Лавров заявил, что Москва обеспокоена "воинственными заявлениями украинского руководства"

Лавров заявил, что Москва обеспокоена

Министр иностранных дел страны агрессора Сергей Лавров заявил, что РФ обеспокоена якобы "воинственными заявлениями украинского руководства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"У нас состоялась дискуссия по украинскому кризису. Единая позиция заключается в необходимости выполнять все обязательства, взятые на себя сторонами в соответствии с Минскими договоренностями. Считаем недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины. В этой связи выразили озабоченность недавними воинственными заявлениями украинского руководства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитри Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо.

Также читайте: У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", но никаких подтверждающих документов не предоставили, - МИД

+55
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
29.12.2020 18:01 Ответить
+44
Лошадь , писков и путло никак не поймут , что Украине давно наsрать на их обеспокоенности .
29.12.2020 18:00 Ответить
+26
Лавров заявил, что Москва обеспокоена "воинственными заявлениями украинского руководства" - Цензор.НЕТ 2403
29.12.2020 18:17 Ответить
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 7506
29.12.2020 18:34 Ответить
Криворогате серло воєватєль?
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 9233
29.12.2020 18:34 Ответить
А когда вы в Крым заходили с оружием,беспокойства не было?
29.12.2020 18:34 Ответить
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8494
29.12.2020 18:35 Ответить
Шо, московити спрага замучала?
29.12.2020 18:35 Ответить
а че беспокоиться то , разве зегавнокомандующий сказал шо пойдет в первых рядах на фронт ?? ... он лишь сказал шо женщин впереди поставит !!
29.12.2020 18:38 Ответить
РОСІЯ НЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ, А ПРИКРИВАЄ СЛОВАМИ СВОЇХ ОДНОДУМЦІВ В УКРАНЇНІ, ЯКІ ПІД КРИКИ БОРОТЬБИ З АГРЕСОРОМ ЗВІЛЬНЯЮТЬ КРИВОНОСА НАКАЗУЮТЬ ВІЙСЬКАМ ВІДСТУПАТИ З ЗАЙМАНИХ ПОЗИЦІЙ ІТД, А ЛАВРОВ НАМ ВТИРАЄ У ВУХА ЯКА В НАС АНТИРОСІЙСЬКА ВЛАДА.
29.12.2020 21:52 Ответить
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8358Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 2234
29.12.2020 18:38 Ответить
Американцы назвали Трампа Пуклером,и Путлера ПучХеЛавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 9629
29.12.2020 18:41 Ответить
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8804
29.12.2020 18:41 Ответить
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 6997Любовь зла,полюбишщь и кремлевского казла...
29.12.2020 18:42 Ответить
Конечно москва обеспокоена "воинственными" заявлениями Киева, к братьям так не приходят в гости, надо спрятать оружие и с улыбкой, это же все таки братья, и уже в тылу показать оружие и предложить сдаться, как бы в шутку, здесь уже надо убрать улыбку, оружие на изготовку, и на полном серьезе сказать, что мы пришли спасать русских, и насаждать вам мир, и если вы за мир, то должны нам слаться, вот так надо приходить к братьям, без воинственных заявлений.
29.12.2020 18:44 Ответить
ТЫ ПРЯМ ОДИН В ОДИН ОПИСАЛ КАК РЮРИКИ ПРИШЛИ В ГОСТИ В КИЕВ К АСКОЛЬДУ.
29.12.2020 19:44 Ответить
Смею успокоить Мавзолейныхъ Хмырей...Эрдоган и Зеленский не подписали братский союз против Мавзолейных Шариковых... только на дроны Байрактар и Акинчи...
29.12.2020 18:46 Ответить
Ну спасибо, утешил, прямо гора с плеч, ведь это такой мощный был бы союз, что вряд бы оправились от страха.
29.12.2020 19:44 Ответить
Ты сомневаешься что русня ссытся турков?
показать весь комментарий
Ну спасибо, насмешил! Сколько раз мы этих турков били? Вторая армия мира боится турок? Эта армия может уничтожить всю Турцию, даже туда не заходя и РФ ее боится? Бред сивой кобылы. РФ за два года разбила ИГИЛ , даже не применяя всего своего вооружения - да РФ не боится США с новым оружием, а Турция и рядом не стояла.
показать весь комментарий
Да,да... Помидоры нервно усмехнулись от твоих слов)))
показать весь комментарий
Да, Паша и это реальность жизни! Дронами в наше время войну не выиграть, как ни старайся, есть вооружение и посерьезней и не дай бог тебе с ним столкнуться, так и передай вашим лжепатриотам, которые так рьяно рвутся в бой - не дай вам бог!
показать весь комментарий
В бой? Украина напала на твою засрашку? Ты ничего не путаешь? Или все таки твое ***** отдало приказ на оккупацию территории Украины??? Не путай причины и следствие... Передавай привет мамкам и женам своих зашкваренных ихтамнетов... Адреса дать???
