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Ми не отримували від РФ запиту щодо Марківа, - голова Нацполіції Клименко

Ми не отримували від РФ запиту щодо Марківа, - голова Нацполіції Клименко
Фото: mvs.gov.ua

Національна поліція України не отримувала запиту щодо видачі нацгвардійця Віталія Марківа в зв'язку з кримінальною справою, що розслідується Слідчим комітетом РФ стосовно вбивства росіянина Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Ми такого запиту не отримували", - зазначив він. І додав, відповідаючи на уточнююче запитання, чи планують співпрацювати зі Слідчим комітетом РФ: "Поліція завжди діє в рамках законодавства. Як внутрішнього, так і міжнародного. Політичних заяв я робити не хочу, але особисто дуже радий тому, що завдяки наполегливості міністра Авакова і виконану величезну роботу, в тому числі і слідчих Нацполіції, вдалося звільнити Марківа і повернути його додому".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдав апеляційний суд Мілана

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про "звинувачення" Марківа: СК РФ укотре виконує політичне замовлення

Нацполіція (15193) Клименко (283) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+9
Ну а якби отримали,то що,видали б? Нахєра взагалі все це коментувати начальнику паліції?
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24.12.2020 15:40
+2
Ой, ой, як смачно поцьомали Авакова.
Лідер, яких пошукати, ага..
Першою ж справою вбив Сашка Білого.
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24.12.2020 15:20
+2
Не получили запроса? Обидно, нет повода громко нахер послать.
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24.12.2020 15:33
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Ой, ой, як смачно поцьомали Авакова.
Лідер, яких пошукати, ага..
Першою ж справою вбив Сашка Білого.
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24.12.2020 15:20 Відповісти
шила в рюкзаке не утаишь
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24.12.2020 15:22 Відповісти
так вони ж нібито в інтерпол подали..
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Не получили запроса? Обидно, нет повода громко нахер послать.
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24.12.2020 15:33 Відповісти
Ну а якби отримали,то що,видали б? Нахєра взагалі все це коментувати начальнику паліції?
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24.12.2020 15:40 Відповісти
Действительно, надо каждый неполученный запрос из рашки комментировать?
Рецидивист Васька Косой послал участкового на три буквы. МВД не планирует экстренной командировки сотрудника.
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24.12.2020 15:55 Відповісти
нівінаватая я он сам прішол...
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24.12.2020 15:41 Відповісти
Хто?
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24.12.2020 15:49 Відповісти
а получіте і шо...?
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24.12.2020 15:46 Відповісти
Нахер громко пошлемо
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24.12.2020 15:50 Відповісти
так МЫ и не получим! Получит Интерпол! И вот в этом случае надо мокшан бить по носу газеткой и показывать их говняную сущность всем!
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24.12.2020 16:08 Відповісти
Какая неожиданность: Мордор забыл сообщить Клименко, что планирует очередную подлость. Но Клименко не прост, он не делает "политических заявлений". В общем-то он никаких заявлений не делает, пока хозяин команду не даст, но то такое ...
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24.12.2020 16:09 Відповісти
Пора бы уже забить длинный и толстый болт с левой резьбой на кацапские запросы, даже ч/з Интерпол. Государство - террорист не должно чего то требовать по закону. Идут они лесом.....
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24.12.2020 17:11 Відповісти
 
 