Суд заарештував майно лідера партії закарпатських угорців КМКС Брензовича

Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатського апеляційного суду.

Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати.

"З урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно. Отже, клопотання слідчого задоволено повністю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і в подальшому основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

Також читайте: Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2411) юстиція (732) Брензович Василь (4) Закарпатська область (2132)
+12
зараз мадяри заверещать скажено, а той Вася несхожий на мадяра, більше на кацапського юдея
29.12.2020 01:25 Відповісти
+9
Мадьяр к ногтю. Поц сийарто должен страдать.)
29.12.2020 01:09 Відповісти
+4
У "пацана" не "антивенгерскость" а "проросссийская" торчит... А, конкретно, доля в строительстве АЕС...Вот и всё...
29.12.2020 07:30 Відповісти
Нет маляров в Украине и нет проблем у Украины
29.12.2020 01:09 Відповісти
Учитывая, что ни одно из решений не принадлежит самой власти, а посольству сша, ничего удивительного не произошло.
29.12.2020 01:25 Відповісти
ПОСАДИТЕ ЕГО В ТАЙЛАНДЕ !)
29.12.2020 01:27 Відповісти
А нєфік шастать!!
29.12.2020 01:33 Відповісти
А такі-да! Шота васька брынзович на мадьяра как-то не тянет!) А шпили в Будапеште, как, Васька?!)))
29.12.2020 01:38 Відповісти
Василь Брензович лідер у мадьяр?
29.12.2020 02:03 Відповісти
Так він для них, як шабес-гой у юдеїв. А морда ліца, то таке ... Типовий представник зхантимасійщених слов*ян Паннонії.
29.12.2020 07:57 Відповісти
...противнішого народу як мадяри нема на всій землі!
29.12.2020 05:15 Відповісти
Как же он теперь кормиться будет? Пожаловался бы Дьопйошу Зеленскому на такой "беспредел".
29.12.2020 07:17 Відповісти
Мне одному кажется, что он такой венгр, как и Рабинович?
29.12.2020 07:26 Відповісти
От с*Рабіновича не чіпай, бо буде скандал з Ізраїлем. Він там почесний гражданін за те, що встановив за власний кошт (звісно, з вкраденого в гоїв) на вулиці, яка за це носить його ім*я, монумент менори (ритуальний семісвічник), вбухавши в нього більше 10 кг. золота.


"Несколько лет назад Вадим Рабинович сделал щедрый подарок Иерусалиму - купил для города золотую менору стоимостью в полмиллиона долларов. Она украшает живописную площадь в самом центре, неподалеку от Стены Плача. Казалось бы, дар безвозмезмездный.
Но... мэрия позже отблагодарила мецената. В нарушение всех правил. По закону, какие-либо городские объекты не могут быть названы в честь людей - живых и зравствующих. И тем не менее, отныне площадь будет носить имя Рабиновича."
https://podrobnosti.ua/2190519-schedrye-dary-rabinovicha-ierusalimu.html
29.12.2020 08:09 Відповісти
За гроші цих фондів і всілякі преференції та пільги, всі рєзко ставали мадярами (точ як євреями, поляками, московитами, фольксдойчерами чи руминами). Не буде грошей й інших благ (паспорт, шенг.візи, вид на проживання, безплатна освіта, соціалка) автоматом зникнуть нац.питання.
Самі оцініть - в якомусь селі, 10 - 20 неосвічених, малокваліфікованих людей раптово вимагають широкої автономії, впритул (вплоть) до відєднання (неважливо чи то касапня, ****** або різні дубінескі).
А глобально тему розпалюють кремляді, цей вася брінзо точно повязаний з фсб, у нього на городі і бідон з рублями закопаний
29.12.2020 08:03 Відповісти
Треба дбати про українців, а у нашій аеліти - мізки працюють тільки в напрямку наповнення власних кишень. Українцю де добре там і хата. І не треба оцінювати знання - ви хто учитель?
29.12.2020 10:45 Відповісти
І отакі Брензовувачі можуть отримати цілу армію тероборони під своє командування якщо цю тероборону сворять на п'яну голову.
29.12.2020 08:39 Відповісти
СБУшники сняли только верхний слой говна, которое твориться на закарпатье. А вонь поднялась уже такая, что копать дальше они не стали. И вот вопрос: Если в рассаднике сепаратизма, вырвать один кустик, то как это повлияет на весь рассадник?
29.12.2020 10:01 Відповісти
 
 