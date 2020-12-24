УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5673 відвідувача онлайн
Новини
475 5

У Макрона більше немає симптомів COVID-19. Найближчим часом він припинить самоізоляцію

У Макрона більше немає симптомів COVID-19. Найближчим часом він припинить самоізоляцію

У президента Франції Емманюеля Макрона більше немає симптомів COVID-19.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У президента республіки до сьогодні немає симптомів COVID-19. Відповідно до чинних санітарних правил, самоізоляція президента може, таким чином, завершитися після закінчення семи днів", - наводять французькі ЗМІ повідомлення Єлисейського палацу.

Таким чином, найближчим часом Макрон, як очікується, зможе відновити роботу у звичайному режимі.

Також читайте: У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на коронавірус Макрона: Симптоми не заважають виконанню функцій

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що президент Франції Макрон захворів на коронавірус. Пізніше стало відомо, що деякі європейські лідери пішли на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в Макрона.

Автор: 

Франція (3078) Макрон Емманюель (1465) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хосподи, мені от тут здалося, що він припинить "самоіснування"
показати весь коментар
24.12.2020 12:43 Відповісти
Ну теперь и бабусю свою сможет порадовать вечерком)))
показати весь коментар
24.12.2020 12:43 Відповісти
по три дня болеют. Они что-то знают
показати весь коментар
24.12.2020 12:47 Відповісти
Цей аж цілий тиждень хворів.
показати весь коментар
24.12.2020 13:35 Відповісти
И дальше что, продолжит вылизывать пуйлу?
показати весь коментар
24.12.2020 13:07 Відповісти
 
 