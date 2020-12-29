Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров КМКС Брензовича

Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатского апелляционного суда.

Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 частично отменить.

"С учетом того, что соответствующее имущество являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. Таким образом, ходатайство следователя удовлетворено полностью", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

