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Новости
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Мы не получали от РФ запрос по Маркиву, - глава Нацполиции Клименко

Мы не получали от РФ запрос по Маркиву, - глава Нацполиции Клименко
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины не получала запрос относительно выдачи нацгвардейца Виталия Маркива в связи с уголовным делом, которое расследуется Следственным комитетом РФ по убийству россиянина Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы такого запроса не получали", - отметил он. И добавил, отвечая на уточняющий вопрос, планируют ли сотрудничать со Следственным комитетом РФ: "Полиция всегда действует в рамках законодательства. Как внутреннего, так и международного. Политических заявлений я делать не хочу, но лично очень рад тому, что благодаря неотступности министра Авакова и проделанной огромной работе, в том числе и следователей Нацполиции, удалось освободить Маркива и вернуть его домой".

Полную версию интервью читайте здесь.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива в деле по убийству Андрея Миронова, который был переводчиком Роккелли и находился вместе с ним в день гибели. А 23 декабря Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД об "обвинении" Маркиву: СК РФ в очередной раз выполняет политический заказ

Автор: 

Нацполиция (16487) Клименко (365) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+9
Ну а якби отримали,то що,видали б? Нахєра взагалі все це коментувати начальнику паліції?
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24.12.2020 15:40
+2
Ой, ой, як смачно поцьомали Авакова.
Лідер, яких пошукати, ага..
Першою ж справою вбив Сашка Білого.
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24.12.2020 15:20
+2
Не получили запроса? Обидно, нет повода громко нахер послать.
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24.12.2020 15:33
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Ой, ой, як смачно поцьомали Авакова.
Лідер, яких пошукати, ага..
Першою ж справою вбив Сашка Білого.
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24.12.2020 15:20 Ответить
шила в рюкзаке не утаишь
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24.12.2020 15:22 Ответить
так вони ж нібито в інтерпол подали..
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24.12.2020 15:27 Ответить
Не получили запроса? Обидно, нет повода громко нахер послать.
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24.12.2020 15:33 Ответить
Ну а якби отримали,то що,видали б? Нахєра взагалі все це коментувати начальнику паліції?
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24.12.2020 15:40 Ответить
Действительно, надо каждый неполученный запрос из рашки комментировать?
Рецидивист Васька Косой послал участкового на три буквы. МВД не планирует экстренной командировки сотрудника.
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24.12.2020 15:55 Ответить
нівінаватая я он сам прішол...
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24.12.2020 15:41 Ответить
Хто?
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24.12.2020 15:49 Ответить
а получіте і шо...?
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24.12.2020 15:46 Ответить
Нахер громко пошлемо
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24.12.2020 15:50 Ответить
так МЫ и не получим! Получит Интерпол! И вот в этом случае надо мокшан бить по носу газеткой и показывать их говняную сущность всем!
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24.12.2020 16:08 Ответить
Какая неожиданность: Мордор забыл сообщить Клименко, что планирует очередную подлость. Но Клименко не прост, он не делает "политических заявлений". В общем-то он никаких заявлений не делает, пока хозяин команду не даст, но то такое ...
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24.12.2020 16:09 Ответить
Пора бы уже забить длинный и толстый болт с левой резьбой на кацапские запросы, даже ч/з Интерпол. Государство - террорист не должно чего то требовать по закону. Идут они лесом.....
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24.12.2020 17:11 Ответить
 
 