"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована", - Ясько

Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько допускае возможные фальсификации во время работы зимней сессии ПАСЕ в онлайн-режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом парламентарий заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована, потому что ты не можешь быть там физически. Но мы работаем в комитетах, мы работаем в политических группах", - рассказала Ясько.

Среди достаточно важных точечных побед украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ясько отметила, например, доклад по крымским татарам: "Мы смогли сделать так, чтобы Меджлис был представлен в обсуждении".

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На вопрос, почему сейчас фактически парализована работа ПАСЕ, украинские парламентарии не могут там присутствовать физически, Ясько ответила: "Это связано с коронавирусом, потому что нам нужно присутствовать там... У очень многих стран - у них ограничения, локдауны. В январе у нас будет гибридная сессия. Мы планируем, кстати, ехать, украинская делегация. Но страны - например, Великобритания. У них, скорее всего, будет очень ограниченное представительство. Да, все будут подключаться онлайн", - отметила Ясько.

По ее словам, на январской сессии ПАСЕ будут рассматривать и кадровые вопросы. "Вопросы разные будут рассматриваться, Нам надо голосовать, будут выборы на различные должности, например, будут избираться заместитель генсекретаря, кто возглавляет секретариат ПАСЕ. Это политические должности, за которые физически надо голосовать. Связанные с информационной безопасностью. Я не один раз в ПАСЕ, когда онлайн выступала, то когда нажимала кнопочку, что мне надо выступить, этот запрос куда-то исчезал. Не знаю почему", - сказала Ясько.

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