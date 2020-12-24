Підстав повністю закривати авіасполучення з Великою Британією зараз немає, - Кулеба. ВIДЕО

На даний момент немає підстав повністю закривати авіасполучення між Україною і Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас на даний момент дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму, авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою. Ми уважно стежимо за розвитком дискусії щодо нового штаму в ЄС і зараз не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією", - сказав голова МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що якщо рівень загрози істотно підвищиться, Україна знову подивиться на це питання.

"Але зараз я вважаю, що ми не повинні приймати рішення поспішно тільки тому, що хтось його теж прийняв, ми повинні мати свою політику, зважувати свої ризики і вплив того чи іншого явища конкретно на нашу країну", - пояснив міністр

За словами Кулеби, після першої хвилі країн, які миттєво встановили заборону на польоти з Великою Британією, цей список не розширюється, другої хвилі не було.

"Таку заборону встановили країни, які перш за все мають найбільш динамічний і великий пасажиропотік із Британією. Це або сусіди, або країни англосаксонського світу. Тому зрозуміло, що напередодні свят вони відчули особливу загрозу від новин, які прозвучали з Великої Британії", - пояснив міністр.

Новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британської охорони здоров'я, він на 70% більш заразний, проте поки немає свідчень того, що він більш смертоносний.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

На цей момент уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників з Британії. Водночас Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією.

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