Справу ексміністра Кожари передано до суду для розгляду по суті

Київська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра закордонних справ України, за фактом умисного вбивства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що в лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удару в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці.

На цей час досудове розслідування у зазначеному провадженні завершено.

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

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Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.