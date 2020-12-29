РУС
Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров КМКС Брензовича

Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатского апелляционного суда.

Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 частично отменить.

"С учетом того, что соответствующее имущество являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. Таким образом, ходатайство следователя удовлетворено полностью", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

+12
зараз мадяри заверещать скажено, а той Вася несхожий на мадяра, більше на кацапського юдея
29.12.2020 01:25 Ответить
+9
Мадьяр к ногтю. Поц сийарто должен страдать.)
29.12.2020 01:09 Ответить
+4
У "пацана" не "антивенгерскость" а "проросссийская" торчит... А, конкретно, доля в строительстве АЕС...Вот и всё...
29.12.2020 07:30 Ответить
Мадьяр к ногтю. Поц сийарто должен страдать.)
29.12.2020 01:09 Ответить
Нет маляров в Украине и нет проблем у Украины
29.12.2020 01:09 Ответить
зараз мадяри заверещать скажено, а той Вася несхожий на мадяра, більше на кацапського юдея
29.12.2020 01:25 Ответить
Учитывая, что ни одно из решений не принадлежит самой власти, а посольству сша, ничего удивительного не произошло.
29.12.2020 01:25 Ответить
ПОСАДИТЕ ЕГО В ТАЙЛАНДЕ !)
29.12.2020 01:27 Ответить
А нєфік шастать!!
29.12.2020 01:33 Ответить
А такі-да! Шота васька брынзович на мадьяра как-то не тянет!) А шпили в Будапеште, как, Васька?!)))
29.12.2020 01:38 Ответить
Василь Брензович лідер у мадьяр?
29.12.2020 02:03 Ответить
Так він для них, як шабес-гой у юдеїв. А морда ліца, то таке ... Типовий представник зхантимасійщених слов*ян Паннонії.
29.12.2020 07:57 Ответить
...противнішого народу як мадяри нема на всій землі!
29.12.2020 05:15 Ответить
Как же он теперь кормиться будет? Пожаловался бы Дьопйошу Зеленскому на такой "беспредел".
29.12.2020 07:17 Ответить
Мне одному кажется, что он такой венгр, как и Рабинович?
29.12.2020 07:26 Ответить
От с*Рабіновича не чіпай, бо буде скандал з Ізраїлем. Він там почесний гражданін за те, що встановив за власний кошт (звісно, з вкраденого в гоїв) на вулиці, яка за це носить його ім*я, монумент менори (ритуальний семісвічник), вбухавши в нього більше 10 кг. золота.


"Несколько лет назад Вадим Рабинович сделал щедрый подарок Иерусалиму - купил для города золотую менору стоимостью в полмиллиона долларов. Она украшает живописную площадь в самом центре, неподалеку от Стены Плача. Казалось бы, дар безвозмезмездный.
Но... мэрия позже отблагодарила мецената. В нарушение всех правил. По закону, какие-либо городские объекты не могут быть названы в честь людей - живых и зравствующих. И тем не менее, отныне площадь будет носить имя Рабиновича."
https://podrobnosti.ua/2190519-schedrye-dary-rabinovicha-ierusalimu.html
29.12.2020 08:09 Ответить
У "пацана" не "антивенгерскость" а "проросссийская" торчит... А, конкретно, доля в строительстве АЕС...Вот и всё...
29.12.2020 07:30 Ответить
За гроші цих фондів і всілякі преференції та пільги, всі рєзко ставали мадярами (точ як євреями, поляками, московитами, фольксдойчерами чи руминами). Не буде грошей й інших благ (паспорт, шенг.візи, вид на проживання, безплатна освіта, соціалка) автоматом зникнуть нац.питання.
Самі оцініть - в якомусь селі, 10 - 20 неосвічених, малокваліфікованих людей раптово вимагають широкої автономії, впритул (вплоть) до відєднання (неважливо чи то касапня, ****** або різні дубінескі).
А глобально тему розпалюють кремляді, цей вася брінзо точно повязаний з фсб, у нього на городі і бідон з рублями закопаний
29.12.2020 08:03 Ответить
Треба дбати про українців, а у нашій аеліти - мізки працюють тільки в напрямку наповнення власних кишень. Українцю де добре там і хата. І не треба оцінювати знання - ви хто учитель?
29.12.2020 10:45 Ответить
І отакі Брензовувачі можуть отримати цілу армію тероборони під своє командування якщо цю тероборону сворять на п'яну голову.
29.12.2020 08:39 Ответить
СБУшники сняли только верхний слой говна, которое твориться на закарпатье. А вонь поднялась уже такая, что копать дальше они не стали. И вот вопрос: Если в рассаднике сепаратизма, вырвать один кустик, то как это повлияет на весь рассадник?
29.12.2020 10:01 Ответить
 
 