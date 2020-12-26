"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько

Керівниця Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько не відкидає можливість фальсифікації під час роботи зимової сесії ПАРЄ в онлайн-режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це парламентарка заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Робота ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізована, адже ти не можеш бути там фізично. Але ми працюємо в комітетах, ми працюємо в політичних групах", - розповіла Ясько.

Серед досить важливих точкових перемог української парламентської делегації у ПАРЄ Ясько зазначила, наприклад, доповідь щодо кримських татар: "Ми змогли зробити так, щоб Меджеліс було представлено в обговоренні".

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На запитання, чому нині фактично паралізовано роботу ПАРЄ, українські парламентарі не можуть там бути присутніми фізично, Ясько відповіла: "Це пов’язано з коронавірусом, адже нам потрібно бути присутніми там... У дуже багатьох країн - обмеження, локдауни. У січні в нас буде гібридна сесія. Ми плануємо, до речі, їхати, українська делегація. Але країни, зокрема Велика Британія, у них, найімовірніше, буде дуже обмежене представництво. Так, всі будуть підключатися онлайн", - зазначила Ясько.

За її словами, на січневій сесії ПАРЄ розглядатимуть і кадрові питання. "Питання різні розглядатимуть. Нам треба голосувати. Будуть вибори на різні посади, наприклад обиратимуть заступника генсекретаря, хто очолить секретаріат ПАРЄ. Це політичні досить посади, за які фізично треба голосувати. Пов'язані з інформаційною безпекою. Я неодноразово у ПАРЄ, коли онлайн виступала, то коли натискала кнопочку, що мені треба виступити, цей запит кудись зникав. Не знаю чому", - сказала Ясько.

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