Суд заарештував майно лідера партії закарпатських угорців КМКС Брензовича

Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатського апеляційного суду.

Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати.

"З урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно. Отже, клопотання слідчого задоволено повністю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і в подальшому основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

