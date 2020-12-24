У Макрона більше немає симптомів COVID-19. Найближчим часом він припинить самоізоляцію
У президента Франції Емманюеля Макрона більше немає симптомів COVID-19.
Про це повідомили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У президента республіки до сьогодні немає симптомів COVID-19. Відповідно до чинних санітарних правил, самоізоляція президента може, таким чином, завершитися після закінчення семи днів", - наводять французькі ЗМІ повідомлення Єлисейського палацу.
Таким чином, найближчим часом Макрон, як очікується, зможе відновити роботу у звичайному режимі.
Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що президент Франції Макрон захворів на коронавірус. Пізніше стало відомо, що деякі європейські лідери пішли на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в Макрона.
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Alexey Timofeev #468147
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