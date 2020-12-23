МЗС про "звинувачення" Марківа: СК РФ укотре виконує політичне замовлення
У Міністерстві закордонних справ України вважають, що постанова Слідчого комітету РФ з висунення "звинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві і оголошення його в міжнародний розшук є нікчемною.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Це стосується і питання використання Інтерполу для політично мотивованих переслідувань", - сказав він у коментарі агентству.
Він підкреслив, що Міністерство закордонних справ України повною мірою виконає свої функції і забезпечить захист прав і інтересів громадян України.
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