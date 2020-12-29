Лавров заявил, что Москва обеспокоена "воинственными заявлениями украинского руководства"

Министр иностранных дел страны агрессора Сергей Лавров заявил, что РФ обеспокоена якобы "воинственными заявлениями украинского руководства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"У нас состоялась дискуссия по украинскому кризису. Единая позиция заключается в необходимости выполнять все обязательства, взятые на себя сторонами в соответствии с Минскими договоренностями. Считаем недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины. В этой связи выразили озабоченность недавними воинственными заявлениями украинского руководства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитри Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо.

