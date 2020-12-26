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"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько

Керівниця Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько не відкидає можливість фальсифікації під час роботи зимової сесії ПАРЄ в онлайн-режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це парламентарка заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Робота ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізована, адже ти не можеш бути там фізично. Але ми працюємо в комітетах, ми працюємо в політичних групах", - розповіла Ясько.

Серед досить важливих точкових перемог української парламентської делегації у ПАРЄ Ясько зазначила, наприклад, доповідь щодо кримських татар: "Ми змогли зробити так, щоб Меджеліс було представлено в обговоренні".

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На запитання, чому нині фактично паралізовано роботу ПАРЄ, українські парламентарі не можуть там бути присутніми фізично, Ясько відповіла: "Це пов’язано з коронавірусом, адже нам потрібно бути присутніми там... У дуже багатьох країн -  обмеження, локдауни. У січні в нас буде гібридна сесія. Ми плануємо, до речі, їхати, українська делегація. Але країни, зокрема Велика Британія, у них, найімовірніше, буде дуже обмежене представництво. Так, всі будуть підключатися онлайн", - зазначила Ясько.

За її словами, на січневій сесії ПАРЄ розглядатимуть і кадрові питання. "Питання різні розглядатимуть. Нам треба голосувати. Будуть вибори на різні посади, наприклад обиратимуть заступника генсекретаря, хто очолить секретаріат ПАРЄ. Це політичні досить посади, за які фізично треба голосувати. Пов'язані з інформаційною безпекою. Я неодноразово у ПАРЄ, коли онлайн виступала, то коли натискала кнопочку, що мені треба виступити, цей запит кудись зникав. Не знаю чому", - сказала Ясько.

Читайте також: Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ, - Ясько

Автор: 

ПАРЄ (848) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+10
"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 7098
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26.12.2020 17:34
+4
Вона вважала що потрібно виступити ,а вони вважали що її не варте слухати !!)))
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26.12.2020 17:14
+4
Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько...

"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 8153

как можно воспринимать серьезно слова этой милой деточки ?
(уже молчу... как она туда попала)))
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26.12.2020 18:16
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Полностью инверсированы и работают на людоедов.
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26.12.2020 17:13 Відповісти
Вона вважала що потрібно виступити ,а вони вважали що її не варте слухати !!)))
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26.12.2020 17:14 Відповісти
"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована" ? Неужели такая потеря? Разве что для так называемых ... членов делегации - "сиди дома не гуляй" по заграницам...
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26.12.2020 17:18 Відповісти
"Нехай щастить!"!!!)))
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26.12.2020 17:21 Відповісти
Ясько это та, которая живет с Михо? (притом что Михо официально женат)
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26.12.2020 17:21 Відповісти
Михо и Лиза. У Саакашвили роман с нардепом от "Слуги народа" Ясько Пара живет вместе в загородном доме в Лесниках
https://strana.ua/hgraph/authors/48.html Варвара Квитка , https://strana.ua/hgraph/authors/1132.html Юлия Корзун 17:18, https://strana.ua/archive/day=2020-11-27.html 27 ноября 2020 Ну почему так, даже вроде нормальные из Слуг все равно в говне? Карьера? Михо многому научит? Михо сам в говне - все равно уж?
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26.12.2020 17:23 Відповісти
поймала кыцька мышу:
- мыша, жить хочешь?
- а ето смотря с кем...
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26.12.2020 17:50 Відповісти
михуил нашел очередное счастье ? ))))
"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 8774

...
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26.12.2020 18:17 Відповісти
Ясько , слухай шо Куприк каже .

путен купил это смешную конторку ПАСЕ с потрохами . Ферштейн , не
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26.12.2020 17:25 Відповісти
Скільки міг випити Удовенко, і чим брав Порошенко: МЗС - від очевидця.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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26.12.2020 17:32 Відповісти
"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 7098
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26.12.2020 17:34 Відповісти
та лет 16 уже - и ето тоже новость?

и причем тут вирус?
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26.12.2020 17:46 Відповісти
Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько...

"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 8153

как можно воспринимать серьезно слова этой милой деточки ?
(уже молчу... как она туда попала)))
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26.12.2020 18:16 Відповісти
досить милий такий хом'як)
для хом'яка перемога -це просто те, що його помітять та не затопчуть ненароком
"например, доклад по крымским татарам: "Мы смогли сделать так, чтобы Меджлис был представлен в обсуждении".Источник: https://censor.net/ru/n3239207"
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26.12.2020 18:20 Відповісти
Ви не дивіться що вона погано вдягнута, вона не погано вихована.говорить те що їй написано.
Московія прагне знівілювати Европейські структури управління....ЇЇ казання л"ються на цей млин!!!!!!!
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26.12.2020 19:14 Відповісти
А ЭТО ВЫГОДНО РОССИИ ПОСЛЕ ЕЁ ПРЕСТУПЛЕНИЙ !!! А ЗНАЧИТ И COVID 19 ЭТО РОССИЙСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
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27.12.2020 14:57 Відповісти
 
 