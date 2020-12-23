УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9862 відвідувача онлайн
Новини Операція Об'єднаних сил
17 458 58

Україні повернули військовослужбовця ЗСУ Пупка, який перебував на окупованому Донбасі, - делегація в ТКГ. ФОТО

Україні повернули військовослужбовця ЗСУ Пупка, який перебував на окупованому Донбасі, - делегація в ТКГ. ФОТО

З окупованого Донбасу українській стороні сьогодні повернули військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ Олександра Пупка.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію "за обставинами, які встановлюються".

Україні повернули військовослужбовця ЗСУ Пупка, який перебував на окупованому Донбасі, - делегація в ТКГ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не залишаємо сподівань провести обмін утримуваними особами до кінця року, - Резніков

Автор: 

обмін (1157) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) ЗСУ (7564) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Дивно. 🙄 Хлопців тримають від 2014 року. Що це було?
показати весь коментар
23.12.2020 14:37
+18
Видать сепары решили что вреда в ЗСУ от него точно будет больше чем пользы
показати весь коментар
23.12.2020 15:01
+17
Добре що так швидко, а там побачимо.
показати весь коментар
23.12.2020 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре що так швидко, а там побачимо.
показати весь коментар
23.12.2020 14:35 Відповісти
Дивно. 🙄 Хлопців тримають від 2014 року. Що це було?
показати весь коментар
23.12.2020 14:37 Відповісти
Пообщал наверное что то
показати весь коментар
23.12.2020 15:21 Відповісти
Або взяли випадково свого шпигуна.
показати весь коментар
23.12.2020 15:35 Відповісти
Ты на ***** не тянешь, чмо
показати весь коментар
23.12.2020 14:57 Відповісти
бістро....
показати весь коментар
23.12.2020 14:40 Відповісти
Bistrot - современный бар, где подают и алкогольные напитки с закуской.
А мовою - швидко.
показати весь коментар
23.12.2020 15:04 Відповісти
Думаю, он не разгласил тайных секретов.
показати весь коментар
23.12.2020 15:01 Відповісти
У Шмарклі є секрети? 🤔 Від кацапів??!!! Від лохторат 73-відсоткового є.
показати весь коментар
23.12.2020 15:17 Відповісти
В НАС НЕМА СЕКРЕТІВ НА ВИСОКОМУ РІВНІ, А ЯКІ СЕКРЕТИ ЗНАЄ СОЛДАТ, СТРІЛЯТЬ ЗАБОРОНЕНО ЦЕ НЕ СЕКРЕТ ДЛЯ РОСІЯН, ОТ ВОНИ І ХОДЯТЬ В НАШІ ОКОПИ НЕНАЧЕ ДОДОМУ, ДОБРЕ ЩО СЕРЖАНТ ЖИВИЙ.
показати весь коментар
23.12.2020 15:37 Відповісти
Видать сепары решили что вреда в ЗСУ от него точно будет больше чем пользы
показати весь коментар
23.12.2020 15:01 Відповісти
Вову Парасюка теж відразу відпустили.
показати весь коментар
23.12.2020 15:02 Відповісти
Вова Поросюк був поранений у макитру
показати весь коментар
23.12.2020 15:57 Відповісти
А хто такий для них Вова Парасюк? Його просто не ідентифікували ті дятли, які його полонили.
показати весь коментар
23.12.2020 18:10 Відповісти
Завербували та повернули.
показати весь коментар
23.12.2020 15:41 Відповісти
А де куртка тепла вітровологоуловлююча?? Цікаво. Як людина кинувши автомат під дією психотропні взимку просто пішла без куртки і накидки
показати весь коментар
23.12.2020 15:56 Відповісти
Я все розумію -- кинув автомат, скинув бронік, скинув розгрузки а ось накидку і теплу куртку для чого скидувати? І чому не скинув штанів і гольф??
показати весь коментар
23.12.2020 16:01 Відповісти
а ты шо когда пьяный в ж.пу себя контролируешь? шо таких аватаров в армии не видел?
