РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11289 посетителей онлайн
Новости
7 344 17

"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована", - Ясько

Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько допускае возможные фальсификации во время работы зимней сессии ПАСЕ в онлайн-режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом парламентарий заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована, потому что ты не можешь быть там физически. Но мы работаем в комитетах, мы работаем в политических группах", - рассказала Ясько.

Среди достаточно важных точечных побед украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ясько отметила, например, доклад по крымским татарам: "Мы смогли сделать так, чтобы Меджлис был представлен в обсуждении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ проведет заседание по делу об отравлении Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat

На вопрос, почему сейчас фактически парализована работа ПАСЕ, украинские парламентарии не могут там присутствовать физически, Ясько ответила: "Это связано с коронавирусом, потому что нам нужно присутствовать там... У очень многих стран - у них ограничения, локдауны. В январе у нас будет гибридная сессия. Мы планируем, кстати, ехать, украинская делегация. Но страны - например, Великобритания. У них, скорее всего, будет очень ограниченное представительство. Да, все будут подключаться онлайн", - отметила Ясько.

По ее словам, на январской сессии ПАСЕ будут рассматривать и кадровые вопросы. "Вопросы разные будут рассматриваться, Нам надо голосовать, будут выборы на различные должности, например, будут избираться заместитель генсекретаря, кто возглавляет секретариат ПАСЕ. Это политические должности, за которые физически надо голосовать. Связанные с информационной безопасностью. Я не один раз в ПАСЕ, когда онлайн выступала, то когда нажимала кнопочку, что мне надо выступить, этот запрос куда-то исчезал. Не знаю почему", - сказала Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ, - Ясько

Автор: 

ПАСЕ (1667) Елизавета Ясько (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 7098
показать весь комментарий
26.12.2020 17:34
+4
Вона вважала що потрібно виступити ,а вони вважали що її не варте слухати !!)))
показать весь комментарий
26.12.2020 17:14
+4
Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько...

"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 8153

как можно воспринимать серьезно слова этой милой деточки ?
(уже молчу... как она туда попала)))
показать весь комментарий
26.12.2020 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почти
Полностью инверсированы и работают на людоедов.
показать весь комментарий
26.12.2020 17:13 Ответить
Вона вважала що потрібно виступити ,а вони вважали що її не варте слухати !!)))
показать весь комментарий
26.12.2020 17:14 Ответить
"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована" ? Неужели такая потеря? Разве что для так называемых ... членов делегации - "сиди дома не гуляй" по заграницам...
показать весь комментарий
26.12.2020 17:18 Ответить
"Нехай щастить!"!!!)))
показать весь комментарий
26.12.2020 17:21 Ответить
Ясько это та, которая живет с Михо? (притом что Михо официально женат)
показать весь комментарий
26.12.2020 17:21 Ответить
Михо и Лиза. У Саакашвили роман с нардепом от "Слуги народа" Ясько Пара живет вместе в загородном доме в Лесниках
https://strana.ua/hgraph/authors/48.html Варвара Квитка , https://strana.ua/hgraph/authors/1132.html Юлия Корзун 17:18, https://strana.ua/archive/day=2020-11-27.html 27 ноября 2020 Ну почему так, даже вроде нормальные из Слуг все равно в говне? Карьера? Михо многому научит? Михо сам в говне - все равно уж?
показать весь комментарий
26.12.2020 17:23 Ответить
поймала кыцька мышу:
- мыша, жить хочешь?
- а ето смотря с кем...
показать весь комментарий
26.12.2020 17:50 Ответить
михуил нашел очередное счастье ? ))))
"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 8774

...
показать весь комментарий
26.12.2020 18:17 Ответить
Ясько , слухай шо Куприк каже .

путен купил это смешную конторку ПАСЕ с потрохами . Ферштейн , не
показать весь комментарий
26.12.2020 17:25 Ответить
Скільки міг випити Удовенко, і чим брав Порошенко: МЗС - від очевидця.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
26.12.2020 17:32 Ответить
"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 7098
показать весь комментарий
26.12.2020 17:34 Ответить
та лет 16 уже - и ето тоже новость?

и причем тут вирус?
показать весь комментарий
26.12.2020 17:46 Ответить
Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько...

"Роботу ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізовано", - Ясько - Цензор.НЕТ 8153

как можно воспринимать серьезно слова этой милой деточки ?
(уже молчу... как она туда попала)))
показать весь комментарий
26.12.2020 18:16 Ответить
досить милий такий хом'як)
для хом'яка перемога -це просто те, що його помітять та не затопчуть ненароком
"например, доклад по крымским татарам: "Мы смогли сделать так, чтобы Меджлис был представлен в обсуждении".Источник: https://censor.net/ru/n3239207"
показать весь комментарий
26.12.2020 18:20 Ответить
Ви не дивіться що вона погано вдягнута, вона не погано вихована.говорить те що їй написано.
Московія прагне знівілювати Европейські структури управління....ЇЇ казання л"ються на цей млин!!!!!!!
показать весь комментарий
26.12.2020 19:14 Ответить
А ЭТО ВЫГОДНО РОССИИ ПОСЛЕ ЕЁ ПРЕСТУПЛЕНИЙ !!! А ЗНАЧИТ И COVID 19 ЭТО РОССИЙСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
показать весь комментарий
27.12.2020 14:57 Ответить
 
 