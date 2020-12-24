Ми не отримували від РФ запиту щодо Марківа, - голова Нацполіції Клименко

Національна поліція України не отримувала запиту щодо видачі нацгвардійця Віталія Марківа в зв'язку з кримінальною справою, що розслідується Слідчим комітетом РФ стосовно вбивства росіянина Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Ми такого запиту не отримували", - зазначив він. І додав, відповідаючи на уточнююче запитання, чи планують співпрацювати зі Слідчим комітетом РФ: "Поліція завжди діє в рамках законодавства. Як внутрішнього, так і міжнародного. Політичних заяв я робити не хочу, але особисто дуже радий тому, що завдяки наполегливості міністра Авакова і виконану величезну роботу, в тому числі і слідчих Нацполіції, вдалося звільнити Марківа і повернути його додому".

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдав апеляційний суд Мілана.

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