показати весь коментар
23.12.2020 16:05 Відповісти
Таких не видел. Особенно на 0. Поэтому и такие вопросы
показати весь коментар
23.12.2020 19:57 Відповісти
І взагалі Закрий ****** ******
показати весь коментар
23.12.2020 20:08 Відповісти
дядя, а я видел (широкино 16) аж двух. один из них у меня во взводе был...всем взводом в зелёнке ловили... так шо завали ка ты лучше....
показати весь коментар
23.12.2020 20:28 Відповісти
Що ж ти ловив в зеленке синянку?? І ще весь взвод. Так що написано тобі по темі. Закрий п....
показати весь коментар
23.12.2020 20:40 Відповісти
І якщо ти підкреслюєш один у тебе у взводі був, то ти як мінімум мамлей. І ти ****** весь взвод, широконо 16, погнав на розтяжки в зельонку із за аватара? Я не знаю що таке широконо 16. Може 16 км від широкино?
показати весь коментар
23.12.2020 20:46 Відповісти
ух какой ты грозный, да лейтенант (в политехе военка была) призвали через военкомат на год, командир взвода проводной связи пр своему ВУС. мы ту зеленку дядя задолго до подий с аватаром на пузе с катушками вдоль и поперек излазили поэтому прекрасно знали где что и как. а во взводе у меня аж 12 человек вместе со мной было..нашли мы этого у **** тогда под деревом укуреный кемарил отправили на след день в тыл. а тоже борзый был харьковчанин. и не надо мне воин тут про. нули лапшу наворачивать... не ты один и не ты последний!
показати весь коментар
23.12.2020 21:08 Відповісти
Ще раз для особо упоротих пишу і задають питання. Де ти і в яких іпінях тягнув з катушками провід будучи з цілим взводом зв'язківців в одному місці??? За 116 км від Широкино??
показати весь коментар
23.12.2020 21:33 Відповісти
А ще лейтенант😂😂😂. Ти б казліна для початку ознайомився з розподілом ВОС для ефективного ведення бою, а вже тоді писало.даже не сумніваюсь що в далеких іпінях скинувся взвод таких самих повзаючих і послав поки що ще не повзаючого за добавкою. А як той неповзаючий трохи розігнавши кров і отримавши насичення спиртним мозок, вирубився десь неподалік. І тут весь ваш взвод , не отримавши підкріплення та зрозумівши, що хтось когось кинув вирішив піти в пошуки. Оскільки передвигатися самостійно сил не було, сила тяжіння і з нею не поспориш, прийшлось повзти.
показати весь коментар
23.12.2020 21:45 Відповісти
І про свої героїчні подвиги з "пальвкою" і "тапиками" розповідати будеш десь в барі, або біля нього а не мені.
показати весь коментар
23.12.2020 21:56 Відповісти
ну ты фантаст бычара.... а я тебе про свои подвиги разве писал что то , а герой? ты видать такой продвинутый и из тех шо магазин в автомате рожком называет , а бронежилет плитоноской? нахватался куйни в тылу а сейчас про нули мне рассказывает. да были у меня и ТА-57 и Таи-43 и катушек с кабелем много. когда на дембель уезжал еле расчитался. а чем тебе связь не нравится воин? найпервейший орган управления, без нее в армии никуда? еще шо то мне про розподил Вос для "эффективного ведения боя" (долго смеялся... сам придумал а неуч? и шо там в этом "эффективном розподили" связи места нет? ты кто досвидченый сержант или прапор, что так ревностно к моему воинскому званию относишься? ну ты не переживай я же в запасе офицер и тебя драть не собираюсь... кстати от взвода тогда нас аватара искали человек 8 не больше остальные были заняты.... и делали мы это по приказу комбата, который меня за моего аватара- наркошу еще долго гнобил.... ну да дело прошлое... так шо не прав ты дядя... поверху куйни ,типа военной ,нахватался а теперь мне досвидченного паришь. может ты еще и своему комбату советовал как правильно оборону организовывать или наступательный бой? вот киздун веселый.....
