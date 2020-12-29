УКР
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва"

Лавров заявив, що Москва стурбована

Міністр закордонних справ країни агресора Сергій Лавров заявив, що РФ стурбована нібито "войовничими заявами українського керівництва".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії, про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив за підсумками переговорів із главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"У нас відбулася дискусія щодо української кризи. Єдина позиція полягає в необхідності виконувати всі зобов'язання, взяті на себе сторонами згідно з Мінськими домовленостями. Вважаємо неприпустимим будь-яке заохочення агресивних дій України. У зв'язку з цим висловили заклопотаність нещодавніми войовничими заявами українського керівництва", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "русским миром", і її майбутнє в союзі з західними країнами є незворотнім.

Читайте також: У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", але жодних підтверджувальних документів не надали, - МЗС

Лавров Сергій (1636) МЗС рф (976) росія (67259)
+55
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
29.12.2020 18:01
+44
Лошадь , писков и путло никак не поймут , что Украине давно наsрать на их обеспокоенности .
29.12.2020 18:00
+26
Лавров заявил, что Москва обеспокоена "воинственными заявлениями украинского руководства" - Цензор.НЕТ 2403
29.12.2020 18:17
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 7506
29.12.2020 18:34
Криворогате серло воєватєль?
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 9233
29.12.2020 18:34
А когда вы в Крым заходили с оружием,беспокойства не было?
29.12.2020 18:34
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8494
29.12.2020 18:35
Шо, московити спрага замучала?
29.12.2020 18:35
а че беспокоиться то , разве зегавнокомандующий сказал шо пойдет в первых рядах на фронт ?? ... он лишь сказал шо женщин впереди поставит !!
29.12.2020 18:38
РОСІЯ НЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ, А ПРИКРИВАЄ СЛОВАМИ СВОЇХ ОДНОДУМЦІВ В УКРАНЇНІ, ЯКІ ПІД КРИКИ БОРОТЬБИ З АГРЕСОРОМ ЗВІЛЬНЯЮТЬ КРИВОНОСА НАКАЗУЮТЬ ВІЙСЬКАМ ВІДСТУПАТИ З ЗАЙМАНИХ ПОЗИЦІЙ ІТД, А ЛАВРОВ НАМ ВТИРАЄ У ВУХА ЯКА В НАС АНТИРОСІЙСЬКА ВЛАДА.
29.12.2020 21:52
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8358Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 2234
29.12.2020 18:38
Американцы назвали Трампа Пуклером,и Путлера ПучХеЛавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 9629
29.12.2020 18:41
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8804
29.12.2020 18:41
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 6997Любовь зла,полюбишщь и кремлевского казла...
29.12.2020 18:42
Конечно москва обеспокоена "воинственными" заявлениями Киева, к братьям так не приходят в гости, надо спрятать оружие и с улыбкой, это же все таки братья, и уже в тылу показать оружие и предложить сдаться, как бы в шутку, здесь уже надо убрать улыбку, оружие на изготовку, и на полном серьезе сказать, что мы пришли спасать русских, и насаждать вам мир, и если вы за мир, то должны нам слаться, вот так надо приходить к братьям, без воинственных заявлений.
29.12.2020 18:44
ТЫ ПРЯМ ОДИН В ОДИН ОПИСАЛ КАК РЮРИКИ ПРИШЛИ В ГОСТИ В КИЕВ К АСКОЛЬДУ.
29.12.2020 19:44
Смею успокоить Мавзолейныхъ Хмырей...Эрдоган и Зеленский не подписали братский союз против Мавзолейных Шариковых... только на дроны Байрактар и Акинчи...
29.12.2020 18:46
Ну спасибо, утешил, прямо гора с плеч, ведь это такой мощный был бы союз, что вряд бы оправились от страха.
29.12.2020 19:44
Ты сомневаешься что русня ссытся турков?
30.12.2020 05:11
Ну спасибо, насмешил! Сколько раз мы этих турков били? Вторая армия мира боится турок? Эта армия может уничтожить всю Турцию, даже туда не заходя и РФ ее боится? Бред сивой кобылы. РФ за два года разбила ИГИЛ , даже не применяя всего своего вооружения - да РФ не боится США с новым оружием, а Турция и рядом не стояла.
30.12.2020 05:39
Да,да... Помидоры нервно усмехнулись от твоих слов)))
30.12.2020 06:35
Да, Паша и это реальность жизни! Дронами в наше время войну не выиграть, как ни старайся, есть вооружение и посерьезней и не дай бог тебе с ним столкнуться, так и передай вашим лжепатриотам, которые так рьяно рвутся в бой - не дай вам бог!
30.12.2020 06:50
