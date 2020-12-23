Україні повернули військовослужбовця ЗСУ Пупка, який перебував на окупованому Донбасі, - делегація в ТКГ. ФОТО

З окупованого Донбасу українській стороні сьогодні повернули військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ Олександра Пупка.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію "за обставинами, які встановлюються".

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