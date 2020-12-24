Мы не получали от РФ запрос по Маркиву, - глава Нацполиции Клименко

Национальная полиция Украины не получала запрос относительно выдачи нацгвардейца Виталия Маркива в связи с уголовным делом, которое расследуется Следственным комитетом РФ по убийству россиянина Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы такого запроса не получали", - отметил он. И добавил, отвечая на уточняющий вопрос, планируют ли сотрудничать со Следственным комитетом РФ: "Полиция всегда действует в рамках законодательства. Как внутреннего, так и международного. Политических заявлений я делать не хочу, но лично очень рад тому, что благодаря неотступности министра Авакова и проделанной огромной работе, в том числе и следователей Нацполиции, удалось освободить Маркива и вернуть его домой".

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива в деле по убийству Андрея Миронова, который был переводчиком Роккелли и находился вместе с ним в день гибели. А 23 декабря Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск.

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