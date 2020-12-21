"Слуги народу" на чолі з Бужанським хочуть скасувати штрафи за російську мову у сфері обслуговування
28 депутатів фракції СН зареєстрували в Раді законопроєкт про скасування штрафів за недотримання мовного законодавства.
Йдеться про проєкт закону №4528, повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед авторів законопроєкту, крім Бужанського, - Дубінський, Гетманцев, Качура, Брагар та інші "слуги народу".
Бужанський пише в Telegram-каналі, що давно збирався подати цей проєкт закону, але не хотів давати приводи для протестів перед ухваленням бюджету.
"Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес має працювати державною мовою, інакше штраф. Не маленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки і нічого більше, інші - регулюють ринок. Я не хочу нічого міняти частинами в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків", - написав він.
На думку Бужанського, працівники сфери послуг мають право надавати послуги тією мовою, якою вони хочуть.
"Не треба розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, і шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо. Вони заплатили податки, і більше нічим нікому не зобов'язані, крім своїх сімей", - стверджує нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Другий референдум щодо державного суверенітету Квебеку відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 30 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 року. Ініціатором його стала правляча на той момент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Квебекська партія . Під час голосування з рекордно високою для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Квебеку явкою (93,5 % виборців), 2 308 360 (49,42 %) громадян висловилося за незалежність.
По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
Який =рівень= цієї кагальної шавки, таке і її =мнєніє=.
Про клієнтів ти нічого не чуло ?
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." (С) Говард Лавкрафт.
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пятница 16 апреля 2021 г. UTC
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Alex Gord
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"Найнебезпечніший ворог не колонізатор і окупант, а твій співвітчизник, підгодований окупантом" - Махатма Ганді.
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Під кінець року слуги Зеленського вирішили ще раз плюнути в обличчя всій країні та потоптатися по єдиній державній мові.
Одіозні депутати від СН, а це Бужанський, Дубінський, Качура, Брагар, Гетьманцев, Шевченко та інші, зареєстрували законопроект #4528 про знищення Закону про мову. Чергове знищення. Попередні ледве відбили.
Мова йде про те, що слуг відомо кого, дуже турбує обов'язкове обслуговування українського з 16 січня 2021 року. Зважаючи на істерику на всіх прокремлівських телепомийках, мова буде йти про скорочення або скасування цієї норми.
Слуг Зеленського аж коробить від Закону про мову. Аналогічно як коробить всіх промосковських ЗМІ разом з депутатами від ОПЗД Медведчука. Вони готові місяць за місяцем йти проти мовного закону та топтатися по Україні. Саме цих людей привів до влади особисто Зеленський, який і має нести за них відповідальність.
Відчуваю, що нас чекає ще один етап боротьби за мову, адже вся ця промосковська шобла не заспокоїться поки українська не буде знищена в Україні.
Все понимают что его невозможно выполнять, так зачем же выставлять себя на посмешище.
Семене, якщо відвідувач/отримувач_послуг наполягає на тому, щоб його обслуговували українською, а "офіціант_семен" не хоче перйти на українську, то яка проблема стягнути з "семена" передбачену Законом суму грошей?
Гидроцефал, а из вас и не нужно делать идиотов, это с рождения)) Я прекрасно понимаю кто. где и когда должен разговаривать на государственном языке и полностью это поддерживаю. А сказал это для тех, кто все везде решил запретить и впихнуть под себя. Как пример, написанное выше - "В нас все ще бояться словосполучення "заборона російської мови", "Я таким даю пораду...кажіть так - русскій язик - ета язик п.дарасав". Таким я скажу:"Зае***есь пыль глотать, в сырую погоду"
Гниди підняли голови при зелебенських слугах і брешуть у всіх пропарашних ЗМІ і навіть в самій ВР!
Включиш телебачення і тільки біля п'яти телеканалів (5 канал, еспресо, наш) працюють державною мовою всі інші нахабно кацапською!
І їм треба ще і штрафи відмінити, а потім і сам закон!!!
Все решта - хоч на суахілі, аби копійка у кишеню капала, а звідти - податками у держскарбницю.