В бой? Украина напала на твою засрашку? Ты ничего не путаешь? Или все таки твое ***** отдало приказ на оккупацию территории Украины??? Не путай причины и следствие... Передавай привет мамкам и женам своих зашкваренных ихтамнетов... Адреса дать???
30.12.2020 07:52
Ни одного "ихтамнета" ни я, ни кто из знакомых не знал и не видел, но предупредить могу - если "ихтанеты" у вас появятся, то вас там не будет, так и знай - шансов победить у вас ноль!
30.12.2020 09:51
Да, да)) За три дня до Киева) Седьмой год это слышим... Я же тебе задал конкретный вопрос: "адреса дать?") Я знаю, что тебе и твоим согражданам пофиг на своих погибших солдат... Поэтому не удивлен твоим ответом... Так же я прекрасно знаю, что у тебя много знакомых о которых врешь, что "не знал и не видел"))) Вы же без вранья жить не можете... Давай свой город и я тебе назову фамилии твоих земляков который "ты не знал" и о которых "не слышал") Предупредить он может... Себя предупреждай... Все вернется вам и по полной...
30.12.2020 11:08
Коня - на мыло!
29.12.2020 18:47
Сколько можно говорить держите наркоту подальше от старого ишака
29.12.2020 18:55
так вы икону от беспокойства стырили?
29.12.2020 19:00
Нехай лавров скуштує філейку з того бика, якого зробили його соплемінники в Якутії.
29.12.2020 19:04
Лавров кінь чи кобила?
29.12.2020 19:07
Науці про то невідомо...
30.12.2020 17:30
Да ты шооо?? А как же так....что у Расссииии нет границ? Или....уже появились? Что спесь сошла?
29.12.2020 19:08
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 2736
29.12.2020 19:11
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 3340
29.12.2020 19:12
Овса! Хочу овса!
29.12.2020 19:20
хочет гад. аж ржёт
29.12.2020 19:59
Коник справа симпатичніший .
30.12.2020 17:31
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8171
29.12.2020 19:18
Единая позиция заключается в необходимости выполнять все обязательства, взятые на себя сторонами в соответствии с Хельсинским актом и Будапештским меморандумом . Считаем недопустимым любые агрессивных действий против Украины рашистской ********** .Зи биттен вйобен с Украины нах цу рашен хаус
29.12.2020 19:21
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 5870
29.12.2020 19:28
В свое время Финляндия тоже нападала на ссср...Зеля зря думает,что он кудато там заглянет и чтото поменяется.Это не играет никакой роли.Трусость никого еще не выручала.
29.12.2020 19:42
Эти в Аргентину больше не поедут.Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 7580
29.12.2020 19:50
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 5210
29.12.2020 19:51
А какие такие "воинственные заявления". Украина требует всего то возвращения своих международно признанных территорий Крыма, Севастополя, ОРДЛО. Прекращение пиратских действий России в Азовском и Черном морях. Невмешательство России во внутренние и внешние дела Украины включая желание вступить в НАТО и ЕС или к примеру заключение прямого военно оборонительного союза с США ( на пример Японии). Требование ликвидации российской базы в Севастополе в связи с нарушением межгосударственных договоров и соглашений. Вывод всех вооруженных формирований РФ или их наемников со всех территорий Украины .. и в том же духе. Так какие в этом "воинственные заявления", особенно если учесть что руководство Украины и десятой части подобных, законных, требований даже не озвучивают. Лавров кричит по старой русской привычке " держи вора", а сам лазит по квартирам соседей.
29.12.2020 19:54
Вот эти что ли воинственные?Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 4190
29.12.2020 20:04
ми на твої, тупорила коняко, обєспокоєності клали болт
29.12.2020 21:21
пшол пустыню заметать
29.12.2020 21:25
Вы там смотрите кацапы, наш четырежды уклонист очень воинственен на передке
29.12.2020 21:32
Какие заявления ???
ме-ме-ме

Нет бойца смелей, чем испуганный
29.12.2020 21:41
Лаврошадь, а даказательсфа хде? Это фсё хвотоманташ!!
29.12.2020 23:11
А вiд чого у пана Лаврова такий переляк? Напевно боiться зустрiчi у Нормандському форматi.
29.12.2020 23:42
нету зрады.
30.12.2020 01:22
Говоряща коняка стурбувалася!
30.12.2020 03:29
Воинственные? Вам гопникам нужен формальный повод для нового вторжения? Он вам не нужен. Вам никто не указ
30.12.2020 05:07
А что ?Эта говорящая лошадь Лавров ещё и дает интервью??
30.12.2020 16:18
ТЬФУ *** ДЕБИЛ !)
30.12.2020 16:51
сырожа! Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик - и ты уже на небесах.
30.12.2020 17:27
