙂
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22.12.2020 04:04 Відповісти
Яша, если я в Израиле, в ресторане буду разговаривать с официантом на русском, что будет? Да если он и не поймет, из под земли найдут русскоговорящего и примут заказ. Ничего личного, просто бизнес. Ну у нас "назло бабушке отморожу уши", как обычно...
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22.12.2020 08:49 Відповісти
Не робіть з нас ідіотів. В Законі йдеться про те, що "офіціант" першим має звернутися до відвідувача українською. Якщо "антон" попросить обслужити його кацапською, то "офіціант", якщо володіє, має перейти на кацапську. Але якщо до відвідувача "офіціант" першою звертається кацапською, а відвідував просить перейти на українську, то після відмови "офіцанта" перейти на українську, настає відповідальність. Тому: до допи "антона" з "отмороженим_розумом".
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22.12.2020 09:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/422069 Не робіть з нас ідіотів.... Тому: до допи "антона" з "отмороженим_розумом".

Гидроцефал, а из вас и не нужно делать идиотов, это с рождения)) Я прекрасно понимаю кто. где и когда должен разговаривать на государственном языке и полностью это поддерживаю. А сказал это для тех, кто все везде решил запретить и впихнуть под себя. Как пример, написанное выше - "В нас все ще бояться словосполучення "заборона російської мови", "Я таким даю пораду...кажіть так - русскій язик - ета язик п.дарасав". Таким я скажу:"Зае***есь пыль глотать, в сырую погоду"
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22.12.2020 09:29 Відповісти
Дурнуватому "фафаєву" нема що відповісти? То прийдеться тобі, кацапорило, все таки звертатися першою українською та переходити на українську за вимогою, якщо працюєш в сфері надання послуг. І будеш "ґлотать" як не пишний. А ні -- то до кацапії.
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22.12.2020 10:29 Відповісти
Дыбил, я не работаю в "сфері надання послуг" и буду разговаривать так, как захочу, тем более ехать к тебе в Коломыю не сюбираюсь
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22.12.2020 12:00 Відповісти
а шо, денег нет? Бухаешь во дворе и там же срешь-блюешь?
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23.12.2020 21:59 Відповісти
Ще комусь треба пояснювати, на кого працюють зекремляді?!
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22.12.2020 07:09 Відповісти
забужанський має на увазі російську мову, він надзвичайно активно зайнявся цією. проблемою, Російська мова дуже часто асоціюється з написами, зробленими в громадських місцях.Сам забужанський як і його друг, мама якого любить швидкість, розказуючи про інших, вивчають анатомію людини не по латині а саме з позиції большого і могучего. Не на івриті ж їм говорити, однак скоро вони будуть говорити по циганські, як в Румунії.
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22.12.2020 07:58 Відповісти
Коли оштрафуєте Квартал-95 (з жіночим кварталом до купи) за російську мову, тоді й решту штрафуйте, барани.
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22.12.2020 09:04 Відповісти
Жидокацапи типу Бужанського відробляють тридцять срібняків, які їм платить паРаша!
Гниди підняли голови при зелебенських слугах і брешуть у всіх пропарашних ЗМІ і навіть в самій ВР!
Включиш телебачення і тільки біля п'яти телеканалів (5 канал, еспресо, наш) працюють державною мовою всі інші нахабно кацапською!
І їм треба ще і штрафи відмінити, а потім і сам закон!!!
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22.12.2020 10:39 Відповісти
Мова йде всього про сто українських слів, щоб в Україні відповідати українцю українською. А можливо і менше: "доброго дня", а не "драстє". "Що пан - пані бажає?" "Будете розраховуватися готівкою?" "З Вас триста гривень" "Дякую, приходьте ще". Але вони всі вперто не бажають розмовляти в Україні українською, але до української влади лізуть всі і тільки із числа малоросів і пхають туди своїх дітей. Але своїх дітей не відправляють в українські школи, плюють на українців і нашу мову, історію, культуру, а примушують нас нашою толерантістю вчити і розмовляти кацапською мовою.
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22.12.2020 10:47 Відповісти
бачиш російську щелепу - ламай.
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22.12.2020 11:21 Відповісти
Среди меня бытует мнение - всё, что содержится на государственные средства, т.е. с бюджетов всех уровней плюс все государственные предприятия, должны использовать исключительно украинский язык. Только не на такой, как, например, у Авакова, у которого украинский язык в зубах заостряёт - не володієш державною мовою - пішов у сраку.
Все решта - хоч на суахілі, аби копійка у кишеню капала, а звідти - податками у держскарбницю.
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23.12.2020 08:13 Відповісти
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