показати весь коментар
23.12.2020 23:00 Відповісти
Дурко. Де ви шукали аватара по зельонці мені зрозуміло. Я тобі довів твердження своє, що будучи на лінії зіткнення, з того відео де він говорить що був під наркотою, що обідився на своїх і пішов до ******** через воду, це маячня розрахована на таких як ти. Це неможливо.багато фактів які навіть під наркотою не зробив би.
показати весь коментар
24.12.2020 07:45 Відповісти
Васьок, чесно кажучі мені по юух і той нарік якого ми шукали (мої хлопці казали що він коні двинув від дурі у своєму Харкові) і цей Пупко (хай йому грець). я тобі написав як воно було то так воно й було, мені повір сенсу не має шось прикрашати та брехати. а саме головне для чого я писав - шо б ти Васьок зрозумів що ти не один такий в ж о пу досвідчений і не треба носа дерти шо немов тільки я на нулі був а ви всі г і вно... погодся що таких як ти в Україні вже досить багато і кожен четвертий п'ятий має ту корку УБД і побував в тому АТО. в відділенні компанії мобільного зв'язку де я зараз працюю таких пацанів аж 28, на 6 грудня збирались я порахував. хтось на нулі а хто і далі.... ну то шо? як доля склалася так і було. для прикладу візьми авіаційний полк та військовий аеродром - там шо серед особового складу всі льотчики? ну так я те ж впевнений шо ти на нулі не розвідником був (вони так ніколи не вихваляються як ти вуйко). це я Васьок для того шо б ти зрозумів шо скромніше треба бути бо ти не один такий гарний воїн, є більш досвідчені та більш обізнані. і ще - як що тобі так подобається козиряти воєнними термінами ( які я так розумію ти сам собі вигадуєшь) та взагалі подобається військова служба - ну то йди у військовий ВНЗ будеш у майбутньому начальником Генштабу або командувачем СВ чи ВПС....а то як перднеш Васьок аж смішно. справжні військові читають та либу давлять від твоїх роздумів! до відзенья Васьок.
показати весь коментар
24.12.2020 12:17 Відповісти
Читати вмієш?? Ти обізвава людину аватаром, а в мене виникли сумніви щодо його самовільного переходу до сепарів. Нема накидки і підкладки. Значить зайшли на ОП і взяли двох сплячих. Одного задушили цього залишили для пропаганди. Командування мовчало. Щоб премії не позбутись. І я не вихваляюсь а пишу те що бачу по фактам. І я зрозумів твої слова, що в тебе весь взвод аватара шукав. І зрозумів де це було. Асистент думати а не пи.... Сати
показати весь коментар
24.12.2020 17:51 Відповісти
Вчись
показати весь коментар
24.12.2020 17:52 Відповісти
Сам написав що взвод зв'язківців.😁😁😁 В одному місці на ВОПі взводу зв'язківців апріорі не може бути. Смійтеся далі. шукачі аватарів. Одним не було чим зайнятись так синясили а інші їх шукали.
показати весь коментар
24.12.2020 17:55 Відповісти
І на сам кінець діалогу. Що вибиреш 3 км бігом,500 м плисти чи 600м повзти?
показати весь коментар
24.12.2020 18:10 Відповісти
виберу - на йух тебе надіслати вічний кулеметник разом з тим аватаром!
показати весь коментар
24.12.2020 18:24 Відповісти
Дебілушко ти, і навіть твоя бурса тобі не допомогла. Офіцер мля. 😁😁😁. Запаса😂😂😂
показати весь коментар
24.12.2020 18:30 Відповісти
бувай пе т ушник.... за контрактом.....
показати весь коментар
24.12.2020 19:43 Відповісти
😂😂😂😂
показати весь коментар
24.12.2020 20:14 Відповісти
Шаргль😂😂😂. Пргле фгрансе мсьйо Шаргль??😂😂
показати весь коментар
