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Новини Коронавірус і карантин
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Підстав повністю закривати авіасполучення з Великою Британією зараз немає, - Кулеба. ВIДЕО

На даний момент немає підстав повністю закривати авіасполучення між Україною і Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас на даний момент дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму, авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою. Ми уважно стежимо за розвитком дискусії щодо нового штаму в ЄС і зараз не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією", - сказав голова МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що якщо рівень загрози істотно підвищиться, Україна знову подивиться на це питання.

"Але зараз я вважаю, що ми не повинні приймати рішення поспішно тільки тому, що хтось його теж прийняв, ми повинні мати свою політику, зважувати свої ризики і вплив того чи іншого явища конкретно на нашу країну", - пояснив міністр

За словами Кулеби, після першої хвилі країн, які миттєво встановили заборону на польоти з Великою Британією, цей список не розширюється, другої хвилі не було.

"Таку заборону встановили країни, які перш за все мають найбільш динамічний і великий пасажиропотік із Британією. Це або сусіди, або країни англосаксонського світу. Тому зрозуміло, що напередодні свят вони відчули особливу загрозу від новин, які прозвучали з Великої Британії", - пояснив міністр.

Новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британської охорони здоров'я, він на 70% більш заразний, проте поки немає свідчень того, що він більш смертоносний.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

На цей момент уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників з Британії. Водночас Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією.

Також читайте: Україна не буде вводити обмеження на авіасполучення на час свят, - Кулеба

Велика Британія (5602) карантин (18172) авіасполучення (3073) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
беня не велит. Денежки с неба не падают сами. Туда лететь надо за ними.
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24.12.2020 11:49
+2
Одни дыбилы во власти!!! В Китае вспышка коронавируса и люди заражаются и дохнут - с Китаем оснований закрывать авиасообщения нету. В Великобритании выявлен мутировавший коронавирус, который в 3 раза опаснее - оснований закрывать авиасообщения нету. Странно, но иногда возникает чувство, что власти целенаправленно хотят убить народ...
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24.12.2020 13:08
+1
Правильно. Ведь олимпийские мастера по спорту почти победили пандемию. Никакой угрозы нет.
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24.12.2020 11:52
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беня не велит. Денежки с неба не падают сами. Туда лететь надо за ними.
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24.12.2020 11:49 Відповісти
Это или соседи, или страны англосаксонского мира. Источник: https://censor.net/ru/n3238875\\\\\

поэтому, как и весной - приезжай.те, вам тут рады те
Чет этой Кулебы стало многовно востях.
потом скажет так:
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24.12.2020 11:51 Відповісти
Правильно. Ведь олимпийские мастера по спорту почти победили пандемию. Никакой угрозы нет.
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24.12.2020 11:52 Відповісти
команды на закрытие из лондона ще не поступило, потому и терпят
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24.12.2020 11:53 Відповісти
заказчик из Лондона вчера сказал, что уже летят на карпорат в Буковель. Т.к. Альпы им Французы закрыли. Так, что ждите новую прошивку в Буковеле на новогодние праздники.
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24.12.2020 11:57 Відповісти
дурак
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24.12.2020 12:01 Відповісти
Ну как же нет основания,раз ряд стран закрыли небо,значит основания есть или пойдём по пути непоправимых ошибок некоторых стран ждавших коллективный иммунитет?
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24.12.2020 12:05 Відповісти
Понятно с вами...а ничего,что прибабахнутые слуги ,после Лондонов,по приколу в маршрутках катаются -лизка псих тому пример?...
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24.12.2020 12:05 Відповісти
А европейцы дураки закрыли сообщение с Великобританией? Ну да. Чем больше в Украине будет калапс тем быстрее Европа сжалится и даст нам очередной кредит
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24.12.2020 12:12 Відповісти
Так и говорите, что наши казнокрады боятся что не смогут полететь на новогодние праздники к себе домой в Лондон. А то что в Украине после етого будет жопа так ето проблемы бедняков
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24.12.2020 12:14 Відповісти
Звичайно не має підстав, там гаманець хабадної олігархії, ба і Лєра там аблігація . Як можна закривати, і новий штам КОВИДУ треба 73 процентам кріпаків в Україну привезти, прямо щоб свіженький був з Імперського коледжу це парувати буде як піца.
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24.12.2020 12:17 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕОБХОДИМО ЗАБЛОКИРОВАТЬ В АНГЛИИ КОРРУПЦИОННЫЕ СЧЕТА ЧИНОВНИКОВ !!!
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24.12.2020 12:17 Відповісти
Израиль никогда бы не закрыл границы, если б не было угрозы.
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24.12.2020 12:17 Відповісти
кулеба ждет не дождется новой заразы, вот что откаты с аптек делают
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24.12.2020 12:47 Відповісти
Одни дыбилы во власти!!! В Китае вспышка коронавируса и люди заражаются и дохнут - с Китаем оснований закрывать авиасообщения нету. В Великобритании выявлен мутировавший коронавирус, который в 3 раза опаснее - оснований закрывать авиасообщения нету. Странно, но иногда возникает чувство, что власти целенаправленно хотят убить народ...
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24.12.2020 13:08 Відповісти
Когда новый штамм завезут, тогда будут...
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24.12.2020 13:51 Відповісти
"Кулеба подчеркнул, что если уровень угрозы существенно повысится, Украина снова посмотрит на этот вопрос". То есть, когда этот новый сверхзаразный штамм вовсю пойдёт гулять по Украине, то тогда они только посмотрят и подумают... Ну ведь это же настоящие враги народа. Притом, если бы речь шла не о Британии, а о менее влиятельной стране, то авиасообщение перекрыли бы без проволочек. И это чмо ещё что-то вякает о независимой политике....
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24.12.2020 14:24 Відповісти
Нам еще для полного счастья нового штамма только не хватает. Пусть везут авиацией. Интересно,а откуда у нас такая уверенность в собственных силах? Может у нас самая мощная медицина в Европе? Или мы обеспечиваем весь мир вакциной собственного изготовления? Пока я наблюдаю только унизительные попытки выпросить ее у других стран, которым,кстати,она нужна сама. В простонародье это называется попрошайничеством и за это ругала бабушка в детстве.Может проще вытягивать ножки по одежке и закрыть страну,этим, хоть как -то обезопасив своих граждан?
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24.12.2020 14:39 Відповісти
Целый,так называемый,министр и тот довбойоб(слово не моё)
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24.12.2020 15:06 Відповісти
все кругом - придурки, один кулеба - граф монте кристо....
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24.12.2020 15:32 Відповісти
 
 