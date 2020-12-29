Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва"

Міністр закордонних справ країни агресора Сергій Лавров заявив, що РФ стурбована нібито "войовничими заявами українського керівництва".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії, про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив за підсумками переговорів із главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"У нас відбулася дискусія щодо української кризи. Єдина позиція полягає в необхідності виконувати всі зобов'язання, взяті на себе сторонами згідно з Мінськими домовленостями. Вважаємо неприпустимим будь-яке заохочення агресивних дій України. У зв'язку з цим висловили заклопотаність нещодавніми войовничими заявами українського керівництва", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "русским миром", і її майбутнє в союзі з західними країнами є незворотнім.

