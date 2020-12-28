Внаслідок обвалу на шахті "Золоте" на Луганщині загинув гірник, - Нацполіція
На Луганщині поліція встановлює обставини аварії на шахті "Золоте", що входить до складу ДП "Первомайськвугілля", внаслідок якої загинув шахтар. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
Тривають заходи з ліквідації аварії. Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретарка Нацполіції Луганській області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько півночі, в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27 грудня, о 23.40 стався обвал. Під завалами перебували двоє працівників, з одним із яких був зв'язок. Зараз одного з гірників вдалося підняти на поверхню, другого знайдено мертвим", - зазначила вона.
На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні вночі стався обвал гірських мас на шахті "Золоте".
