"Слуги народу" на чолі з Бужанським хочуть скасувати штрафи за російську мову у сфері обслуговування

28 депутатів фракції СН зареєстрували в Раді законопроєкт про скасування штрафів за недотримання мовного законодавства.

Йдеться про проєкт закону №4528, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед авторів законопроєкту, крім Бужанського, - Дубінський, Гетманцев, Качура, Брагар та інші "слуги народу".

Бужанський пише в Telegram-каналі, що давно збирався подати цей проєкт закону, але не хотів давати приводи для протестів перед ухваленням бюджету.

"Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес має працювати державною мовою, інакше штраф. Не маленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки і нічого більше, інші - регулюють ринок. Я не хочу нічого міняти частинами в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків", - написав він.

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На думку Бужанського, працівники сфери послуг мають право надавати послуги тією мовою, якою вони хочуть.

"Не треба розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, і шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо. Вони заплатили податки, і більше нічим нікому не зобов'язані, крім своїх сімей", - стверджує нардеп.

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