показать весь комментарий
Ни одного "ихтамнета" ни я, ни кто из знакомых не знал и не видел, но предупредить могу - если "ихтанеты" у вас появятся, то вас там не будет, так и знай - шансов победить у вас ноль!
показать весь комментарий
Да, да)) За три дня до Киева) Седьмой год это слышим... Я же тебе задал конкретный вопрос: "адреса дать?") Я знаю, что тебе и твоим согражданам пофиг на своих погибших солдат... Поэтому не удивлен твоим ответом... Так же я прекрасно знаю, что у тебя много знакомых о которых врешь, что "не знал и не видел"))) Вы же без вранья жить не можете... Давай свой город и я тебе назову фамилии твоих земляков который "ты не знал" и о которых "не слышал") Предупредить он может... Себя предупреждай... Все вернется вам и по полной...
показать весь комментарий
Коня - на мыло!
показать весь комментарий
Сколько можно говорить держите наркоту подальше от старого ишака
показать весь комментарий
так вы икону от беспокойства стырили?
показать весь комментарий
Нехай лавров скуштує філейку з того бика, якого зробили його соплемінники в Якутії.
показать весь комментарий
Лавров кінь чи кобила?
показать весь комментарий
Науці про то невідомо...
показать весь комментарий
Да ты шооо?? А как же так....что у Расссииии нет границ? Или....уже появились? Что спесь сошла?
показать весь комментарий
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 2736
показать весь комментарий
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 3340
показать весь комментарий
Овса! Хочу овса!
показать весь комментарий
хочет гад. аж ржёт
показать весь комментарий
Коник справа симпатичніший .
показать весь комментарий
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 8171
показать весь комментарий
Единая позиция заключается в необходимости выполнять все обязательства, взятые на себя сторонами в соответствии с Хельсинским актом и Будапештским меморандумом . Считаем недопустимым любые агрессивных действий против Украины рашистской ********** .Зи биттен вйобен с Украины нах цу рашен хаус
показать весь комментарий
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 5870
показать весь комментарий
В свое время Финляндия тоже нападала на ссср...Зеля зря думает,что он кудато там заглянет и чтото поменяется.Это не играет никакой роли.Трусость никого еще не выручала.
показать весь комментарий
Эти в Аргентину больше не поедут.Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 7580
показать весь комментарий
Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 5210
показать весь комментарий
А какие такие "воинственные заявления". Украина требует всего то возвращения своих международно признанных территорий Крыма, Севастополя, ОРДЛО. Прекращение пиратских действий России в Азовском и Черном морях. Невмешательство России во внутренние и внешние дела Украины включая желание вступить в НАТО и ЕС или к примеру заключение прямого военно оборонительного союза с США ( на пример Японии). Требование ликвидации российской базы в Севастополе в связи с нарушением межгосударственных договоров и соглашений. Вывод всех вооруженных формирований РФ или их наемников со всех территорий Украины .. и в том же духе. Так какие в этом "воинственные заявления", особенно если учесть что руководство Украины и десятой части подобных, законных, требований даже не озвучивают. Лавров кричит по старой русской привычке " держи вора", а сам лазит по квартирам соседей.
показать весь комментарий
Вот эти что ли воинственные?Лавров заявив, що Москва стурбована "войовничими заявами українського керівництва" - Цензор.НЕТ 4190
показать весь комментарий
ми на твої, тупорила коняко, обєспокоєності клали болт
показать весь комментарий
пшол пустыню заметать
показать весь комментарий
Вы там смотрите кацапы, наш четырежды уклонист очень воинственен на передке
показать весь комментарий
Какие заявления ???
ме-ме-ме

Нет бойца смелей, чем испуганный
29.12.2020 21:41 Ответить
Лаврошадь, а даказательсфа хде? Это фсё хвотоманташ!!
показать весь комментарий
А вiд чого у пана Лаврова такий переляк? Напевно боiться зустрiчi у Нормандському форматi.
показать весь комментарий
нету зрады.
показать весь комментарий
Говоряща коняка стурбувалася!
показать весь комментарий
Воинственные? Вам гопникам нужен формальный повод для нового вторжения? Он вам не нужен. Вам никто не указ
показать весь комментарий
А что ?Эта говорящая лошадь Лавров ещё и дает интервью??
показать весь комментарий
ТЬФУ *** ДЕБИЛ !)
показать весь комментарий
сырожа! Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик - и ты уже на небесах.
показать весь комментарий
