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Новости
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Дело экс-министра Кожары передано в суд для рассмотрения по существу

Дело экс-министра Кожары передано в суд для рассмотрения по существу

Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра иностранных дел Украины, по факту умышленного убийства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

На данный момент досудебное расследование в указанном производстве завершено.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

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Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Кожара Леонид (336) суд (25104) убийство (6486)


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Ну этого хоть посадите?
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23.12.2020 16:50 Ответить
Посадять. В президію ЗАЖОП...
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23.12.2020 16:57 Ответить
можна тільки собі уявити скільки влили зЄленомаси всім..., що лже фЄмідівцям залишиться тільки відмазати - за недостатністю доказів...
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23.12.2020 17:13 Ответить
Щоб не було написано "бывшего министра иностранных дел Украины"можна було б подумати що розборки гопоти.
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23.12.2020 17:14 Ответить
 
 