УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8509 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 130 8

МЗС про "звинувачення" Марківа: СК РФ укотре виконує політичне замовлення

МЗС про

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що постанова Слідчого комітету РФ з висунення "звинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві і оголошення його в міжнародний розшук є нікчемною.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Це стосується і питання використання Інтерполу для політично мотивованих переслідувань", - сказав він у коментарі агентству.

Він підкреслив, що Міністерство закордонних справ України повною мірою виконає свої функції і забезпечить захист прав і інтересів громадян України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією: "Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Віталія"

Автор: 

МЗС (4137) Слідком рф (194) Марків Віталій (178) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно оголосити юстицію в росії терористичним інструментом міжнародного терориста путіна і закликати світову спільноту припинити правову допомогу путіну та його терористичним органам юстиції.
показати весь коментар
23.12.2020 17:28 Відповісти
Макаки совсем потеряли берега. Я обьявляю в розыск Вову Пу.
показати весь коментар
23.12.2020 17:29 Відповісти
этих безмозглых обезьян разрывает от то что они ничего не могут поделать-дело Маркива подорвало конкретно авторитет рашки в мире-
показати весь коментар
23.12.2020 17:39 Відповісти
МИД а когда ты сделаешь заявление КТО в зажОПУ выполняет политический заказ рашистов?
показати весь коментар
23.12.2020 17:53 Відповісти
МЗС про "звинувачення" Марківа: СК РФ укотре виконує політичне замовлення - Цензор.НЕТ 1814
показати весь коментар
23.12.2020 18:01 Відповісти
в четветом нанорейхе качаны заклинили в кукушке наглухо...это триперно
показати весь коментар
23.12.2020 18:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
23.12.2020 20:32 Відповісти
Кацапи облажалися в Італії, тепер скавчать з "історічєской"... резервація наволочі.
показати весь коментар
24.12.2020 08:15 Відповісти
 
 