24.12.2020 20:20 Відповісти
я же говорю шо ты баран и неуч да видать даже ПТУ не закончил шмаркля. тот мой аватра -нарик хоть техникум связи успел. а ты со срочной на контракт а сейчас ментом или вертухаем да Васёк? а на куя учится???? и герой ты такой же нулевой киздун со смайликами (так только школьницы малолетние смайлики во все щели суют) . это ж надо имея при себе Интернет даже не глянул как по французки правильно Шарль пишется. позорник ты Васёк..... Помнишь был такой президент Франции Шарль де Голль - ну так лови из Википедии (если знаешь что это) - Шарль Андре́ Жозе́ф Мари́ де Голль (фр. Charles André Joseph Marie de Gaulle). так шо не Шарл я , дятел. ну и конечно пользуясь случаем посылаю тебя на йух еще раз! это уже последний!!!!
показати весь коментар
24.12.2020 21:06 Відповісти
То що ти послідній я вже в так зрозумів.😂😂😂. Повзти вже потеря за своїми аватарами.😂😂😂. Вже ***** черевко болить з тебе ржати. Шаргль😂😂😂
показати весь коментар
24.12.2020 21:14 Відповісти
*******. Я тя за тролю. Офіцегр Шагрль😀😀😀.
показати весь коментар
24.12.2020 21:24 Відповісти
и сколько лет ломится этому аватару за пьянство, самоволку и утерю оружия? поняли шо секретов не знает? или в учебке плохо учился?
показати весь коментар
23.12.2020 16:02 Відповісти
Сержанта нужно наградить - составил карту прохода минных полей, разведал обстановку по ту линию фронта, а напоследок, насрал на вражеской территории.
показати весь коментар
23.12.2020 16:09 Відповісти
По-моему, терры оказывали нашему пленнику "очень теплый прием". Обратила внимание, что у него берцы одеты на босу ногу. Надеюсь, кости пацану не поломали предложениями "Дружить"?
показати весь коментар
23.12.2020 16:23 Відповісти
Розшнуровані. Щоб не засуїцидився.
показати весь коментар
24.12.2020 18:12 Відповісти
Я кажу про те, що шкарпеток на ногах немає, світить голим тілом. Та і взагалі, хто його знає, аватар він чи невдаха, який впіймав "гав" і потрапив у полон.
показати весь коментар
24.12.2020 18:51 Відповісти
Сепари зрозуміли, що з аватара користі ніякоі, що він і так вже воювати не буде, а піде до цюпи, от і вирішили не тратити на дурня харчі. До армійського начальства давно мало б дійти, що алкашню і наркоманів не можна брати на контракт - користі ніякоі, а гімарой великий.
показати весь коментар
23.12.2020 16:43 Відповісти
Он, что брататься к сепарам ходил? Когда уже очистят передовые позиции от аватаров?
показати весь коментар
23.12.2020 17:52 Відповісти
Ой, а помните была история в Крыму - там через мост к сепарам перешёл солдат, даже видео было - чем это кончилось?
показати весь коментар
23.12.2020 18:22 Відповісти
Тем что на видео была другая погода чем на самом деле в то утро. И форма не по сезону. Монтаж. Уже обсудили и забыли. Видео постановочное склепали на несколько дней позже, и на нем у солдата всу был россицский головной убор
показати весь коментар
23.12.2020 21:12 Відповісти
І де ж тебе, Дурко, носило?
показати весь коментар
23.12.2020 19:33 Відповісти
Подтьоків на штанях немає. Так що як він переходив річку це маячня. Верхньої накидки нема,- це означає що її не було одягненого на собі в мороз.а те що СП сепари взяли тому що вони спали і тіпа ніхто не прийде більш за все виходить. Рядового задушили а цього для пропаганди залишили.
показати весь коментар
23.12.2020 20:06 Відповісти
целый ...и своим ходом...чудеса
показати весь коментар
23.12.2020 20:18 Відповісти
свой.
показати весь коментар
23.12.2020 22:46 Відповісти
 
 