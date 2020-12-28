УКР
Внаслідок обвалу на шахті "Золоте" на Луганщині загинув гірник, - Нацполіція

Внаслідок обвалу на шахті

На Луганщині поліція встановлює обставини аварії на шахті "Золоте", що входить до складу ДП "Первомайськвугілля", внаслідок якої загинув шахтар. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Тривають заходи з ліквідації аварії. Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретарка Нацполіції Луганській області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько півночі, в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27 грудня, о 23.40 стався обвал. Під завалами перебували двоє працівників, з одним із яких був зв'язок. Зараз одного з гірників вдалося підняти на поверхню, другого знайдено мертвим", - зазначила вона.

На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні вночі стався обвал гірських мас на шахті "Золоте".

